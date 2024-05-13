Sneeuwschoenwandelen in Oostenrijk
In de voetsporen van de winter

Sneeuwkristallen fonkelen in de zon. Zonder sneeuwschoenen zou je wegzakken in de sneeuw, maar nu kun je zonder problemen op ontdekkingstocht.

Of je op eigen houtje een sneeuwschoenwandeling moet maken, hangt af van het gebied, je conditie, je ervaring en de weers- en sneeuwomstandigheden.

Als je een sneeuwschoenwandeling maakt met een ranger van het nationale park, is het heel goed mogelijk dat je een van de "Grote Vijf van de Alpen" ziet: steenbokken, steenarenden, sneeuwhoenders, gemzen en lammergieren worden zelden gezien in het koude seizoen, maar de ranger weet waar en wanneer je deze schuwe dieren het beste kunt spotten in het nationale park Hohe Tauern.

Ze kennen ook de namen van de drieduizend meter hoge toppen waarvan de ruige, witte toppen overal in de lucht torenen. Großglockner en Großvenediger, de twee hoogste, worden meestal zelfs onthouden door degenen die niet bekend zijn met het gebied. Een aangename bijkomstigheid van deze bewogen sneeuwschoenwandeling: het heerlijke geluksgevoel wanneer het alledaagse leven langzaam van je afglijdt.

Sneeuwschoenwandelingen in Oostenrijk: 5 tips voor tochten

Sneeuwschoenwandelen in Vorarlberg

3 tips voor winterse tochten

Sneeuwschoenwandelen in het Bregenzerwald

Op pad met wandel- en berggidsen.

Sneeuwschoenwandelen in Montafon

Verheug je op wandelen in Tiefschnee op 150 kilometer aan gemarkeerde routes.

Sneeuwschoenwandelen in het Großen Walsertal

Ervaar de ongerepte natuur van het Biosphere park!

Sneeuwschoenwandelen in Tirol

7 tips voor rustgevende tochten

Sneeuwschoenwandelen in St. Johann in Tirol

Wandel buiten de gebaande paden door het winterse landschap.

Sneeuwschoenwandelen in de regio Wilder Kaiser

Besneeuwde weiden en bergen zover het oog reikt.

Sneeuwschoenwandelen in het Alpbachtal

Trek je sneeuwschoenen aan en dompel je onder in de Tiroolse bergen in de winter!

Sneeuwschoenwandelen in Osttirol

Ontdek de rust van de ongerepte natuur!

Sneeuwschoenwandelen in Zillertal

Ervaar het winterlandschap buiten de drukte tijdens begeleide wandelingen.

Sneeuwschoenwandelen in het Ötztal

Weinig uitrusting, veel natuur en tochten onder begeleiding door diepe sneeuw.

Sneeuwschoenwandelen in St. Anton am Arlberg

Krakende sneeuw onder de voeten en een rustgevend bergklimaat.

Wist je dat ...

... de langdurige, gematigde inspanning van sneeuwschoenwandelen de vetverbranding stimuleert?

... sneeuwschoenwandelen een positief effect heeft op het cardiovasculaire systeem door de duurtraining?

... sneeuwschoenen van ongeveer 6.000 jaar oud zijn gevonden in Mongolië? Het waren houten planken omwikkeld met bont.

... sneeuwschoenen rond 12.000 jaar geleden al bestonden? Illustraties op hoogteschilderingen bewijzen het.

Sneeuwschoenwandelen in SalzburgerLand

7 tips voor ontspannende tochten

Sneeuwschoenwandelen in Lungau

De zonovergoten regio Lungau staat bekend om zijn schilderachtige schoonheid en ongerepte natuur.

Sneeuwschoenwandelen in het Salzburger Saalachtal

Ontspannen of iets uitdagender, in de vallei of bergop, je vindt zeker de juiste wandeling voor jou.

Sneeuwschoenwandelen in het Raurisertal

Ontspanning of avontuur, in de vallei of bergop, je vindt gegarandeerd de perfecte wandeling voor jou!

Sneeuwschoenwandelingen in Saalbach Hinerglemm

Geniet van de prachtige en vredige kant van de vallei tijdens een wandeling met gids.

