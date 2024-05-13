Familie hotels
Oostenrijkse familiehotels zijn de perfecte plek voor bijzondere momenten samen. Geen strak schema, maar volop ruimte voor spontaniteit. Een middag op het blotevoetenpad, een potje ganzenbord op het zonneterras of samen koken met verse ingrediënten uit de hoteltuin. Juist in die eenvoudige dingen schuilt echt gezinsgeluk.
Een vakantie met het gezin in Oostenrijk is meer dan even ertussenuit. Het is tijd voor elkaar, dichter bij elkaar komen en herinneringen maken die blijven, voor jong én oud.
Hotels aan het meer
Zwemmen, een boottochtje of gewoon mooie stenen verzamelen langs de oever - water brengt altijd een speels element in familieavonturen. Er zijn begeleide excursies, rustige wandelingen langs het meer en gezinsvriendelijke zwemplekken te ontdekken. Het schilderachtige landschap biedt de perfecte achtergrond voor zowel rust als kleine avonturen - en creëert waardevolle familiemomenten die blijven.
Meer over gezinsvriendelijke hotels aan het meer
Meer over vakantie op de boerderij
Onze aanbevelingen
Direct aan het meer
Vila Vita Pannonia in Pamhagen in Burgenland
Familien-Sport-Resort Brennseehof in Feld am See in Karinthië
Naturel Hotels & Resorts Dorf SEELEITN aan de Faakersee in Karinthië
Baby + Kinderhotel Sonnelino in St. Kanzian aan het Klopeinmeer in Karinthië
Parkhotel Pörtschach aan de Wörthersee in Karinthië
Seehotel Jägerwirt op de Turracher Höhe in Steiermark/Karinthië
Bij het meer
Familienhotel Kreuzwirt aan de Weissensee in Karinthië
Salzburger Hof aan de Zauchensee in het SalzburgerLand
Alpenparks Hotel & Appartement in Zell am See in het SalzburgerLand
Resort Waldhof Fuschlsee am See in Fuschl am See in SalzburgerLand
Ballonhotel Thaller in Kaindorf in Steiermark
Sporthotel Achensee aan de Achensee in Tirol
Hotels in de bergen
Ontdek de wereld van de bergen, adem de frisse Alpenlucht in en beleef de natuur met al je zintuigen. Familiehotels in de bergen zijn het perfecte uitgangspunt voor onvergetelijke avonturen. Maak een rustige wandeling met een viervoeter (en nee, dat hoeft geen hond te zijn), geniet van de avonturenspeeltuin omringd door bloeiende alpenweiden of plons in een kristalheldere bergbeek. Het volgende avontuur begint direct voor de deur van je hotel. Laat de stress van alledag achter je - het is de tijd die je samen doorbrengt die het belangrijkst is en die herinneringen creëert die blijven.
Hotel Gartnerkofel in Hermagor/Nassfeld in Karinthië
Gipfelhaus Magdalensberg in Karinthië
Hotel Sommerhof in Gosau in Oberöstereich
Familiedorp Dachsteinkönig in Gosau in Opper-Oostenrijk
Dilly - Resort Nationaalpark in Windischgarsten in Oberöstereich
Hofgut in Wagrain in het SalzburgerLand
Centraal vakantiepark Flachau in het SalzburgerLand
Familien Natur Resort Moar Gut in Großarl in het SalzburgerLand
Kinderhotel Stegerhof in Donnersbachwald in Steiermark
Hotel Matschner in Ramsau am Dachstein in Steiermark
Kinderhotel Stefan in het Pitztal in Tirol
Kinderhotel "Alpenresidenz Ballunspitze in Galtür in Tirol
Hotel Bär in Serfaus in Tirol
Gezinshotel Furgler in Serfaus in Tirol
De Stern in Obsteig in Tirol
Pitzis Kinderhotel in Arzl in het Pitztal in Tirol
Alpenpark Hotel Montana Matrei in Oost-Tirol
Ski-in, ski-out hotels
Van het ontbijt direct de piste op? Ski-in, ski-out familiehotels maken een wintervakantie zowel ontspannen als vol onvergetelijke momenten. Geen lange wandelingen, geen gesjouw met materiaal door de sneeuw - gewoon gedeelde bochten op perfect geprepareerde pistes in Oostenrijks familieskigebieden. Geniet samen van afdalingen, neem een welverdiende pauze op een zonnig huttenterras met lokale specialiteiten of bouw de grootste sneeuwpop die je maar kunt bedenken. Na een dag vol avontuur wachten gezellige lounges, knapperend haardvuur en warme chocolademelk - perfecte momenten voor een onvergetelijke gezinsvakantie in de sneeuw.
Meer Oostenrijkse familiehotels direct aan de piste
Onze aanbevelingen
Bergresort Feuerberg in Bodensdorf/Gerlitzen Alpe in Karinthië
Falkensteiner Hotel Sonnenalpe op het Nassfeld in Karinthië
Heidi-Hotel Falkertsee in Patergassen in Karinthië
Familien- & Gartenhotel Theresia in Saalbach-Hinterglemm in SalzburgerLand
Familienresort Ellmauhof in Saalbach-Hinterglemm in SalzburgerLand
Skigebied Salzburg in Großarl in SalzburgerLand
Familienhotel Zauchenseehof in het SalzburgerLand
die HOCHKÖNIGIN in Maria Alm am Hochkönig in SalzburgerLand
Montovani Hotel in St. Johann im Salzburg in het SalzburgerLand
Familienhotel Hinteregger op de Katschberg in Salzburg/Karinthië
Heißhof in Schladming-Pichl in Steiermark
Natur- en wellnesshotel Höflehner in Haus im Ennstal in Steiermark
Kaiserhof in Berwang in Tirol
Familie- en wellnessresort Galtenberg in Alpbach in Tirol
Familotel Hopfgarten in Hopfgarten in Tirol
Kaiserlodge in Scheffau aan de Wilder Kaiser in Tirol
Almfamiliehotel Scherer in Obertilliach in Oost-Tirol
Alphotel in Hirschegg in het Kleinwalserdal in Vorarlberg
Familienhotel Lagant in Brand in Vorarlberg
Alpenparks Hotel & Appartement Arlberg in Warth-Schröcken op de Arlberg in Vorarlberg