De mooiste plekken van Oostenrijk volgens Oostenrijkers
Eens per jaar kiest Oostenrijk zijn mooiste plekjes: Voor het populaire tv-programma "9 Plätze - 9 Schätze" ("9 plaatsen - 9 schatten") nomineert elk van de negen Oostenrijkse deelstaten een bijzonder mooi plekje, waarna het kijkerspubliek de uiteindelijke winnaar kiest. Dus waarom zou je niet een - of meer - van deze plekken bezoeken tijdens je volgende reis?
Kasteel Landskron, Karinthië
Het renaissancekasteel Landskron is een van de bezienswaardigheden van de regio en een fantastische excursiebestemming van de lente tot de herfst. Het heeft een voortreffelijk gastronomisch restaurant en een spannende roofvogelshow. Het roofvogelcentrum is een belangrijke attractie voor bezoekers en een internationaal erkend centrum voor natuurbehoud.
Friedenskircherl op de Stoderzinken, Steiermark
De "Friedenskircherl" (Kleine Kerk van de Vrede) heeft dichters geïnspireerd, bezoekers getroost en vredige herinneringen voor wandelaars gecreëerd. Het werd 120 jaar geleden gebouwd op 1.898 meter boven zeeniveau en was bedoeld om mensen samen te brengen, ongeacht hun geloof. De kapel was nooit gewijd aan een specifieke religieuze groep.
Hoe kom je er: Neem de tolweg omhoog naar de Stoderzinken berg en parkeer de auto rond de Rosemi Alm. De 200 meter hoogteverschil naar de kapel zijn zelfs voor minder ervaren wandelaars goed te doen.
Wiegensee, Vorarlberg
Het Europese natuurreservaat "Wiegensee" herbergt een uniek heidecomplex op ongeveer 2.000 m boven de zeespiegel. Ingebed in het wilde berglandschap van de Verwall hoog boven Partenen, is het gebied een van de meest waardevolle veenhabitats in Vorarlberg.
Hoe kom je er: Het meer is alleen te voet bereikbaar. Enkele startpunten en wandeltips hier.
Strutz-Mühle Molen, Steiermark
Stap binnen in de liefdevol gerestaureerde, 150 jaar oude Strutz-Mühle molen om te ontdekken hoe vroeger meel werd gemaakt en probeer je eigen brood te bakken. Geniet daarna buiten van een feestmaal terwijl je luistert naar de beek die zachtjes voorbij stroomt. De omgeving nodigt bezoekers uit om de weelderige natuur van een bijna ongerept beuken- en sparrenbos te verkennen.
Hoe kom je er: De molen ligt op 1 uur en 15 minuten rijden ten zuiden van Graz.
Lünersee, Vorarlberg
De Lünersee, verscholen in het uiterste westen van Oostenrijk, is een natuurlijk bergmeer op een hoogte van 1.970 m boven de zeespiegel dat een scala aan activiteiten biedt. Maak een anderhalf uur durende wandeling rond het meer (zelfs perfect voor de kleintjes), ga hogerop met een klimmen klimtocht op de Kirchlispitzen of Schesaplana bergen, of probeer te vissen op regenboogforel en ridderforel in het meer zelf.
Hoe kom je er: Neem een trein naar Bludenz (rechtstreekse trein vanuit Innsbruck: 1 h 45 min), dan Postbus lijn 81 naar het dalstation van de Lünerseebahn kabelbaan (exacte naam van het station in het Duits: "Brand in Vlbg Lünerseebahn Talstation", een rit van 40 minuten), die je in slechts 6 minuten naar het meer brengt.
Schiederweiher meer, Oberösterreich
De Schiederweiher See is een klein, kunstmatig meer in het Stodertal in Oberösterreich. Het staat bekend als de "parel" van de vallei en biedt een idyllische omgeving met kristalhelder water, waar veel inheemse vissen leven, en een prachtig uitzicht op de omliggende bergen, Spitzmauer (2.446 m) en Großer Priel (2.515 m). Het gebied kan worden verkend via een reeks gemakkelijke wandelpaden, perfect voor zowel zomer- als winterbezoeken.
Hoe kom je er: Neem de trein naar Hinterstoder (1 uur van Linz), dan een gemakkelijke wandeling van 30 minuten naar het meer.
Körbersee, Vorarlberg
De Körbersee ligt in een bekken op 1.656 m boven de zeespiegel en wordt omringd door indrukwekkende bergtoppen. Het meer is tot acht meter diep en bereikt zelfs in de zomer slechts temperaturen van 14°C. Het gebied rond het meer is onbewoond - met uitzondering van een hotel dat echt een toevluchtsoord van de rest van de wereld is.
Hoe kom je er: Het meer is alleen te voet of (in de winter) per ski te bereiken. Neem de trein naar Dornbirn (2 uur en 20 minuten van Innsbruck) en neem dan bus 40 naar Schröcken Dorf. Vanaf daar is het 1 uur wandelen naar het meer.
Kaisertal, Tirol
Als een reis terug in de tijd: Tot 2008 was dit unieke dal in Tirol alleen te voet bereikbaar en claimde het de titel van laatste bewoonde vallei van Oostenrijk zonder wegverbinding. Het is nog steeds grotendeels autovrij: Alleen de 44 lokale bewoners mogen de weg gebruiken. Bezoekers moeten 285 trappen beklimmen om de pittoreske St. Antoniuskapel te bereiken.
Hoe kom je er: Neem de trein naar Kufstein (45 minuten van Innsbruck), neem dan buslijn 1 (stadsbus) of regionale bus 4030 naar Kaiseraufstieg. Vanaf daar is het 4 uur wandelen naar het Kaisertal.
Het Formarinmeer en de Rote Wand, Vorarlberg
Met zijn opvallend blauwe water heeft het Formarinmeer bijna een mystieke kwaliteit. De ruige berg Rote Wand (Rode Muur) vormt een prachtige achtergrond en zorgt voor een prachtig contrast. Het meer ligt op 1.793 m boven zeeniveau en kan worden bereikt via een tolweg of te voet.
Hoe kom je er: Neem de trein naar Langen am Arlberg (1 uur en 15 minuten van Innsbruck), neem dan bus 91 naar Lech (25 minuten). Vanaf daar brengt de "Panorama Bus" van Lech je in de zomer rechtstreeks naar het meer. Je kunt ook de Formarinweg van Lech naar het Formarinmeer wandelen (5 uur).
Grüner See (Groen meer), Steiermark
De eerste keer dat je een foto van de Grüner See (Groene Meer) ziet, denk je misschien dat het er onwerkelijk uitziet: het water is kristalhelder met een smaragdgroene glans en onder water kun je verrassend goed bewaard gebleven bankjes en bruggen zien. Dit komt omdat het meer in de winter bijna verdwijnt en zich pas weer vult tot zijn gebruikelijke diepte van meer dan 10 meter tijdens het smelten van de sneeuw in de lente.
Hoe kom je er: Neem de trein naar Bruck an der Mur (1 uur en 50 minuten van Wenen) en neem dan bus 175 naar Tragöß. Vanaf daar is het 30 minuten lopen naar de Grüner See.