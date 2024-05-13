De speciale combinatie van bergen en meren doet wonderen voor je lichaam, geest en ziel. Ervaar de unieke sfeer van Oostenrijk in de bergen en de natuur.

Omarm bergen en meren en laat je zorgen achter je.

In Oostenrijk sluiten mensen zich vaak aan bij het ritme van de natuur. De typische alpiene manier van leven heeft hier diepe wortels, omdat de lokale bevolking hun bergen en meren altijd heeft gekoesterd. In de meeste regio's is deze passie naadloos geïntegreerd in de vrijetijdsbesteding van de mensen. Wat de natuur heeft geschapen - en wat de Oostenrijkers ijverig bewaren - kan op talloze manieren worden beleefd: wandelen, hiken in de bergen, veilige klimroutes en uitgebreide mountainbikeroutes. Oostenrijks heeft het eigenlijk allemaal! Het land wordt doorkruist door de Alpen - enorme bergketens afgewisseld met valleien, bossen, enorme bergketens, afgewisseld met valleien, alpenweiden en kristalheldere bergmeren. Verscholen in deze landschappen liggen dorpen en steden, die elk hun regio een uniek karakter en een rijke cultuur geven, diep verweven met de alpine omgeving.

Duik in de waterwereld van Oostenrijk

In Oostenrijk gaan bergen en water hand in hand. Je kunt dit zelf ervaren via bergbeken, machtige rivieren, zwemmeren en bruisende watervallen. Puur en zuiver water komt rechtstreeks uit bronnen en grondwater - een rijkdom die Oostenrijk tot een van de meest waterrijke plaatsen ter wereld maakt. Het is echt iets om van te genieten!