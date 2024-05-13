De Romeinse stad Carnuntum
Beleef het verleden van dichtbij

In Carnuntum herleeft de Romeinse tijd: met indrukwekkende gebouwen, originele vondsten en verrassende cultuur.

Carnuntum: het Romeinse rijk in Niederösterreich

Tussen Petronell-Carnuntum en Bad Deutsch-Altenburg opent zich een venster naar een ander tijdperk: Carnuntum – ooit een bruisende metropool van het Romeinse Rijk, nu een plek waar geschiedenis tastbaar wordt. Wat in het jaar 6 begon als een winterkamp voor Romeinse troepen, groeide al snel uit tot een centrum van macht en cultuur, met zo’n 50.000 inwoners, een amfitheater en openbare thermen.

Carnuntum lag strategisch aan de Donau Limes en de Amberroute, en werd een draaischijf van handel, militaire aanwezigheid en keizerlijke invloed. Marcus Aurelius schreef hier aan zijn Meditaties, Septimius Severus werd er tot keizer uitgeroepen, en in 308 vond hier de beroemde conferentie van de Tetrarchen plaats. Het stadsleven bloeide met villa’s, tempels en festivals.

Als onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Donau Limes is Carnuntum een sleutelgetuige van de Romeinse aanwezigheid in Europa. Vandaag wandel je er door gereconstrueerde huizen met vloerverwarming, langs oude straten en werkplaatsen op hun oorspronkelijke plek – niet als decor, maar als een levendige ervaring.

In het Carnuntinum Museum vertellen archeologische vondsten over de pracht én vergankelijkheid van het Romeinse rijk. En zoals je van Oostenrijk mag verwachten, gaat die rijke geschiedenis hier hand in hand met charme en toegankelijkheid.

Carnuntum kijkt niet terug, maar laat je kijken met andere ogen: van toen naar nu.

Feiten over de Romeinse stad Carnuntum
Locatie:Petronell-Carnuntum in Neder-Oostenrijk
Gesticht:6 na Chr. als winterkamp
Keizer:Keizer Tiberius
Poort naar het oosten:strategisch gebouwd op het kruispunt van de Amberweg en de Donaulimes
Speciale kenmerken:Heidense Poort, Romeins Stadskwartier, Carnuntinum Museum, Amfitheater
Uniek in Europa: gereconstrueerde Romeinse gebouwen op de historische locatie, toegankelijk en volledig functioneel.

Maak kennis met de Romeinse stad Carnuntum

Tussen tempels, thermen en bogen

Romeinse wijk

Villa met muurschilderingen, thermale baden en een keuken met Romeins keukengerei - gereconstrueerd op de oorspronkelijke locatie met behulp van traditioneel vakmanschap.

Romeinse wijk

Amfitheater

Gladiatoren, keizerlijke kleding en het alledaagse Romeinse leven creëren een indrukwekkende ervaring van vervlogen tijden in twee bewaard gebleven arena's.

Amfitheater

Poort der Heidenen

Een van de oorspronkelijke vier pilaren getuigt nog steeds van Romeinse kunst en is een symbool van keizerlijke macht aan de Donau-grens.

Poort der Heidenen

Museum Carnuntinum

Een Romeinse villa met keizerlijke portretten, zeldzame Mithras reliëfs en gouden sieraden. Een stadsplattegrond maakt de oude metropool voor het eerst zichtbaar.

Museum Carnuntinum

Carnuntum met kinderen

Proef Romeinse hapjes, los puzzels op, sla munten en dwaal door oude huizen - hier wordt geschiedenis een echt avontuur voor kinderen.

Gezinsvriendelijke activiteiten

Evenementen

Van Gladiatordag tot Romeins Festival, Kinderfestival en Romeinse Soirée - verwacht gevechten, ambachten, speelstations en regionale lekkernijen.

Evenementen

Activiteiten en excursies in de regio

Nationaal Park Donau-Auen

Een jungle aan de poorten van Wenen, de groenste stad ter wereld? Absoluut! De rivier de Donau herbergt ook tal van bedreigde diersoorten.

Nationaal Park Donau-Auen

Landgoed Schloss Hof

In 2002 werd Schloss Hof, dat toen behoorlijk vervallen was, uit zijn sluimer ontwaakt en gerestaureerd tot dit prachtige barokke complex.

Landgoed Schloss Hof

Kasteel Eckartsau

Een jachtverblijf voor aartshertog Franz Ferdinand en later het laatste toevluchtsoord van keizer Karel I te midden van de schilderachtige uiterwaarden van de Donau.

Kasteel Eckartsau

Landgoed Schloss Niederweiden

In de originele kasteelkeuken worden recepten van vroeger nagebootst en de barokke tulpentuin en tentoonstellingen geven inzicht in het leven aan het hof.

Landgoed Schloss Niederweiden

Geboortehuis Haydn

Joseph en Michael Haydn zijn hier geboren. Het voormalige huis van de familie geeft interessante inzichten in hun kindertijd en vroege muzikale reis.

Geboortehuis Haydn

Hainburg

Stadsmuren, kasteelruïnes en middeleeuwse steegjes: een wandeling door de eeuwen heen vol geschiedenis en panoramische uitzichten over de Donau.

Hainburg

Wijnroute Carnuntum

Tussen de Donau en de heuvels rijpen krachtige rode wijnen en elegante witte wijnen: de wijnstreek staat bekend om zijn Blauer Zweigelt en Blaufränkisch.

Wijnroute Carnuntum

FAQs

De Romeinse stad Carnuntum werd in 6 na Christus gesticht als winterkamp voor Romeinse troepen onder keizer Tiberius.

De Romeinse stad Carnuntum ligt in Niederösterreich, tussen de gemeenten Petronell-Carnuntum en Bad Deutsch-Altenburg, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Wenen.

In de regio Carnuntum-Marchfeld ervaar je een unieke mix van geschiedenis, natuur en plezier: van de Romeinse stad tot barokke kastelen en wijnproeverijen direct bij de wijnboer. Fietspaden zoals de Donauradweg, de uiterwaarden van het Nationaal Park en diverse evenementen maken de regio het hele jaar door interessant.

Info over klimaatbescherming

Waarom zijn tradities en gebruiken duurzaam?

Behoud van tradities in Oostenrijk is nauw verbonden met duurzaamheid. Veedrijven, festivals en regionale ambachten zoals vroeger tonen een diep respect voor de natuur en haar hulpbronnen. Ze bevorderen het begrip en de waardering voor de plaatselijke flora en fauna en het milieubewustzijn.

Gewoonten en tradities versterken ook sociale duurzaamheid: Meiboomfeest, Paasvieringenen Kersttradities een gemeenschapsgevoel en een gezamenlijke inzet voor de zorg voor de regio ondersteunen. De Immaterieel Cultureel Erfgoed eert ook traditionele rituelen, gebruiken en ambachten die van generatie op generatie worden doorgegeven. Wie ze als gast meemaakt, kan zich snel onderdompelen in de Oostenrijkse cultuur - en dit versterkt op zijn beurt weer de lokale identiteit.

