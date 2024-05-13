Zillertal
Dat voel je alleen hier
Introduction
In het Zillertal, een van de toonaangevende wintersportregio’s van de Alpen, draait het om vrijheid, gastvrijheid en een onvergetelijke natuurbeleving. Dankzij de ligging op hoogtes tot 3.250 meter en de daarmee gepaard gaande optimale piste- en sneeuwcondities is skiën in het Zillertal mogelijk tot ver in april. Meer dan 80% van de Zillertaler pistes ligt boven 1.700 meter. Daardoor behoort de regio tot de sneeuwzekerste skigebieden van Oostenrijk en biedt ze perfect sneeuwplezier tot in het voorjaar. De Hintertuxer gletsjer blijft zelfs nog langer boeien en biedt het langste skiseizoen van Oostenrijk.
Met maar liefst 546 kilometer aan pistes en vier grote skigebieden – waaronder het gletsjerskigebied Hintertux, waar je tot in de vroege zomer kunt skiën – is dit dé plek voor sportieve skiërs, gezinnen én avonturiers. Van brede familievriendelijke afdalingen tot uitdagende dalroutes, van snowparks tot freeride-terrein: het Zillertal biedt ruimte voor elke wintersporter.
Maar ook buiten de piste valt er veel te beleven. Denk aan romantische winterwandelingen, langlaufen of rodelen in een landschap zoals je het alleen uit je dromen kent. Onderweg of na afloop kun je neerstrijken in een van de vele gezellige hutten of hoogstaande restaurants – van traditionele Tiroolse kost tot innovatieve gastronomie met uitzicht.
Het Zillertal Superskipas is jouw toegangsticket tot al dit sneeuwplezier. Met één pas ontdek je vier skigebieden en 180 liften in de regio Spieljoch, Hochzillertal en Hochfügen, der Zillertal Arena, Mayrhofner Bergbahnen – Mountopolis en der Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000.
Wie op zoek is naar een combinatie van actie, ontspanning en échte Oostenrijkse beleving, voelt zich hier meteen thuis.
Beleef het Zillertal buiten de pistesVoor de avontuurlijke reiziger zijn er talloze belevenissen te ontdekken in het Zillertal, zelfs buiten de skipistes.
Plezier op de rodelbaan met het gezin
5,5 km rodelplezier vanaf de berg naar het middenstation! Met sneeuwgarantie en 10-persoons gondel is deze rodelbaan perfect voor het hele gezin.
Proef Tiroler bier in het BrauKunstHaus in Zell am Ziller.
Interactieve tour door de wereld van Zillertal Bier, met als afsluiter een heerlijke proeverij van lokale bieren en sappen.
Speelparadijs: AlbertAdler SpieleWelt by Ravensburger
Spelen, klimmen, lezen en ontdekken! Deze indoorwereld op de Ahorn is ideaal voor kinderen, met 140 m² vol vermaak en avontuur.
Natuurijspaleis bij de Hintertuxer gletsjer
Verken deze magische ijsgrot onder de gletsjer: een uniek, weerbestendig uitje voor avonturiers van alle leeftijden.
Zillertal Superskipas
Met de Zillertaler Superskipas heb je één pas voor alles: 546 kilometer perfect geprepareerde pistes, 180 liften en gondels én vier aaneengesloten skigebieden in het Zillertal. Van Spieljoch, Hochzillertal en Hochfügen en de Zillertal Arena via de Mayerhofner Bergbahnen tot aan de Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000: je kunt het hele dal ontdekken zonder je ski’s uit te doen. En dankzij de hoge ligging, de moderne infrastructuur en de Hintertuxer Gletscher ben je verzekerd van een lang en sneeuwzeker seizoen.
Bovendien zijn alle skibussen en de meeste openbare vervoersmiddelen in het dal inbegrepen. Wel zo handig én duurzaam.
Introduction
Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen
In het hart van het Zillertal strekt zich een waar natuurjuweel uit: de Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen. Dit beschermde gebied van 422 km² biedt een indrukwekkend landschap van bergtoppen, alpenweiden en ruige natuur, goed voor 40% van de hele regio.
Wie hier op tourenski’s of sneeuwschoenen op pad gaat, ervaart de stilte van de bergen op een duurzame manier. Dankzij gemarkeerde routes, wildrustzones en lokale berggidsen blijf je in harmonie met natuur en dierenwereld. Het park combineert bescherming van het landschap met unieke ervaringen – een paradijs voor natuurliefhebbers, avonturiers en rustzoekers.
Ontdek de wereld van zuivelproducten in Mayrhofen
In de eerste zuivelfabriek van Oostenrijk die open is voor bezoekers, Zillertal Erlebnis Sennerei in Mayrhofen, krijg je een uniek inzicht in hoe zuivelproducten in de regio worden gemaakt. Audiogidsen leiden je door de zuivelfabriek waar je het proces van dichtbij kunt zien. Voor jongere bezoekers zijn er leuke stations waar ze yoghurt en kaas kunnen proeven, waardoor de ervaring zowel leerzaam als leuk is. Naast het zuivelproces zelf krijg je ook de kans om meer te leren over het Zillertaler Lebensgefühl. Een gevoel van harmonieus leven, met de natuur en de tradities van de regio.
