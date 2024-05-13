Kersttijd in Oostenrijk
Oostenrijk houdt van advent, kerstmarkten en kerstkransjes

Advent wordt op een gezellige, sfeervolle manier gevierd: Kerstmarkten, feestelijke lekkernijen en kransen brengen warme voorpret voor de mooiste tijd vol tradities.

Wat is er zo bijzonder aan de adventstijd in Oostenrijk?

De dagen worden korter, de gouden herfst geeft het stokje door aan de koude winter en de eerste kerstkoekjesrecepten, zoals Linzer Augen en Lebkuchen, zijn uitgewisseld. Veel mensen in Oostenrijk houden vooral van deze tijd en vieren de vier weken voorafgaand aan Kerstmis op verschillende manieren:

Advent in Oostenrijk is wanneer kaarsen de avond verlichten en de geur van Vanillekipferl de keuken vult. Het is wanneer warm Glühwein van de Kerstmarkten koude handen verwarmt en geroosterde amandelen rechtstreeks uit de zak worden geproefd. Kinderen openen gretig een nieuw venster op hun adventskalender en momenten van bezinning en stilte vinden hun plaats in het dagelijks leven. Families komen samen om tradities te vieren, sneeuw bedekt de daken en weiden, en wanneer de vierde kaars op de adventskrans wordt aangestoken, weet iedereen dat Kerstmis nabij is.

Oostenrijk en zijn inwoners koesteren tradities, rituelen en gebruiken die door de eeuwen heen zijn bewaard en doorgegeven. Een van de redenen waarom Oostenrijkse gebruiken in de hoofden en harten van de mensen blijven hangen is hun authenticiteit: niet kitscherig, maar echt; geen kunstmatige enscenering, maar een nuchtere en oprechte viering staat centraal. Dit geldt het hele jaar door, en vooral met Kerstmis.

5 romantische kerstmarkten

Kerstmarkt bij de kathedraal in Salzburg

Kerstmarkt bij paleis Schönbrunn

Adventsmarkt in Gmunden

Kerstmarkt in de oude binnenstad van Innsbruck

Kerstmarkt bij Schloss Hof

Kerstkoekjes en gezelligheid

Typische adventsrecepten
Tradities en gebruiken tijdens de advent in Oostenrijk

Strosterren maken

Kerststallen

Verwonderen op kerstmarkten

Advent combineren met een culturele onderdompeling

Krampus en Perchten lopen

Adventskransen maken

9 perfecte plekken om de kerstsfeer te proeven

Wanneer de hoofdsteden van Oostenrijks deelstaten versierd zijn met kerstversieringen, is het de perfecte tijd om op ontdekkingstocht te gaan. Magische plekjes met prachtige uitzichten wakkeren de voorpret van Stille Nacht aan.

Gloriette bij Schloss Schönbrunn

Wanneer honderden lichtjes aangaan op de adventsmarkt voor Schloss Schönbrunn, is de beste plek om dit schouwspel tijdens de adventstijd te bekijken vanaf de Gloriette.

Gloriette

Kasteel Esterházy

Het paleis is verlicht met kerstverlichting. Het steile pad van het paleis naar de Gloriette is de moeite waard: op een heldere dag kun je tot aan de Neusiedlersee kijken

Eisenstadt

Pyramidenkogel

Als de lichten aangaan in de schemering, verwarmt dat je hart daarboven in de toren. Plaatsen als Maria Wörth, Pörtschach en Velden liggen aan de voeten van de toren.

Klagenfurt

Donau

Als het vroeg donker wordt, bieden kastelen en abdijen licht, warmte en de mooiste uitzichten in de kersttijd. Tip: Het uitzicht op Krems vanaf de abdij Göttweig.

Krems

Pfenningberg

De moderne stad Linz aan de Donau verrast met negen stadswandelroutes. Wandelroute nr. 8 begint bij de Nibelungenbrug en leidt naar de Pfenningberg.

Linz

Rondom de bergen

De Kapuzinerberg, Mönchsberg, Gaisberg en Festungsberg omringen Salzburg. De besneeuwde lokale bergen doen denken aan de met suiker bestrooide knoedels van Salzburg.

Salzburg

Schlossberg

De Schlossberg met zijn klokkentoren is betoverend in de winter. Het moderne Kunsthaus, de "Vriendelijke Vreemdeling" van Graz, straalt er naartoe.

