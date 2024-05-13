Familie hotels

In Oostenrijkse familiehotels beleef je samen avonturen en maak je herinneringen die blijven.

Oostenrijkse familiehotels zijn de perfecte plek voor bijzondere momenten samen. Geen strak schema, maar volop ruimte voor spontaniteit. Een middag op het blotevoetenpad, een potje ganzenbord op het zonneterras of samen koken met verse ingrediënten uit de hoteltuin. Juist in die eenvoudige dingen schuilt echt gezinsgeluk.

Een vakantie met het gezin in Oostenrijk is meer dan even ertussenuit. Het is tijd voor elkaar, dichter bij elkaar komen en herinneringen maken die blijven, voor jong én oud.

Duik in onvergetelijke momenten

Hotels aan het meer

Zwemmen, een boottochtje of gewoon mooie stenen verzamelen langs de oever - water brengt altijd een speels element in familieavonturen. Er zijn begeleide excursies, rustige wandelingen langs het meer en gezinsvriendelijke zwemplekken te ontdekken. Het schilderachtige landschap biedt de perfecte achtergrond voor zowel rust als kleine avonturen - en creëert waardevolle familiemomenten die blijven.

Hotels in de bergen

Ontdek de wereld van de bergen, adem de frisse Alpenlucht in en beleef de natuur met al je zintuigen. Familiehotels in de bergen zijn het perfecte uitgangspunt voor onvergetelijke avonturen. Maak een rustige wandeling met een viervoeter (en nee, dat hoeft geen hond te zijn), geniet van de avonturenspeeltuin omringd door bloeiende alpenweiden of plons in een kristalheldere bergbeek. Het volgende avontuur begint direct voor de deur van je hotel. Laat de stress van alledag achter je - het is de tijd die je samen doorbrengt die het belangrijkst is en die herinneringen creëert die blijven.

Wintermagie zonder afleiding

Ski-in, ski-out hotels

Van het ontbijt direct de piste op? Ski-in, ski-out familiehotels maken een wintervakantie zowel ontspannen als vol onvergetelijke momenten. Geen lange wandelingen, geen gesjouw met materiaal door de sneeuw - gewoon gedeelde bochten op perfect geprepareerde pistes in Oostenrijks familieskigebieden. Geniet samen van afdalingen, neem een welverdiende pauze op een zonnig huttenterras met lokale specialiteiten of bouw de grootste sneeuwpop die je maar kunt bedenken. Na een dag vol avontuur wachten gezellige lounges, knapperend haardvuur en warme chocolademelk - perfecte momenten voor een onvergetelijke gezinsvakantie in de sneeuw.

