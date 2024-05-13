Sneeuwschoenwandelen in Oostenrijk
In de voetsporen van de winter
Of je op eigen houtje een sneeuwschoenwandeling moet maken, hangt af van het gebied, je conditie, je ervaring en de weers- en sneeuwomstandigheden.
Als je een sneeuwschoenwandeling maakt met een ranger van het nationale park, is het heel goed mogelijk dat je een van de "Grote Vijf van de Alpen" ziet: steenbokken, steenarenden, sneeuwhoenders, gemzen en lammergieren worden zelden gezien in het koude seizoen, maar de ranger weet waar en wanneer je deze schuwe dieren het beste kunt spotten in het nationale park Hohe Tauern.
Ze kennen ook de namen van de drieduizend meter hoge toppen waarvan de ruige, witte toppen overal in de lucht torenen. Großglockner en Großvenediger, de twee hoogste, worden meestal zelfs onthouden door degenen die niet bekend zijn met het gebied. Een aangename bijkomstigheid van deze bewogen sneeuwschoenwandeling: het heerlijke geluksgevoel wanneer het alledaagse leven langzaam van je afglijdt.
Sneeuwschoenwandelingen in Oostenrijk: 5 tips voor tochten
Sneeuwschoenwandelen in Vorarlberg
Sneeuwschoenwandelen in Tirol
Sneeuwschoenwandelen in St. Johann in Tirol
Wandel buiten de gebaande paden door het winterse landschap.
Sneeuwschoenwandelen in het Alpbachtal
Trek je sneeuwschoenen aan en dompel je onder in de Tiroolse bergen in de winter!
Sneeuwschoenwandelen in Zillertal
Ervaar het winterlandschap buiten de drukte tijdens begeleide wandelingen.
Sneeuwschoenwandelen in het Ötztal
Weinig uitrusting, veel natuur en tochten onder begeleiding door diepe sneeuw.
Wist je dat ...
... de langdurige, gematigde inspanning van sneeuwschoenwandelen de vetverbranding stimuleert?
... sneeuwschoenwandelen een positief effect heeft op het cardiovasculaire systeem door de duurtraining?
... sneeuwschoenen van ongeveer 6.000 jaar oud zijn gevonden in Mongolië? Het waren houten planken omwikkeld met bont.
... sneeuwschoenen rond 12.000 jaar geleden al bestonden? Illustraties op hoogteschilderingen bewijzen het.
Sneeuwschoenwandelen in SalzburgerLand
Sneeuwschoenwandelen in Lungau
De zonovergoten regio Lungau staat bekend om zijn schilderachtige schoonheid en ongerepte natuur.
Sneeuwschoenwandelen in het Salzburger Saalachtal
Ontspannen of iets uitdagender, in de vallei of bergop, je vindt zeker de juiste wandeling voor jou.
Sneeuwschoenwandelen in het Raurisertal
Ontspanning of avontuur, in de vallei of bergop, je vindt gegarandeerd de perfecte wandeling voor jou!
Sneeuwschoenwandelingen in Saalbach Hinerglemm
Geniet van de prachtige en vredige kant van de vallei tijdens een wandeling met gids.
Sneeuwschoenwandelen in Wagrain-Kleinarl
Laad je batterijen weer even op tijdens ontdekkingstochten met het hele gezin.
Sneeuwschoenwandelen in Zell am See-Kaprun
De lokale gidsen laten je de mooiste plekjes in de regio zien.
Sneeuwschoenwandelen in Karinthië
Sneeuwschoenwandelen in Bad Kleinkirchheim
De glooiende alpine sneeuwwereld van de Nockberge kun je het beste verkennen vanuit Bad Kleinkirchheim.
Sneeuwschoenwandelen aan de Weissensee
De natuur in! Wandelen rond het meer of op de alm. Met of zonder gids.
Sneeuwschoenwandelen in de regio Villach
Romantische wintermomenten kun je beleven op het Dreiländereck, de Gerlitzen Alpe en in het natuurpark Dobratsch.
Sneeuwschoenwandelen in Steiermark
Sneeuwschoenwandelingen in de regio Schladming Dachstein
Adem de frisse lucht in en geniet van de bergen, ver weg van de skigebieden.
Sneeuwschoenwandeling op de Tauplitzalm
Beleef de winter op het hoogplateau van de Tauplitzalm met prachtige uitzichten.
Sneeuwschoenwandeling in Almenland
Verken het prachtige besneeuwde winterlandschap op de Teichalm, een van de 125 alpenweiden in het grootste alpenweidegebied van Europa.
Sneeuwschoenwandelen in Oberösterreich
Sneeuwschoenwandelen in Niederösterreich
Op 2.000 meter boven zeeniveau is sneeuwschoenwandelen op de Rax een bijzondere ervaring. De Rax kabelbaan brengt wandelaars comfortabel naar het wandelgebied, waar ook tochten met berggidsen kunnen worden ondernomen. Tochten in de regio Ötscher en Hochkar in het Mostviertel zijn ook zeer aan te bevelen.