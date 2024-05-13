In de Tiroler Zugspitz Arena draait alles om sneeuwpret in de buitenlucht. Skiën, langlaufen, wandelen of rodelen. Dit is winter zoals winter bedoeld is.

Vlak over de Duitse grens – op iets meer dan 750 km van Utrecht – ligt het winterparadijs Tiroler Zugspitz Arena. Zeven skigebieden vormen hier samen een verrassend veelzijdige regio met 143 pistekilometers. Ideaal voor gezinnen, want Ehrwalder Alm, Ehrwalder Wettersteinbahnen en Berwang-Bichlbach zijn zelfs gecertificeerde familieskigebieden. En wie meer wil, haalt alles uit z’n skipas met de Top Snow Card: goed voor maar liefst 214 kilometer aan afwisselende pistes aan zowel de Tiroolse als Duitse kant van de Zugspitze (2.962 m).

Maar ook buiten de piste is er volop avontuur te vinden. Van begeleide sneeuwschoentochten en digitale winterroutes voor nieuwsgierige gezinnen – waarvan drie van de zes routes ook in de winter begaanbaar zijn – tot avondlijke fakkelwandelingen en schaatsen onder de sterren op de ijsbaan van Ehrwald. In totaal zijn er 60 km goed onderhouden winterwandelpaden. Uniek voor deze regio: een winterse lama-wandeling langs besneeuwde bospaden. Of warm op bij een gezellige hut, voor glühwein of Tiroler specialiteiten.

Spectaculaire skishows in Lermoos en Berwang, waar je onder het licht van de schijnwerpers geniet van sprongen, stunts en een gezellige avond. Of je nu reist met je gezin, vrienden of als stel: in de Tiroler Zugspitz Arena beleef je een winter die alles in zich heeft.