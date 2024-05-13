St. Johann in Salzburg
Skiën met flair
Introduction
In het hart van het Salzburger Land, op nog geen uur van de stad Salzburg, ligt St. Johann: jouw thuisbasis voor een ontspannen én actieve wintersport. Direct vanuit het Alpendorf sta je zo op de latten in Snow Space Salzburg – goed voor 210 kilometer aan perfect geprepareerde pistes en indrukwekkende uitzichten. Wachtrijen en skibussen? Die zijn hier overbodig: je skiet gewoon vanuit je hotel de berg op.
De sneeuwpret gaat verder in het Hahnbaum-gebied, waar kinderen en beginners hun eerste bochten maken. Voor actievelingen is er de Snowpark Alpendorf met butterboxes, kickers en rails. En wie het liever rustig aan doet, trekt eropuit op de langlaufloipes langs de Salzach of kiest voor een begeleide skitoer met het "Xund & Fit"-programma.
Ook naast de piste bruist St. Johann van de activiteiten. Wandel over knisperende sneeuwpaden, rodel in het donker van de Hahnbaumbaan of kruip onder een warme deken in een romantische arrenslee. En ja – er is zelfs een ijsbaan in het centrum voor schaatsliefhebbers.
Voor gezinnen zijn er winterse speelterreinen met mascotte Joey, kinderpistes met golven en tunnels, en gezellige hutten voor een pauze met warme chocolademelk. De skischolen bieden leerzame én speelse lessen voor de jongsten.
Na zo’n dag vol belevenissen ontdek je de flair van dit stadje: van fijne boetiekjes tot sportwinkels en cafés met huisgemaakte Sachertorte. Winter in St. Johann? Dat is puur genieten, met alles binnen handbereik.
Waarom St. Johann in Salzburg bezoeken
Familieregio
In de JO Family Partner hotels draait alles om gezinnen: kinderbuffetten, speelhoeken, extra services – zo wordt wintersport écht ontspannen. Lees meer over de JO Family Partner Hotels.
Snel & duurzaam bereikbaar
St. Johann ligt op slechts 60 km van Salzburg. Met de trein ben je er zó. Ter plaatse reis je gratis en milieuvriendelijk met het Guest Mobility Ticket. Lees meer over Duurzaam reizen.
Stad & bergdorp in één
Combineer authentiek Alpendorf met de flair van een charmante stad: winkelen, cultuur, gastronomie en skiën in één vakantie. Lees meer over St. Johann & Alpendorf
Nog meer redenen:
210 km perfect geprepareerde pistes in Snow Space Salzburg
Eén skipas voor 760 km pisteplezier in Ski amadé
JoKiWo Kinderweek (14–18 april 2025) met extra activiteiten voor gezinnen
Ski-in/ski-out: direct van je hotel de piste op
Meer dan 60 gezellige skihutten met lokale lekkernijen
Rodelen, winterwandelen en romantische paardensleetochten
Jouw winter op de piste
Skiën & Snowboarden
Ski-in/ski-out! Het maakt niet uit waar je verblijft, je kunt de Alpendorf kabelbaan te voet bereiken, die je naar 210 km aan pistes, 12 bergtoppen en 5 valleien brengt.
Racebaan
Wie is de snelste? Als jij als laatste van je groep aankomt, is het hier de gewoonte dat je bij de volgende hut een rondje warme chocolademelk trakteert.
De pistes bij Salzburg
210 km aan pistes wachten op je in St. Johann, plus verbindingen naar Flachauwinkl/Zauchensee, Snow Space Salzburg - een van de vijf grootste skigebieden in Oostenrijk.
Ervaringen buiten de pistesOok buiten de piste valt er van alles te beleven: van romantische ritten in een arrenslee en sfeervolle winterwandelingen tot gezellige rodelpartijen en ontspannen uurtjes in een berghut. St. Johann in Salzburg laat je de winter op álle manieren beleven.
Winterwandelen & sneeuwschoenwandelen
Ongerepte landschappen en lokale fauna wachten op je tijdens een rustige winter- of sneeuwschoenwandeling door de regio.
Skitochten
Ga op skitocht en beleef de bergen in al hun facetten op gemarkeerde routes. De belangrijkste regel: Veiligheid gaat voor alles!
Snowpark Alpendorf
Het park is ontworpen met de focus op snel leersucces in freestyle. Nieuwkomer of pro, je zult snel beter worden!
Introduction
In St. Johann in Salzburg draait alles om smaak – en die proef je overal: van knusse berghutten tot gezellige restaurants en bistro’s. Lokale specialiteiten zoals de Pofesen – een klassieke zoete lekkernij uit de Alpen – worden hier met liefde bereid, net als internationale gerechten met topingrediënten. Zin in een culinaire wandeling van hut naar hut? Laat je inspireren door het overzicht van culinaire adressen.
Ook een bezoek waard: de Hedegg-destilleerderij, hoog boven het Salzachtal, waar al generaties lang fijne schnaps wordt gestookt. En bij de Pongauer Bauernladen vind je biologische streekproducten én een gezellig bistrohoekje voor ontbijt of lunch.