Evenementen in de omgeving
Das Alpicon House Music Festival
Housebeats op de piste! Tijdens Alpicon (20/21 maart 2026) dans je boven én beneden in het Hochzillertal op de beste elektronische sounds.
Lederhosen Wedel Weekend
Op 11 april 2026 gaan Dirndl & Lederhosen massaal de piste op. Een feestelijke mix van wintersport, Tiroler traditie en après-ski.
Snowbombing Festival
Van 6 t/m 11 april 2026 wordt Mayrhofen het epicentrum van muziek & bergen. Internationale acts, feesten én pistes: Snowbombing is back!
Hintertuxer Gletscher Open Air
In maart 2026 wordt de Sommerberg Arena weer concertpodium. Geniet van live muziek op grote hoogte – skipas = toegang!
Mooie aanbiedingenMet deze winterse hotels zit je sowieso goed:
Hotel Dörflwirt****
Het hotel ligt op een zonnig plateau in Hainzenberg, Zillertal. Lekker eten, directe skiaansluiting, familievakantie of ontspanning met sauna, zwembad en uitzicht.
HUBER'S Boutiquehotel****
Plezier op de pistes voor sportievelingen, een vleugje culinaire verwennerij en een tikkeltje wellness – het recept voor de perfecte wintervakantie in HUBER's!
Hotel Lamark****
Skiën en genieten in Hotel Lamark direct aan de piste: in de Januari-special wacht jouw persoonlijke winterhoogtepunt – puur skiplezier met gourmetkeuken en wellness.
De AdlerBühne op de Ahorn
Een onverwacht hoogtepunt voor wie even wat anders wil dan pistes en afdalingen: op het zonnige Ahornplateau in Mayrhofen kun je midden in de sneeuw genieten van spectaculaire roofvogeldemonstraties op de AdlerBühne Ahorn. Zie hoe arenden, uilen en gieren hun indrukwekkende vluchten maken, met het Zillertal als decor.
Zelfs de reis ernaartoe is een belevenis: stap in de nieuwe SkyRide, een open platform aan Oostenrijks grootste pendelbaan, en zweef naar boven met een 360° bergpanorama. Een uniek uitje voor natuurliefhebbers, gezinnen én fotografen!
Onze tips voor ...
Berghutten
Mountain Loft op het Spieljoch
Ontspannen bistro. Heerlijke verse pizza’s bij het bekroonde restaurant "Il Ristorante".
Wiesenalm in de Zillertal Arena
Hier geniet je van zon, uitzicht en specialiteiten zoals het Wiesenbier of de unieke Wiesenfleck.
WhiteLounge aan de Ahorn
Sfeervolle sneeuwbar en een 360° panorama. Met loungemuziek op de achtergrond geniet je hier volop van uitzicht.
Spannagelhaus op de Hintertuxer Gletsjer
Een culinair rustpunt én startpunt voor avontuur: direct naast de ingang van de Spannagelhöhle. Deze enige marmergrot van de Alpen is toegankelijk voor nieuwsgierige ontdekkers.
Panoramisch uitzichtpunten
Foto Point Hochfügen
Laat je gratis 'flitsen' bij het fotopoint in Hochfügen. Houd je skipas bij de sensor en glimlach naar de camera!
Arena Champions Challenge – Zillertal Arena
Op zoek naar uitdaging? Behaal zes van de 14 Arena Champions-stations en verdien jouw persoonlijke Champions Book!
WhiteLounge – Ahorn
Een toplocatie om te loungen én te poseren: de WhiteLounge biedt een uniek panorama midden op het Ahornplateau.
Panoramaterras Hintertuxer Gletsjer
Op 3.250 meter kijk je letterlijk over alles heen: het panoramaterras op de Hintertuxer Gletsjer is het hoogste punt van het Zillertal.
Berghutten
Mountain Loft op het Spieljoch
Ontspannen bistro. Heerlijke verse pizza’s bij het bekroonde restaurant "Il Ristorante".
Wiesenalm in de Zillertal Arena
Hier geniet je van zon, uitzicht en specialiteiten zoals het Wiesenbier of de unieke Wiesenfleck.
WhiteLounge aan de Ahorn
Sfeervolle sneeuwbar en een 360° panorama. Met loungemuziek op de achtergrond geniet je hier volop van uitzicht.
Spannagelhaus op de Hintertuxer Gletsjer
Een culinair rustpunt én startpunt voor avontuur: direct naast de ingang van de Spannagelhöhle. Deze enige marmergrot van de Alpen is toegankelijk voor nieuwsgierige ontdekkers.
Panoramisch uitzichtpunten
Foto Point Hochfügen
Laat je gratis 'flitsen' bij het fotopoint in Hochfügen. Houd je skipas bij de sensor en glimlach naar de camera!
Arena Champions Challenge – Zillertal Arena
Op zoek naar uitdaging? Behaal zes van de 14 Arena Champions-stations en verdien jouw persoonlijke Champions Book!
WhiteLounge – Ahorn
Een toplocatie om te loungen én te poseren: de WhiteLounge biedt een uniek panorama midden op het Ahornplateau.
Panoramaterras Hintertuxer Gletsjer
Op 3.250 meter kijk je letterlijk over alles heen: het panoramaterras op de Hintertuxer Gletsjer is het hoogste punt van het Zillertal.
Zillertal Tourismus GmbH
Gewerbegebiet Nord 1
6262 Schlitters
Telefoon: +43 5288 87187