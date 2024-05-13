Eerste bochten op verse pistes, fonkelende sneeuw, besneeuwde bomen en knusse berghutten: dat is wintermagie in de Kitzbüheler Alpen, St. Johann in Tirol.

Eerste bochten op verse pistes, fonkelende sneeuw en knusse hutten: zo voelt de winter in St. Johann in Tirol. In de vier dorpen – St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf en Erpfendorf – vind je 40 kilometer brede, afwisselende pistes voor elk niveau, plus rustige beginnersgebieden voor kinderen.

Langlaufers genieten van 170 km loipes met het Tiroler Loipenkeurmerk, inclusief twee avondloipes. Wandelaars, sneeuwschoenlopers en toerskiërs ontdekken de stille kant van de bergen, terwijl rodelbanen, een ijsbaan, Segwaytours en de Flying Fox voor extra actie zorgen.

Tussen de afdalingen door lonken 18 gezellige berghutten met regionale lekkernijen en uitzichten op de Kitzbüheler Alpen en de Wilder Kaiser. Of je nu komt voor sport, ontspanning of familieplezier: hier voelt elke dag als een geluksmoment.