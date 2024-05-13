In Carnuntum herleeft de Romeinse tijd: met indrukwekkende gebouwen, originele vondsten en verrassende cultuur.

Carnuntum: het Romeinse rijk in Niederösterreich

Tussen Petronell-Carnuntum en Bad Deutsch-Altenburg opent zich een venster naar een ander tijdperk: Carnuntum – ooit een bruisende metropool van het Romeinse Rijk, nu een plek waar geschiedenis tastbaar wordt. Wat in het jaar 6 begon als een winterkamp voor Romeinse troepen, groeide al snel uit tot een centrum van macht en cultuur, met zo’n 50.000 inwoners, een amfitheater en openbare thermen.

Carnuntum lag strategisch aan de Donau Limes en de Amberroute, en werd een draaischijf van handel, militaire aanwezigheid en keizerlijke invloed. Marcus Aurelius schreef hier aan zijn Meditaties, Septimius Severus werd er tot keizer uitgeroepen, en in 308 vond hier de beroemde conferentie van de Tetrarchen plaats. Het stadsleven bloeide met villa’s, tempels en festivals.

Als onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Donau Limes is Carnuntum een sleutelgetuige van de Romeinse aanwezigheid in Europa. Vandaag wandel je er door gereconstrueerde huizen met vloerverwarming, langs oude straten en werkplaatsen op hun oorspronkelijke plek – niet als decor, maar als een levendige ervaring.

In het Carnuntinum Museum vertellen archeologische vondsten over de pracht én vergankelijkheid van het Romeinse rijk. En zoals je van Oostenrijk mag verwachten, gaat die rijke geschiedenis hier hand in hand met charme en toegankelijkheid.

Carnuntum kijkt niet terug, maar laat je kijken met andere ogen: van toen naar nu.