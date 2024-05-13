Oberösterreich in de zomer
Schilderachtige meren, historische steden en ontzagwekkende bergen

Bezoek Oberösterreich in de winter
Oberösterreich, met zijn mix van onverwachte kunst en cultuur in Linz en kristalheldere meren en bergen in het Salzkammergut, is puur zomerplezier.

Oberösterreich: een land van contrasten

De granieten heuvels van het Mühlviertel, ruig en grimmig maar toch onderdeel van prachtige, weidse landschappen. Het merengebied van het Salzkammergut, zowel gevuld met nostalgie naar keizertijd als met vooruitstrevende kunst, waardoor het in 2024 is uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa. De hoofdstad Linz, zowel een industriële staalstad als de locatie van het Ars Electronica Centrum, het museum van de toekomst. Oberösterreich zit vol contrasten en is daarom een bezoek waard.

Info over Oberösterreich
Hoofdstad:Linz
Oppervlakte:11.982 km²
Bevolking:ca. 1,53 miljoen (vanaf 2024)
Zwemmeren:70
Diepste meer:Traunsee, 191 m
Natuurparken:4

Oberösterreich bezoekerskaarten

Koop je bezoekerskaart en maak gratis gebruik van kabelbanen, bezoek bezienswaardigheden tegen een gereduceerde prijs en krijg korting op meer- en riviercruises.

Salzkammergut: perfect zomerverblijf

Linz: stad van de toekomst

Culturele Hoofdstad van Europa 2024

Donausteig wandeling langs de Donau

Gosau meren

Unieke bierbelevenissen

Langste klettersteig van Oostenrijk

Regio's

Salzkammergut

Het merengebied van Oostenrijk

Regio Attersee-Attergau

Een schitterend waterparadijs

Regio Mondsee-Irrsee

Zwemmen in het warmste meer van Salzkammergut

Regio Traunsee-Almtal

Het diepste meer van Oostenrijk en het prachtige Almtal

Hallstatt meer

Een van 's werelds populairste fotoplekken

Wolfgangsee

Een sereen meer, ingebed in bossen, weiden en bergen

Mühlviertel regio

De groene, heuvelachtige hooglanden van Oostenrijk, het best te verkennen op de fiets of te paard

Oberösterreichse Alpen

Een regio voor natuurliefhebbers, van Nationaal Park Kalkalpen tot de Pyhrn-Priel bergen

Donau-regio

Wandelen, fietsen en genieten van prachtige uitzichten langs de beroemdste rivier van Oostenrijk

Steden en plaatsen

Enns

De oudste stad van Oostenrijk

Steyr

Twee rivieren, één indrukwekkende oude stad

Wels

Bezoek de Lederertoren en de prachtig versierde stadshuizen

Gmunden

Een kuuroord met een keizerlijke geschiedenis

Voor alles is er een seizoen

Traditionele evenementen in Oberösterreich

  • In Gmunden geven mensen elkaar een hart van peperkoek cadeau op de vierde zondag in de vastentijdof "Liebstatt"-zondag, een gebruik dat teruggaat tot 1641.

  • Op 5 januari, "Glöckler' lopen in het hele Salzkammergut, waarbij mensen fel verlichte hoofddeksels dragen, terwijl de lokale bevolking in uitgebreide "Schönperchten"-kostuums boze geesten wil verdrijven.

  • Sinds 1604, Carnaval (of "Fasching") in Ebensee eind februari gevierd met kleurrijke optochten.

  • In de nazomer komen de kleurrijk versierde koeien terug van de alpenweiden en dit wordt gevierd met lokale feesten.

  • De kerstmarkten in heel Oberösterreich staan bekend om hun feestelijke, gezellige sfeer.

Beroemde personen

Keizerin Elisabeth 'Sisi' van Oostenrijk

125 jaar na haar dood blijft de fascinatie voor het leven van Sisi ongebroken.

Anton Bruckner

In 2024 viert Oberösterreich de 200e geboortedag van componist Anton Bruckner.