Bijzondere winteraanbiedingen in St. Johann
Of je nu droomt van skiën direct vanuit je hotel, even wilt ontsnappen aan de drukte of de natuur van dichtbij wilt beleven – in St. Johann in Salzburg vind je altijd een winters arrangement dat bij je past:
Winter Time-Out: 3 nachten in een 4* hotel met ontbijt, midden in het skigebied. Bekijk het aanbod.
Herzhaft Winter: 7 nachten in een 4* superior hotel direct aan de piste. Ontdek deze skivakantie.
Sanfter Winter: Sneeuwschoenwandelen met een berggids en puur natuurgenot. Lees meer.
Evenementen
Magische sferen bij de Lichtadvent
In St. Johann straalt de adventtijd met lichtkunst, kerstmuziek en warme sfeer. De Lichtadvent is hét moment om de voorpret van kerst echt te voelen, en vindt altijd plaats van donderdag tot zondag.
Wereldkampioenschap parachutespringen
De beste atleten ter wereld doen mee aan het wereldkampioenschap met parachutes en ski's - een geweldig spektakel!
Tip voor insiders
Rit met de paardenslee
Laat je onderdompelen in het winterlandschap tijdens een sfeervolle rit met een arrenslee. Warm ingepakt in dikke dekens en met een dampend drankje in de hand glijd je over besneeuwde paden, ver weg van de drukte van de piste of de straat. Alleen het knarsen van de sneeuw en het ritme van de hoeven begeleiden je onderweg. Een onvergetelijke ervaring vol rust en charme.
Xund & Fit Winteractiviteit
„Xund & Fit“ op en naast de piste – dat is het motto voor uw wintervakantie in St. Johann in Salzburg. Het afwisselende programma biedt begeleide tochten in het skigebied Snow Space Salzburg, workshops, trainingen en yogasessies. Zo wordt uw skivakantie actief en vol beleving. Het Xund & Fit-programma loopt van december tot het einde van het winterseizoen.
Onze tips voor ...
Berghutten
Oberforsthofalm
Geniet van de verfijnde regionale keuken in een rustieke sfeer op 800 meter boven zeeniveau.
Gernkogel
Traditionele Oostenrijkse gerechten worden geserveerd op 1.750 meter boven zeeniveau.
Buchauhütte
Comfortabele lounges voor gasten, een verwarmde wintertuin met panoramisch uitzicht en een ligweide.
Gut Berg Stadl
Verwen jezelf met zoete en hartige lekkernijen en fruitige brandewijn uit de distilleerderij "Gut Berg".
Uitzichtpunten
Gernkogel top
Uitzicht op Tennengebergte, Hochkönigmassief, Salzachdal
Top Hochgründeck
Uitzicht op Hochkönigmassief, Salzachdal, Hohe Tauern, Berchtesgadener Alpen, Dachstein
Kreistenalm
Uitzicht op Hochkönigmassief, Salzachdal, Hohe Tauerngebergte
Sternalm
Uitzicht op Tennengebergte, Hochkönigmassief, Salzachdal
Berghutten
Oberforsthofalm
Geniet van de verfijnde regionale keuken in een rustieke sfeer op 800 meter boven zeeniveau.
Gernkogel
Traditionele Oostenrijkse gerechten worden geserveerd op 1.750 meter boven zeeniveau.
Buchauhütte
Comfortabele lounges voor gasten, een verwarmde wintertuin met panoramisch uitzicht en een ligweide.
Gut Berg Stadl
Verwen jezelf met zoete en hartige lekkernijen en fruitige brandewijn uit de distilleerderij "Gut Berg".
Uitzichtpunten
Gernkogel top
Uitzicht op Tennengebergte, Hochkönigmassief, Salzachdal
Top Hochgründeck
Uitzicht op Hochkönigmassief, Salzachdal, Hohe Tauern, Berchtesgadener Alpen, Dachstein
Kreistenalm
Uitzicht op Hochkönigmassief, Salzachdal, Hohe Tauerngebergte
Sternalm
Uitzicht op Tennengebergte, Hochkönigmassief, Salzachdal
Hoe kom je er
Met de trein
Neem de trein
Directe Nightjet naar Salzburg (zonder overstappen) en neem dan een trein naar St. Johann im Pongau (1uur treinrit)
Met de auto
Vanuit Salzburg: Neem snelweg A10, afslag Pongau, dan de B311 via Bischofshofen, ca. 5 km naar St. Johann
Met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde vliegvelden zijn
Salzburg (60 km van St. Johann)
München, Duitsland (200 km van St. Johann)
Met de trein
Neem de trein
Directe Nightjet naar Salzburg (zonder overstappen) en neem dan een trein naar St. Johann im Pongau (1uur treinrit)
Met de auto
Vanuit Salzburg: Neem snelweg A10, afslag Pongau, dan de B311 via Bischofshofen, ca. 5 km naar St. Johann
Met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde vliegvelden zijn
Salzburg (60 km van St. Johann)
München, Duitsland (200 km van St. Johann)
Tourismusverband St. Johann in Salzburg
Ing. Ludwig Pech-Straße 1
5600 St. Johann im Pongau
Telefoon: +43 6412 6036