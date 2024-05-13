Skiën met uitzicht op de Kitzbüheler Horn
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St. Johann in Tirol
Heerlijk vleugje wintermagie

Eerste bochten op verse pistes, fonkelende sneeuw, besneeuwde bomen en knusse berghutten: dat is wintermagie in de Kitzbüheler Alpen, St. Johann in Tirol.

Eerste bochten op verse pistes, fonkelende sneeuw en knusse hutten: zo voelt de winter in St. Johann in Tirol. In de vier dorpen – St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf en Erpfendorf – vind je 40 kilometer brede, afwisselende pistes voor elk niveau, plus rustige beginnersgebieden voor kinderen.

Langlaufers genieten van 170 km loipes met het Tiroler Loipenkeurmerk, inclusief twee avondloipes. Wandelaars, sneeuwschoenlopers en toerskiërs ontdekken de stille kant van de bergen, terwijl rodelbanen, een ijsbaan, Segwaytours en de Flying Fox voor extra actie zorgen.

Tussen de afdalingen door lonken 18 gezellige berghutten met regionale lekkernijen en uitzichten op de Kitzbüheler Alpen en de Wilder Kaiser. Of je nu komt voor sport, ontspanning of familieplezier: hier voelt elke dag als een geluksmoment.

Feiten en cijfers
Aantal skigebieden3
Aantal pistekilometers40
Aantal kilometers aan langlaufloipes170
Aantal kilometers geprepareerde winterwandelpaden100
Aantal liften17
Aantal skischolen6
Hoogste berg in de regioHarschbichl (1.604 m.)
Hoe kom je er?
Accommodaties
Events
Skipas
Ski Map
Ski liften
Skischolen
Webcams
Voor de hele familieeen plek voor alle leeftijden

Daarom naar de Kitzbüheler Alpen

  • Skigebieden voor groot en klein
    Met drie skigebieden, 40 pistekilometers en gevarieerde brede pistes op elk niveau is dit een heerlijk skigebied.

  • Veel winterpret buiten de piste
    Niet alleen op de latten is het genieten. Ga rodelen, schaatsen, winterwandelen, sneeuwschoenwandelen of probeer eens een bijzondere activiteit zoals een ballonvaart of de Flying Fox.

  • St. Johann Card: gratis mobiliteit en voordelen
    Met de gastenpas profiteer je van tal van kortingen in de regio, bijvoorbeeld bij zwembaden of attracties, en kun je de wintersportbus gratis gebruiken.

  • Gratis en voordelige belevenissen
    Het gevarieerde weekprogramma zit vol gratis of gereduceerde activiteiten om de regio op een andere manier te ontdekken – van begeleide wandelingen tot proeverijen.

Ontdek de regio

Wat een sneeuwplezier

Skiën met het gezin

De regio St. Johann in Tirol heeft pistes voor alle leeftijden en niveaus. De kleinere gezinsgebieden in Kirchdorf en Erpfendorf zijn perfect voor gezinnen met kinderen.

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Topcombi: wandelen en rodelen

Eerst een wandeling omhoog van drie kwartier en daarna via natuurrodelbaan Bacheralm per slee retour.

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Ga eens de loipes op

Elk dorp heeft hier toegang tot het grote netwerk van langlaufloipes. In totaal goed voor 170 kilometer.

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Test jezelf als biatleet

Zin in een nieuwe uitdaging? Ervaar in het biatloncentrum in Kirchdorf de stoere combi van langlaufen en schieten.

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Op de rackets tijdens een sneeuwschoenwandeling

Huur een paar sneeuwschoenen – net tennisrackets – en stokken en ontdek de witte wereld eens op een andere manier.

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Vlieg over het winterlandschap

Zweef 530 meter lang door de lucht met de Flying Fox in Hornpark. Een spectaculair parcours met 7 stations en uitzicht op de besneeuwde bergen.

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Naast de piste pret

Vergeet je zwemkleren niet

In Panorama Badewelt midden in St. Johann in Tirol geniet je van eindeloos veel zwem-, glijd- en saunaplezier.

Ga eens boulderen

Geen skiweer? Dan is de indoor klimhal in St. Johann in Tirol met een klimoppervlak van ca. 800 m² een top alternatief.

Murmi’s indoor speelparadijs

Even uitgeskied? Kinderen genieten met volle teugen van alle glijbanen, trampolines en klimtorens in deze grote binnenspeeltuin.

Culinair genieten in de regio

Kaiserschmarrn, Tiroler Gröstl, Käsespätzle - de traditionele berghutten en restaurants in St. Johann in Tirol serveren al je favoriete wintergerechten!

Wil je iets echt bijzonders beleven tussen berg en dal? Boek dan een diner in de gondel van de Eichenhoflift in St. Johann in Tirol, met een regionaal 5-gangenmenu: een unieke ervaring!

Benieuwd hoe Oostenrijkse schnaps wordt gemaakt? Breng een bezoek aan de distilleerderij Aggstein Edelbrände. Je kan er deelnemen aan rondleidingen en proeverijen!

Ben je een kaasliefhebber en wil je ontdekken hoe kaas gemaakt wordt - en waarom sommige kazen zo sterk ruiken (maar heerlijk smaken)? Dan moet je zeker langsgaan bij de kaasmakerij Wilder Käser.