Waar de keizer de zomer doorbracht

Keizerlijk Bad Ischl

Bad Ischl in het Salzkammergut was de plaats waar de Oostenrijkse keizerlijke familie, en in het bijzonder Frans Jozef I en Elisabeth "Sisi", hun zomers doorbrachten. Vandaag kun je een rondleiding krijgen door de keizerlijke villa ("Kaiservilla") of het marmeren kasteel ("Marmorschlössl") bezoeken, dat voor keizerin Elisabeth werd gebouwd.

Beroemd om zijn biodiversiteit

Nationaal Park Kalkalpen

Het Nationaal Park Kalkalpen ("Kalkalpen") in Oberösterreich heeft naam gemaakt als een bijzonder biodiverse en duurzame regio.

  • Het nationale park omvat een van de grootste "gesloten bosgebieden" in Oostenrijk, d.w.z. dat openbare wegen de natuur hier niet verstoren. De enige paden zijn boswegen die nodig zijn voor het behoud en onderhoud van het bos.

  • In het gebied vind je meer dan 200 km aan ongerepte beken en meer dan 800 bronnen met kristalhelder bergwater.

  • Vier vijfde van de oppervlakte van het Nationaal Park Kalkalpen is bedekt met bos.

  • Naast talloze andere diersoorten herbergen de bossen van het nationaal park de enige lynxpopulatie in de Oostenrijkse Alpen.

Unieke architectuur

De "Vierkanthof" boerderijen van Oberösterreich

Oberösterreich is de thuisbasis van een uniek soort boerderij, de "Vierkanthof", wat ruwweg vertaald kan worden als "vierzijdige boerderij". Deze gebouwen zijn gebouwd van zandsteen, kalksteen of graniet en zijn groot, bijna vestingachtig en rechthoekig, met een binnenplaats in het midden. De muren, die tot een meter dik zijn, houden het interieur warm in de winter en koel in de zomer.

FAQs

De deelstaat Oberösterreich staat bekend om:

  • kristalheldere meren (o.a. Attersee, Traunsee, Mondsee, Irrsee, Wolfgangsee en Hallstätter See) en indrukwekkende bergen (bijv. Hoher Dachstein (2.995 m), Torstein (2.948 m), Großer Priel (2.523 m), Traunstein (1.691 m), Hoher Nock (1.961 m) en Schafberg (1.783 m)) in het Salzkammergut;

  • de Culturele Hoofdstad van Europa, Bad Ischl Salzkammergut;

  • de hoofdstad van de provincie Linz aan de Donau met zijn gelijknamige lekkernij, de Linzer Torte;

  • het heuvelachtige Mühlviertel regio;

  • de 50 brouwerijen en 100 soorten bier.

De vorige naam van de regio was "Österreich ob der Enns" ("Oostenrijk boven de rivier de Enns"), die na verloop van tijd "Oberösterreich" werd.

In het zuiden van Oberösterreich liggen de bergen en meren van het Salzkammergutook wel "het merengebied van Oostenrijk" genoemd.

De regio's in het zuidoosten rond Pyhrn-Priel en Nationaal Park Kalkalpen staan bekend om hun dichtbeboste bergruggen.

De Donauvallei loopt van west naar oost door de provincie, met Linz, de provinciehoofdstad, in het centrum.

In het noorden liggen de heuvels van het Mühlviertel regio.

Oberösterreich met de hoofdstad Linz is de juiste plek voor mensen die op zoek zijn naar een mix van hedendaagse kunst, futuristische technologie en ervaringen in de natuur.

Top bezienswaardigheden in Oberösterreich zijn onder andere het Ars Electronica Center, het Lentos Museum, het Linzer Schlossmuseum, de Pöstlingberg in Linz, de Europese Culturele Hoofdstad Bad Ischl Salzkammergut en de abdijen van de provincie (in St. Florian, Schlägl en Schlierbach).

De hoogste berg in Oberösterreich is de Hohe Dachstein (2.995 m), de hoogste top in het Dachsteingebergte.

