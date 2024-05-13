De Weissensee in Karinthië

Oostenrijkse meren en bergen
Ontspanning voor lichaam, geest en ziel

De speciale combinatie van bergen en meren doet wonderen voor je lichaam, geest en ziel. Ervaar de unieke sfeer van Oostenrijk in de bergen en de natuur.

Omarm bergen en meren en laat je zorgen achter je.

In Oostenrijk sluiten mensen zich vaak aan bij het ritme van de natuur. De typische alpiene manier van leven heeft hier diepe wortels, omdat de lokale bevolking hun bergen en meren altijd heeft gekoesterd. In de meeste regio's is deze passie naadloos geïntegreerd in de vrijetijdsbesteding van de mensen. Wat de natuur heeft geschapen - en wat de Oostenrijkers ijverig bewaren - kan op talloze manieren worden beleefd: wandelen, hiken in de bergen, veilige klimroutes en uitgebreide mountainbikeroutes. Oostenrijks heeft het eigenlijk allemaal! Het land wordt doorkruist door de Alpen - enorme bergketens afgewisseld met valleien, bossen, enorme bergketens, afgewisseld met valleien, alpenweiden en kristalheldere bergmeren. Verscholen in deze landschappen liggen dorpen en steden, die elk hun regio een uniek karakter en een rijke cultuur geven, diep verweven met de alpine omgeving.

Duik in de waterwereld van Oostenrijk

In Oostenrijk gaan bergen en water hand in hand. Je kunt dit zelf ervaren via bergbeken, machtige rivieren, zwemmeren en bruisende watervallen. Puur en zuiver water komt rechtstreeks uit bronnen en grondwater - een rijkdom die Oostenrijk tot een van de meest waterrijke plaatsen ter wereld maakt. Het is echt iets om van te genieten!

Vakantie in de bergen en aan het water

Vakantie in de bergen

Als je de Oostenrijkse bergen ervaart, zul je het ook snel voelen - dat speciale 'Lebensgefuhl' waar de lokale bevolking zelf ook dol op is.

Vakantie aan het water

Van bergbronnen tot watervallen, van zwemmeren tot rivieren - als het om water gaat, is Oostenrijk echt in zijn element.

Het leven in de bergen. Hier vind je het:

Wandelen langs wilde wateren

Lange afstand wandelen

Wandelen op grote hoogte

Bergbeklimmen

Hutten

Ik hou ervan om buiten te zijn, de elementen te trotseren en mijn innerlijke rust te vinden. Plotseling begin je de eenvoudige, mooie dingen weer op te merken.

Guido UnterwurzacherTiroolse berggids en professioneel klimmer

Het gevoel van de bergen

Het plezier van bewegen in de natuur

"Wandelen, klimmen, en weer afdalen – dat is een beetje zoals het leven," zegt Peter Habeler, de Oostenrijkse extreme bergbeklimmer die als geen ander weet waar hij het over heeft. En het klopt: in de natuur actief zijn maakt ons rustiger en gelukkiger. Het brengt ons bloed in beweging en verfrist de geest.

De zon schijnt, er waait een frisse bries en de indrukwekkende Alpen torenen hoog boven je uit. In het begin denk je misschien aan gesprekken met vrienden of aan je eigen gedachten, maar al snel draait alles om het pad en de natuur om je heen. Voor je het weet, is de drukte van alledag ver weg en ben je helemaal in het moment. De bergen hebben een magisch effect – ze geven rust, eerlijkheid en een plek waar alles precies goed voelt.

Oostenrijk, showroom van de Alpen

Land van (hoge) bergen en weiden

Acht Alpenlanden delen het hoogste gebergte van Europa, dat zich uitstrekt over ongeveer 200.000m2 majestueuze rotsen.

Oostenrijk heeft met 29% het grootste deel van de Alpen, afgewisseld met talloze berghutten die je kunt bezoeken.

Alpenweiden: ontspannen en opladen

Alpenlandbouw is een eeuwenoude traditie in Oostenrijk. Deze praktijk is goed voor dieren, mensen en de biodiversiteit. Daarom worden alpenweiden beschouwd als levendige habitats, waardevol voor zowel de ziel als de zintuigen.

De "Alm" houdt mensen, dieren en biodiversiteit in stand

De "Alm" is een belangrijk onderdeel van de traditionele alpencultuur tijdens de zomermaanden. "Almbaden" brengt letterlijk gezondheid en geluk.

Een bergmaaltijd

Welkom in de bergen! Adem de frisse lucht in, geniet van het prachtige uitzicht, hoor de koebellen in de verte - en geniet van verse almproducten, geserveerd op de Alm.

8 prachtige zwemmeren in de Alpen

De Tappenkarsee in de Radstädter Tauern

Steile rotswanden omringen de Tappenkarsee, een van de grootste bergmeren in de oostelijke Alpen.

Tappenkarsee

Weissensee in de Gailtaler Alpen

Kristalhelder, smaragdgroen en zo rustig dat je je alleen maar ontspannen kunt voelen.

