St. Johann in Tirol
Heerlijk vleugje wintermagie
Introduction
Eerste bochten op verse pistes, fonkelende sneeuw en knusse hutten: zo voelt de winter in St. Johann in Tirol. In de vier dorpen – St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf en Erpfendorf – vind je 40 kilometer brede, afwisselende pistes voor elk niveau, plus rustige beginnersgebieden voor kinderen.
Langlaufers genieten van 170 km loipes met het Tiroler Loipenkeurmerk, inclusief twee avondloipes. Wandelaars, sneeuwschoenlopers en toerskiërs ontdekken de stille kant van de bergen, terwijl rodelbanen, een ijsbaan, Segwaytours en de Flying Fox voor extra actie zorgen.
Tussen de afdalingen door lonken 18 gezellige berghutten met regionale lekkernijen en uitzichten op de Kitzbüheler Alpen en de Wilder Kaiser. Of je nu komt voor sport, ontspanning of familieplezier: hier voelt elke dag als een geluksmoment.
Daarom naar de Kitzbüheler Alpen
Skigebieden voor groot en klein
Met drie skigebieden, 40 pistekilometers en gevarieerde brede pistes op elk niveau is dit een heerlijk skigebied.
Veel winterpret buiten de piste
Niet alleen op de latten is het genieten. Ga rodelen, schaatsen, winterwandelen, sneeuwschoenwandelen of probeer eens een bijzondere activiteit zoals een ballonvaart of de Flying Fox.
St. Johann Card: gratis mobiliteit en voordelen
Met de gastenpas profiteer je van tal van kortingen in de regio, bijvoorbeeld bij zwembaden of attracties, en kun je de wintersportbus gratis gebruiken.
Gratis en voordelige belevenissen
Het gevarieerde weekprogramma zit vol gratis of gereduceerde activiteiten om de regio op een andere manier te ontdekken – van begeleide wandelingen tot proeverijen.
Wat een sneeuwplezier
Skiën met het gezin
De regio St. Johann in Tirol heeft pistes voor alle leeftijden en niveaus. De kleinere gezinsgebieden in Kirchdorf en Erpfendorf zijn perfect voor gezinnen met kinderen.
Topcombi: wandelen en rodelen
Eerst een wandeling omhoog van drie kwartier en daarna via natuurrodelbaan Bacheralm per slee retour.
Ga eens de loipes op
Elk dorp heeft hier toegang tot het grote netwerk van langlaufloipes. In totaal goed voor 170 kilometer.
Test jezelf als biatleet
Zin in een nieuwe uitdaging? Ervaar in het biatloncentrum in Kirchdorf de stoere combi van langlaufen en schieten.
Op de rackets tijdens een sneeuwschoenwandeling
Huur een paar sneeuwschoenen – net tennisrackets – en stokken en ontdek de witte wereld eens op een andere manier.
Naast de piste pret
Vergeet je zwemkleren niet
In Panorama Badewelt midden in St. Johann in Tirol geniet je van eindeloos veel zwem-, glijd- en saunaplezier.
Ga eens boulderen
Geen skiweer? Dan is de indoor klimhal in St. Johann in Tirol met een klimoppervlak van ca. 800 m² een top alternatief.
Culinair genieten in de regio
Kaiserschmarrn, Tiroler Gröstl, Käsespätzle - de traditionele berghutten en restaurants in St. Johann in Tirol serveren al je favoriete wintergerechten!
Wil je iets echt bijzonders beleven tussen berg en dal? Boek dan een diner in de gondel van de Eichenhoflift in St. Johann in Tirol, met een regionaal 5-gangenmenu: een unieke ervaring!
Benieuwd hoe Oostenrijkse schnaps wordt gemaakt? Breng een bezoek aan de distilleerderij Aggstein Edelbrände. Je kan er deelnemen aan rondleidingen en proeverijen!
Ben je een kaasliefhebber en wil je ontdekken hoe kaas gemaakt wordt - en waarom sommige kazen zo sterk ruiken (maar heerlijk smaken)? Dan moet je zeker langsgaan bij de kaasmakerij Wilder Käser.
De leukste evenementen in de winter
St. Johann Kerstmarkt
Met kraampjes vol lekkers, snuisterijen en knapperende vuurtjes kom je helemaal in de kerststemming.
Silvester Warm Up Party
29 december verandert het centrum van St. Johann in Tirol in een feestzone.
St. Johann Skishows
Op dinsdag laten de skischolen van St. Johann in Tirol, Wilder Kaiser en de Snowsportschool Eichenhof hun kunsten zien. Bochten, muziek & drankjes vanaf 17.00 uur.
