Een wintersprookje tussen indrukwekkende bergtoppen, met perfect geprepareerde pistes, adembenemende uitzichten en een eindeloos aanbod buiten de pistes.

In het Zillertal, een van de toonaangevende wintersportregio’s van de Alpen, draait het om vrijheid, gastvrijheid en een onvergetelijke natuurbeleving. Dankzij de ligging op hoogtes tot 3.250 meter en de daarmee gepaard gaande optimale piste- en sneeuwcondities is skiën in het Zillertal mogelijk tot ver in april. Meer dan 80% van de Zillertaler pistes ligt boven 1.700 meter. Daardoor behoort de regio tot de sneeuwzekerste skigebieden van Oostenrijk en biedt ze perfect sneeuwplezier tot in het voorjaar. De Hintertuxer gletsjer blijft zelfs nog langer boeien en biedt het langste skiseizoen van Oostenrijk.

Met maar liefst 546 kilometer aan pistes en vier grote skigebieden – waaronder het gletsjerskigebied Hintertux, waar je tot in de vroege zomer kunt skiën – is dit dé plek voor sportieve skiërs, gezinnen én avonturiers. Van brede familievriendelijke afdalingen tot uitdagende dalroutes, van snowparks tot freeride-terrein: het Zillertal biedt ruimte voor elke wintersporter.

Maar ook buiten de piste valt er veel te beleven. Denk aan romantische winterwandelingen, langlaufen of rodelen in een landschap zoals je het alleen uit je dromen kent. Onderweg of na afloop kun je neerstrijken in een van de vele gezellige hutten of hoogstaande restaurants – van traditionele Tiroolse kost tot innovatieve gastronomie met uitzicht.

Het Zillertal Superskipas is jouw toegangsticket tot al dit sneeuwplezier. Met één pas ontdek je vier skigebieden en 180 liften in de regio Spieljoch, Hochzillertal en Hochfügen, der Zillertal Arena, Mayrhofner Bergbahnen – Mountopolis en der Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000.

Wie op zoek is naar een combinatie van actie, ontspanning en échte Oostenrijkse beleving, voelt zich hier meteen thuis.