De mooiste bezienswaardigheden in Burgenland

Een historisch juweel met een muzikale ziel De hoofdstad, Eisenstadt

De hoofdstad van de deelstaat, Eisenstadt ligt op slechts 60 kilometer van Wenen. De oude stad is grotendeels een voetgangersgebied en nodigt bezoekers uit om te genieten van rustige wandelingen. Op de vele hoekjes van de charmante smalle straatjes vind je vaak leuke cafeetjes en winkeltjes.

De belangrijkste attractie en het middelpunt van de stad is Paleis Esterházy dat in het centrum ligt. Dit is waar componist Joseph Haydn (1732-1809) woonde en componeerde voor prins Esterházy. Om deze reden wordt Eisenstadt vaak "Haydnstadt" genoemd - ter ere van het grote muzikale erfgoed en als knipoog naar de jaarlijkse HERBSTGOLD Festival, dat Haydn en de diversiteit van muziek viert.

In de voetsporen van Joseph Haydn

Drie decennia lang leefde, componeerde en trad Joseph Haydn op aan het hof van de familie Esterházy in Eisenstadt, ver van de grote steden van die tijd. Zijn muzikale talent werd al vroeg in zijn jeugd ontdekt en hij werd opgeleid tot koorknaap. In het nabijgelegen Wenen kreeg hij zang-, piano- en vioollessen. In 1761 aanvaardde hij de positie van vice-kapelmeester bij de familie Esterházy en bleef loyaal in dienst van zijn prins.

Vandaag de dag is Joseph Haydn wereldberoemd als meester van het Weense classicisme, vooral beroemd om zijn symfonieën en strijkkwartetten. Wie zijn voetsporen wil volgen, vindt in Eisenstadt tal van originele locaties, waaronder de Haydn Kerk, waar het grote muzikale genie ter ruste is gelegd, paleis Esterházy, waar hij werkte, en zijn voormalige woning, het Haydn Huis.