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De leukste evenementen in de winter

St. Johann Kerstmarkt

28/11/2025 – 25/12/2025
St. Johann in Tirol

Met kraampjes vol lekkers, snuisterijen en knapperende vuurtjes kom je helemaal in de kerststemming.

Silvester Warm Up Party

29/12/2025
St. Johann in Tirol

29 december verandert het centrum van St. Johann in Tirol in een feestzone.

St. Johann Skishows

23/12/2025 – 10/3/2026
St. Johann in Tirol

Op dinsdag laten de skischolen van St. Johann in Tirol, Wilder Kaiser en de Snowsportschool Eichenhof hun kunsten zien. Bochten, muziek & drankjes vanaf 17.00 uur.

Gondeldiner: dineren tussen berg en dal

St. Johann in Tirol

Geniet van een culinair 4-gangendiner terwijl je in een gondel langzaam tussen dal en berg zweeft. Een avond vol sfeer en uitzicht.

Lift & Liefde: speeddaten in de skilift

St. Johann in Tirol

Ontmoet nieuwe mensen hoog boven de pistes. Een unieke mix van wintersport, gezelligheid en misschien wel een vleugje romantiek.

Retro-Skitag

28/2/2026
St. Johann in Tirol

Haal je oude skipak uit de kast, geniet van livemuziek en ski mee voor een speciale dagprijs in retrostijl.

Dirndl & Lederhosen Skidag

14/4/2026
St. Johann in Tirol

Ski in traditionele Oostenrijkse kledij en beleef een feestelijke dag op de piste met voordeelprijs voor je skipas.

Insider tip

Winterwandeling bij maanlicht

Neem deel aan een van de wekelijkse begeleide winterwandelingen in de regio. We raden vooral de nachtelijke tochten aan waarbij je met fakkels op pad gaat en de sprookjesachtige winterlandschappen bij maneschijn te zien krijgt. Een romantische date night of een leuk avontuur voor het hele gezin.

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Onze tips voor ...

Berghutten

  • Grander Schupf: bij het middenstation van de Eichenhoflift op 1.000 m. is het heerlijk toeven op het terras.

  • Alpengasthaus Stanglalm: al meer dan 100 jaar word je hier in de watten gelegd. Ga zeker voor een van de strudelvariaties. 

  • Harschbichlalm: bij de hoogstgelegen herberg in St. Johann in Tirol is het uitzicht op de Kitzbüheler Horn fantastisch.

  • Angerer Alm: als wijnliefhebber is deze herberg met wel 6.000 flessen van 400 internationale wijnhuizen een must.

  • Fischbachalm: gezellige hut midden in het natuurgebied bij de Wilder Kaiser in het Kaiserbachtal.

Fotomomentjes

FAQ

Het skigebied van St. Johann in Tirol en Oberndorf biedt brede, gevarieerde pistes voor elk niveau en heeft aantrekkelijke prijsacties. Zo ski je tijdens de Winterstart van 6 t/m 19 december 2025 al voor € 41 per dag, geniet je van pistes tegen voordeeltarief (€ 53 per dag) van 12 t/m 30 januari en 14 t/m 22 maart 2026, en kun je bij De eerste spoor vroeg in de ochtend skiën (6:59–8:30 uur). Daarna kun je nog in een van de gezellige berghutten ontbijten.

Meer info

Ook buiten de pistes is er veel te beleven. Ontdek de regio op 170 km aan langlaufloipes, maak een winterwandeling of sneeuwschoentocht door het stille berglandschap, of zoek de spanning op met rodelbanen, schaatsen, een Flying Fox-parcours, ballonvaarten en paragliding.

Meer info

St. Johann in Tirol ligt centraal in de Kitzbüheler Alpen en is goed bereikbaar met auto, trein en vliegtuig. Vanaf station St. Johann kun je de speciale wintersportbus gratis gebruiken om je door de regio te verplaatsen.

Hoe kom je in St. Johann in Tirol

In de regio vind je gezellige hutten met elk hun eigen charme. Geniet bij de Grander Schupf (1.000 m, middenstation Eichenhoflift) van het terras en de berglucht, proef heerlijke strudel bij de Alpengasthaus Stanglalm, geniet van het uitzicht op de Kitzbüheler Horn bij de Harschbichlalm, ontdek de indrukwekkende wijnkelder van de Angerer Alm of beleef rust in de natuur bij de Fischbachalm in het Kaiserbachtal.

Praktische info

Hoe kom je er?

Zowel met de auto als de trein (sneltrein tot aan Johann in Tirol) is deze regio goed bereikbaar. Check alvast jouw route. 

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Waar ga je slapen?

Zoek en boek jouw hotel, pension, chalet of appartement in de dorpen St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf of Erpfendorf.

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Skigebied

In deze regio in de Kitzbüheler Alpen zijn 3 skigebieden en in totaal 40 pistekilometers. Leuk voor gezinnen.

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Skischolen

Boek thuis alvast je les voor de kinderen of voor jezelf om je skiskills weer even op te frissen.

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Skipas

Dagkaarten, uitslaapkaarten, familiekaarten, weekkaarten; skipassen op maat dus!    

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Wat is er te doen?

Elke dinsdag een skishow, muziekoptredens, retroskidagen; check alvast de kalender voor jouw vakantieweek.

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Contactgegevens

St. Johann in Tirol

Poststraße 2

6380 St. Johann in Tirol

Telefoon: +43 5352 63335 0

info@kitzalps.cc
www.kitzalps.cc
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