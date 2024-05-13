In het zuiden van Oberösterreich liggen de bergen en meren van het Salzkammergutook wel "het merengebied van Oostenrijk" genoemd.

De regio's in het zuidoosten rond Pyhrn-Priel en Nationaal Park Kalkalpen staan bekend om hun dichtbeboste bergruggen.

De Donauvallei loopt van west naar oost door de provincie, met Linz, de provinciehoofdstad, in het centrum.

In het noorden liggen de heuvels van het Mühlviertel regio.