Sneeuwschoenwandelen in Wagrain-Kleinarl

Laad je batterijen weer even op tijdens ontdekkingstochten met het hele gezin.

Sneeuwschoenwandelen in Zell am See-Kaprun

De lokale gidsen laten je de mooiste plekjes in de regio zien.

Sneeuwschoenwandelingen in de region Hochkönig

Geniet actief en sportief van de natuur in de winter.

Sneeuwschoenwandelen in Karinthië

4 tips voor avontuurlijke tochten

Sneeuwschoenwandelen in Bad Kleinkirchheim

De glooiende alpine sneeuwwereld van de Nockberge kun je het beste verkennen vanuit Bad Kleinkirchheim.

Sneeuwschoenwandelen aan de Weissensee

De natuur in! Wandelen rond het meer of op de alm. Met of zonder gids.

Sneeuwschoenwandelen in de regio Villach

Romantische wintermomenten kun je beleven op het Dreiländereck, de Gerlitzen Alpe en in het natuurpark Dobratsch.

Sneeuwschoenwandelen in het Lesachtal

Met suiker bedekte boomtoppen, glinsterende velden en besneeuwde hellingen: het winterlandschap van het Lesachtal is een plaatje uit een prentenboek.

Sneeuwschoenwandelen in Steiermark

4 tips voor veelzijdige tochten

Sneeuwschoenwandelingen in de regio Schladming Dachstein

Adem de frisse lucht in en geniet van de bergen, ver weg van de skigebieden.

Sneeuwschoenwandeling op de Tauplitzalm

Beleef de winter op het hoogplateau van de Tauplitzalm met prachtige uitzichten.

Sneeuwschoenwandeling in Almenland

Verken het prachtige besneeuwde winterlandschap op de Teichalm, een van de 125 alpenweiden in het grootste alpenweidegebied van Europa.

Sneeuwschoentocht in de regio Murtal

De Seetaler Alpen met de Zirbitkogel, de hoogste top, zijn een prachtig wandelgebied.

Sneeuwschoenwandelen in Oberösterreich

5 tips voor unieke tochten

Sneeuwschoenwandelen in Niederösterreich

Op 2.000 meter boven zeeniveau is sneeuwschoenwandelen op de Rax een bijzondere ervaring. De Rax kabelbaan brengt wandelaars comfortabel naar het wandelgebied, waar ook tochten met berggidsen kunnen worden ondernomen. Tochten in de regio Ötscher en Hochkar in het Mostviertel zijn ook zeer aan te bevelen.

FAQ

  • Je kunt je sneeuwschoenen het beste vastmaken aan berg- of wandelschoenen met stevige profielzolen.

  • Hoe groter de sneeuwschoen, hoe minder je wegzakt in de diepe sneeuw. Als je tochten in steiler terrein plant, worden kleinere sneeuwschoenen aanbevolen. Overigens is wandelen minder inspannend met niet te brede sneeuwschoenen.

  • De binding moet gemakkelijk te openen en te sluiten zijn met een snelsluiting - zelfs met handschoenen aan. Bindingen die een zijwaartse kantelbeweging mogelijk maken, belasten de enkels minder. Verstelbare bindingen hebben het voordeel dat ze kunnen worden aangepast aan verschillende schoenen.

Of je op eigen houtje een sneeuwschoenwandeling moet maken, hangt af van het gebied, je conditie, je ervaring en de weers- en sneeuwomstandigheden. Als je niet zeker bent en echt wilt genieten van je sneeuwschoenervaring, kun je het beste een gids inhuren - alleen of als onderdeel van een groepswandeling.

  • Eten: Neem een voedzame snack mee, zoals mueslirepen of noten en thee in een thermosfles.

  • In bergachtig terrein: In geval van nood ben je goed uitgerust met een lawineschep, een lawinesonde, een lawinepieper en een bivakzak.

  • Gaiters: Ze beschermen je tegen sneeuw in je laarzen en houden je broekspijpen droog.

  • Rugzak: zorg voor een stevige en waterdichte rugzak die je comfortabel kunt dragen.

  • Neem altijd mee: een zonnebril, zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor en een mobiele telefoon.

  • EHBO-kit met reddingsdeken: Weegt niet veel en is in geval van nood goud waard.

