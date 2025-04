Wenen in 3 dagen

Dag 2 in Wenen

Ochtend

Stap op de U4 metrolijn en rijd naar Paleis Schönbrunn, het voormalige zomerverblijf van de Habsburgers. Plan een goede halve dag in Schönbrunn, dat op de Werelderfgoedlijst staat en een wonder is van barokke architectuur en tuinontwerp. Bezoek de pronkkamers van het paleis met een Grand Tour met audiogids. Wandel door het prachtige park en de zorgvuldig onderhouden tuinen en loop naar de Gloriette voor een prachtig uitzicht over Wenen (en heerlijk gebak). Schönbrunn is ook de thuisbasis van oudste dierentuin ter wereld, die in 1752 werd opgericht als privédierentuin van de Habsburgers.

Geniet van een lunch in een typisch Weens café of in Beisl - een gezellig plaatselijk restaurant dat traditionele Weense gerechten serveert. Een klassieker vind je binnen de muren van Schönbrunn: het Gasthaus Tirolergarten.

Middag

Bezoek 's middags de Weense Staatsopera, een van de beste operagebieden ter wereld en de thuisbasis van de allerbeste eersteklas producties. Dit beroemde podium biedt dagelijks een ander programma, met meer dan 50 opera's en balletwerken die ongeveer 300 dagen per seizoen worden gepresenteerd. Op veel dagen zijn er rondleidingen beschikbaar, die een intiem kijkje bieden in de wereld van de opera, om nog maar te zwijgen van de prachtige architectuur eromheen.

Ga verder over de Ringstrasse, de ronde boulevard die de binnenstad omringt, om het parlement en het beroemde stadhuis te zien. Het Parlement, een groot neoklassiek gebouw met een indrukwekkende zuilengalerij, heeft een bekend standbeeld van Pallas-Athene, de godin van de wijsheid. Aan de andere kant van de straat vind je het stadhuis, een gotisch monument dat hoog boven de stad uittorent. Als je ervoor staat, moet je je nek optrekken om de toppen van de versierde torens te zien.

Avond

Een bezoek aan Wenen zou onvolledig zijn zonder een concert, opera of muziekvoorstelling. Wenen is per slot van rekening de muziekhoofdstad van de wereld, met duizenden muziekuitvoeringen per jaar. Lees meer over de vele muzieklocaties, orkesten en optredens.

Maak er voor het diner een magische ervaring van in Restaurant Konstantin Filippou. De uitzonderlijke chef-kok streeft naar een moderne kwaliteitskeuken met een persoonlijke signatuur in het naar hem vernoemde restaurant in het centrum van Wenen. De sfeer is bewust eenvoudig gehouden. Het restaurant mag zich tooien met twee Michelinsterren.

Als je de voorkeur geeft aan iets minder elegants maar wel typisch Weens, sluit je avond dan af met een snack bij een typisch Weense worstkraam. Op een steenworp afstand van het Albertina Museum en de Weense Staatsopera vind je de Bitzinger worstkraam, die algemeen wordt beschouwd als de beste van de stad - en jouw kans om je een echte plaatselijke bewoner te voelen.