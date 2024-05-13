Advent wordt op een gezellige, sfeervolle manier gevierd: Kerstmarkten, feestelijke lekkernijen en kransen brengen warme voorpret voor de mooiste tijd vol tradities.

Wat is er zo bijzonder aan de adventstijd in Oostenrijk?

De dagen worden korter, de gouden herfst geeft het stokje door aan de koude winter en de eerste kerstkoekjesrecepten, zoals Linzer Augen en Lebkuchen, zijn uitgewisseld. Veel mensen in Oostenrijk houden vooral van deze tijd en vieren de vier weken voorafgaand aan Kerstmis op verschillende manieren:

Advent in Oostenrijk is wanneer kaarsen de avond verlichten en de geur van Vanillekipferl de keuken vult. Het is wanneer warm Glühwein van de Kerstmarkten koude handen verwarmt en geroosterde amandelen rechtstreeks uit de zak worden geproefd. Kinderen openen gretig een nieuw venster op hun adventskalender en momenten van bezinning en stilte vinden hun plaats in het dagelijks leven. Families komen samen om tradities te vieren, sneeuw bedekt de daken en weiden, en wanneer de vierde kaars op de adventskrans wordt aangestoken, weet iedereen dat Kerstmis nabij is.

Oostenrijk en zijn inwoners koesteren tradities, rituelen en gebruiken die door de eeuwen heen zijn bewaard en doorgegeven. Een van de redenen waarom Oostenrijkse gebruiken in de hoofden en harten van de mensen blijven hangen is hun authenticiteit: niet kitscherig, maar echt; geen kunstmatige enscenering, maar een nuchtere en oprechte viering staat centraal. Dit geldt het hele jaar door, en vooral met Kerstmis.