St. Johann in Salzburg

Laat de alledaagse stress achter je en geniet van quality time met je familie en vrienden!

In het hart van het Salzburger Land, op nog geen uur van de stad Salzburg, ligt St. Johann: jouw thuisbasis voor een ontspannen én actieve wintersport. Direct vanuit het Alpendorf sta je zo op de latten in Snow Space Salzburg – goed voor 210 kilometer aan perfect geprepareerde pistes en indrukwekkende uitzichten. Wachtrijen en skibussen? Die zijn hier overbodig: je skiet gewoon vanuit je hotel de berg op.

De sneeuwpret gaat verder in het Hahnbaum-gebied, waar kinderen en beginners hun eerste bochten maken. Voor actievelingen is er de Snowpark Alpendorf met butterboxes, kickers en rails. En wie het liever rustig aan doet, trekt eropuit op de langlaufloipes langs de Salzach of kiest voor een begeleide skitoer met het "Xund & Fit"-programma.

Ook naast de piste bruist St. Johann van de activiteiten. Wandel over knisperende sneeuwpaden, rodel in het donker van de Hahnbaumbaan of kruip onder een warme deken in een romantische arrenslee. En ja – er is zelfs een ijsbaan in het centrum voor schaatsliefhebbers.

Voor gezinnen zijn er winterse speelterreinen met mascotte Joey, kinderpistes met golven en tunnels, en gezellige hutten voor een pauze met warme chocolademelk. De skischolen bieden leerzame én speelse lessen voor de jongsten.

Na zo’n dag vol belevenissen ontdek je de flair van dit stadje: van fijne boetiekjes tot sportwinkels en cafés met huisgemaakte Sachertorte. Winter in St. Johann? Dat is puur genieten, met alles binnen handbereik.