Graz

Boven de daken

De stadstoren, Café-Bar 360 Grad en een ritje met de Nordkettenbahn zijn populaire ontmoetingsplaatsen om van bovenaf te genieten van de winterse drukte van Innsbruck.

Innsbruck

Pfänder

Een gevoel van vrijheid verspreidt zich als je met de panoramagondel van de Pfänderbahn hoog boven het winterse Bregenz en het Bodenmeer zweeft.

Bregenz

Het beroemdste kerstlied

Stille Nacht! Heilige Nacht!

Op kerstavond 1818 in Oberndorf bij Salzburg verbond Joseph Mohr en Franz Xaver Gruber voor het eerst melodie en tekst om een lied te creëren dat de hele wereld zou laten zingen: Stille Nacht! Stille Nacht! doorliep vele stadia voordat het zijn boodschap van vrede, hoop en saamhorigheid naar de verste uithoeken van de wereld kon brengen.

FAQS

Het Adventsseizoen van de Latijnse Kerk duurt 22 tot 28 dagen en omvat altijd vier zondagen.

Advent betekent "aankomst" en verwijst naar de geboorte van Christus. Deze speciale tijd heeft geleid tot veel gebruiken in Oostenrijk, waarvan sommige voortkomen uit niet-christelijke tradities.

Typische adventsactiviteiten zijn kerstkoekjes bakken, genieten van de adventskalender, tijd doorbrengen met familie of muziek maken, vrienden ontmoeten op kerstmarkten, kerstversieringen maken en adventskransen knopen.

Kerstmis is een christelijk feest dat op 24 december wordt gevierd om de geboorte van Jezus te vieren. Christenen geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, meer dan 2000 jaar geleden naar de wereld kwam om de mensheid te redden.

De verenigende en gemeenschappelijke aspecten van Kerstmis hebben in de loop der tijd echter een bredere betekenis gekregen en tegenwoordig wordt Kerstmis ook gevierd door velen zonder religieuze achtergrond.

Kerstmis is bij uitstek een familiefeest waarbij meerdere generaties samenkomen om kerstavond door te brengen. Het wordt gezien als een tijd voor liefde en bezinning.

Families komen meestal samen rond een versierde kerstboom, versierd met kaarsen en omringd door cadeaus. Door de jaren heen heeft elke familie zijn eigen unieke rituelen voor de avond ontwikkeld. Het traditionele kerstlied "Stille Nacht, Heilige Nacht" is echter bijna altijd aanwezig.

De adventskrans verscheen voor het eerst in 1839 in Duitsland en werd geleidelijk aan ook in Oostenrijk een populair symbool van Kerstmis.

De krans, met vier kaarsen, dient als kalender. Elke adventszondag wordt een nieuwe kaars aangestoken om aan te geven hoe lang het nog duurt tot kerstavond.

Sinds de 19e eeuw speelt de adventskalender een belangrijke rol in de christelijke traditie. Net als de adventskrans telt hij af tot Kerstmis. De eerste "deur" wordt geopend op 1 december.

De eerste adventskalender werd vermoedelijk in 1851 gemaakt en de eerste gedrukte versie verscheen in 1902. Vandaag de dag zijn zelfgemaakte modellen erg populair en er zijn vrijwel geen grenzen aan de creativiteit van het ontwerp.

Voor veel mensen in Oostenrijk is een kerstboom versierd met kerstballen, versieringen, snoep en kaarsen het middelpunt van kerstavond. Onder de glanzende boom liggen de cadeautjes, die ceremonieel worden uitgewisseld.

De kerstboom vindt zijn oorsprong in heidense gebruiken en symboliseert vruchtbaarheid en vitaliteit. De katholieke kerk verwierp deze niet-religieuze traditie lange tijd en pas halverwege de 20e eeuw werden kerstbomen toegestaan in katholieke kerken.

De eerste gedocumenteerde kerstboom in Wenen werd in 1814 opgezet door de socialite Fanny von Arnstein en werd al snel overgenomen door de middenklasse gezinnen in de stad. In de 19e eeuw werden dennen- en sparrenbossen herbebost om aan de groeiende vraag te voldoen.

Tegenwoordig kiezen meer gezinnen, als onderdeel van een duurzame levensstijl, voor "levende kerstbomen", die in potten worden geplant en jaar na jaar worden gebruikt.