Gondeldiner: dineren tussen berg en dal
Geniet van een culinair 4-gangendiner terwijl je in een gondel langzaam tussen dal en berg zweeft. Een avond vol sfeer en uitzicht.
Lift & Liefde: speeddaten in de skilift
Ontmoet nieuwe mensen hoog boven de pistes. Een unieke mix van wintersport, gezelligheid en misschien wel een vleugje romantiek.
Retro-Skitag
Haal je oude skipak uit de kast, geniet van livemuziek en ski mee voor een speciale dagprijs in retrostijl.
Winterwandeling bij maanlicht
Neem deel aan een van de wekelijkse begeleide winterwandelingen in de regio. We raden vooral de nachtelijke tochten aan waarbij je met fakkels op pad gaat en de sprookjesachtige winterlandschappen bij maneschijn te zien krijgt. Een romantische date night of een leuk avontuur voor het hele gezin.
Onze tips voor ...
Berghutten
Grander Schupf: bij het middenstation van de Eichenhoflift op 1.000 m. is het heerlijk toeven op het terras.
Alpengasthaus Stanglalm: al meer dan 100 jaar word je hier in de watten gelegd. Ga zeker voor een van de strudelvariaties.
Harschbichlalm: bij de hoogstgelegen herberg in St. Johann in Tirol is het uitzicht op de Kitzbüheler Horn fantastisch.
Angerer Alm: als wijnliefhebber is deze herberg met wel 6.000 flessen van 400 internationale wijnhuizen een must.
Fischbachalm: gezellige hut midden in het natuurgebied bij de Wilder Kaiser in het Kaiserbachtal.
Fotomomentjes
Kaiserbachtal in Kirchdorf in Tirol: uitzicht op de imposante rotsen van de Wilder Kaiser.
Harschbichl - Harschbichlalm in St. Johann in Tirol: uitzicht op de imposante rotsen van de Kitzbüheler Horn.
Berghutten
Grander Schupf: bij het middenstation van de Eichenhoflift op 1.000 m. is het heerlijk toeven op het terras.
Alpengasthaus Stanglalm: al meer dan 100 jaar word je hier in de watten gelegd. Ga zeker voor een van de strudelvariaties.
Harschbichlalm: bij de hoogstgelegen herberg in St. Johann in Tirol is het uitzicht op de Kitzbüheler Horn fantastisch.
Angerer Alm: als wijnliefhebber is deze herberg met wel 6.000 flessen van 400 internationale wijnhuizen een must.
Fischbachalm: gezellige hut midden in het natuurgebied bij de Wilder Kaiser in het Kaiserbachtal.
Fotomomentjes
Kaiserbachtal in Kirchdorf in Tirol: uitzicht op de imposante rotsen van de Wilder Kaiser.
Harschbichl - Harschbichlalm in St. Johann in Tirol: uitzicht op de imposante rotsen van de Kitzbüheler Horn.
FAQ
Praktische info
Hoe kom je er?
Zowel met de auto als de trein (sneltrein tot aan Johann in Tirol) is deze regio goed bereikbaar. Check alvast jouw route.
Waar ga je slapen?
Zoek en boek jouw hotel, pension, chalet of appartement in de dorpen St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf of Erpfendorf.
Skigebied
In deze regio in de Kitzbüheler Alpen zijn 3 skigebieden en in totaal 40 pistekilometers. Leuk voor gezinnen.
Skischolen
Boek thuis alvast je les voor de kinderen of voor jezelf om je skiskills weer even op te frissen.
Wat is er te doen?
Elke dinsdag een skishow, muziekoptredens, retroskidagen; check alvast de kalender voor jouw vakantieweek.
Hoe kom je er?
Zowel met de auto als de trein (sneltrein tot aan Johann in Tirol) is deze regio goed bereikbaar. Check alvast jouw route.
Waar ga je slapen?
Zoek en boek jouw hotel, pension, chalet of appartement in de dorpen St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf of Erpfendorf.
Skigebied
In deze regio in de Kitzbüheler Alpen zijn 3 skigebieden en in totaal 40 pistekilometers. Leuk voor gezinnen.
Skischolen
Boek thuis alvast je les voor de kinderen of voor jezelf om je skiskills weer even op te frissen.
Wat is er te doen?
Elke dinsdag een skishow, muziekoptredens, retroskidagen; check alvast de kalender voor jouw vakantieweek.
St. Johann in Tirol
Poststraße 2
6380 St. Johann in Tirol
Telefoon: +43 5352 63335 0