Weissensee

Altaussee in het Totes Gebirge

Aan de voet van de 1.837 meter hoge Loser ligt een van de schilderachtigste meren van het Salzkammergut.

Altausseer See

De Traunsee in de Kalkalpen

De regio Traunsee-Almtal is de grootste regio in het Salzkammergut en staat bekend om de vele activiteiten die er te doen zijn.

Traunsee

Attersee in het Höllengebergte

In de regio Attersee-Attergau in het Salzkammergut is men dol op allerlei watersporten.

Attersee

De Zeller See in het Schieferalpengebergte

Majestueuze bergtoppen omlijsten het kristalheldere meer van Zell, waar je volop zwemplekken vindt.

Zellersee

Grundlsee in het Salzkammergut

De Grundlsee ligt aan de voet van het Totes Gebirge en is een van de populairste zwemmeren in de Alpen.

Grundlsee

Achensee in het Karwendel- en Rofangebergte

Geslepen door enorme gletsjers, ligt dit bergmeer genesteld tussen het Karwendelgebergte en de Brandenberger Alpen.

Achensee

Ontdek 6 spectaculaire bergwandelingen langs meren

Gosauseense meren in Oberösterreich

Twee schilderachtige bergmeren tussen de Dachsteingletsjer en de Gosaukamm dienen als start- en eindpunt van een schilderachtige wandeling.

Wandelroutes Gosauseen

De Formarinsee in Vorarlberg

Bij het Steinernes Meer, een indrukwekkend hoogplateau, loopt de wandelroute onder de Formaletsch naar de Freiburger Hütte en het bergmeer.

Wandelroute Formarinsee

Seebensee in Tirol

Vooral gemoedelijke wandelaars en gezinnen zullen genieten van deze gemakkelijke route van Ehrwald naar de kristalheldere Seebensee.

Wandelroute Seebensee

Prebersee in het SalzburgerLand

Een alpien veenmeer op 1.514 meter boven zeeniveau, waar een wandelpad omheen kronkelt. De wandeling vanaf de parkeerplaatsen duurt ongeveer 45 minuten.

De Prebersee

Duisitzkarsee in Steiermark

Het bergmeer ligt op 1.665 meter boven de zeespiegel en is een van de natuurlijke juweeltjes van de Schladminger Tauern, omlijst door de bergtoppen.

Wandelen naar de Duisitzkarsee

Het groene meer in Steiermark

In de lente vult het bassin zich met smeltwater. Slechts een paar maanden lang is het meer betoverend temidden van een bos- en berglandschap.

Wandelen naar de Grüner See

Oostenrijkse deelstaten met bergen en meren

Het waarborgen van de zuiverheid van het water staat hoog op de Oostenrijkse lijst van milieuprioriteiten. Dankzij duurzame inspanningen wordt het water super schoon gehouden - de waterkwaliteit van 88% van de Oostenrijkse zwemmeren is beoordeeld als "uitstekend"

Karinthië: Natuurschoon in het zuiden

Adembenemende berglandschappen, 200 prachtige meren, schilderachtige natuur, gekust door de zuidelijke zon - in Karinthië straalt het leven!

Karinthië

Tirol: Het geluk ligt in de bergen

De unieke alpine levenswijze belooft niet alleen een gevoel van gemak - je kunt het echt voelen in de prachtige bergen van Tirol.

Tirol

Vorarlberg: Een alpine openluchtarena

Een paradijs van gletsjers, meren en alpenweiden. De plaatselijke bevolking voegt er een vleugje kunstzinnigheid aan toe en geeft de regio een karakteristieke glans.

Vorarlberg

Steiermark: Kleurenpalet van de natuur

Weiden, bossen, wijngaarden, meren en zelfs gletsjers: Steiermark, het "Groene Hart van Oostenrijk", verrast met een gevarieerd aanbod aan natuurschoon.

Steiermark

Salzburg: Stad, land en bergen met grandeur.

Kristalheldere meren, alpenweiden, bossen en bergen geven schoonheid aan de provincie Salzburg. Culturele schatten schitteren in de stad.

SalzburgerLand

Hoe kunnen we de bergen beschermen?

Milieuvriendelijke reistips

  • Neem alles wat je meeneemt naar de bergen mee terug en gooi het op de juiste manier weg - tissues, verpakkingen, drinkflessen, enz.

  • Blijf op gemarkeerde wandelpaden! Dit helpt om dieren en jonge bossen ongemoeid te laten.

  • Let op wilde dieren! Observeer koeien, schapen en wilde dieren van een afstand.

  • Maak gebruik van het goed ontwikkelde netwerk van regionale treinen en wandelbussen.

  • Kies berghutten die zich inzetten voor duurzaamheid en milieubescherming.

  • Inspireer je kinderen met liefde voor de natuur! Wat ze weten, zullen ze waarderen.

  • Bescherm biodiversiteit: Nationale rangers laten je zien hoe.

