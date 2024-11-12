Winteropeningen - Begin van het Skiseizoen
De winteropeningen in Oostenrijk markeren het langverwachte begin van het skiseizoen voor wintersporters. Wanneer de eerste liften in skioorden als Ischgl, Sölden of Saalbach-Hinterglemm beginnen te draaien, hangt er een voelbare spanning in de lucht. De verwachting dat je eindelijk weer de piste op kunt, is voelbaar.
Deze dagen worden vaak gevierd met grote evenementen, concerten en sportieve hoogtepunten. De eerste keer verse sneeuw, de frisse berglucht en het gevoel de winter in te luiden maken de winteropeningen tot een speciale ervaring voor alle wintersportliefhebbers.
Let op:
Onze lijst geeft een overzicht van de seizoensopeningen en evenementen per provincie. Houd er rekening mee dat nog niet alle data voor het winterseizoen 2024/25 beschikbaar zijn. We werken er voortdurend aan om informatie toe te voegen en bij te werken.
Omdat weersomstandigheden tot wijzigingen kunnen leiden, kun je ook de website van de betreffende regio of kabelbaanexploitant raadplegen, of rechtstreeks contact opnemen met het plaatselijke toeristenbureau.
Niederösterreich
Annaberg
07 december 2024, begin van het seizoen*
Hochkar
6 december 2024* - 6 april 2024
Lackenhof am Ötscher
07 december 2024, begin van het seizoen*
Mönichkirchen-Mariensee
08 december 2024, begin van het seizoen
Puchberg am Schneeberg
25 december 2024, begin van het seizoen
Semmering
nog geen datum bekend
St. Corona/Wechsel
7 december 2024
*bij voldoende sneeuwcondities
Oberösterrreich
Dachstein-West/Gosau
6 december 2024 - 6 april 2025
Feuerkogel/Ebensee
14 december 2024 - 30 maart 2025
Hinterstoder/Pyhrn Priel
vanaf 16 november 2024, weekenddienst*
30 november 2024 - 6 april 2025, dagelijkse dienst*
Hochficht/Böhmerwald
07 december 2024, begin van het seizoen
Krippenstein Dachstein/Obertraun
21 december 2024, begin van het seizoen
Wurzeralm/Spital am Pyhrn Priel
vanaf 23 november 2024, weekendbediening*
vanaf 07 december 2024, dagelijkse bediening*
*bij voldoende sneeuw
Karinthië
Ankogel - Mallnitz
nog geen datum bekend
Bad Kleinkirchheim
6 december 2024 - 6 april 2025
Falkert
14.12.2024, begin van het seizoen
Gerlitzen Alpe
5 december 2024 - 30 maart 2025
Goldeck
6 december 2024 - zachte start dalseizoen
22 december 2024 - start hoofdseizoen
Heiligenblut am Grossglockner
20 december 2024 - 30 maart 2025
Hochrindl
nog geen datum bekend
Katschberg
06 december 2024, begin van het seizoen
Klippitztörl
7 december 2024
Mölltaler Gletscher
12 oktober 2024
Nassfeld
06 december 2024, begin van het seizoen
Turracher Höhe
nog geen datum bekend
Steiermark
Die Tauplitz / Ausseerland - Salzkammergut
6 december 2024 - 21 april 2025
Reiteralm & Fageralm / Schladming
Hauser Kaibling
nog geen datum bekend
Kreischberg / Murau
25 december 2024 - 16 maart 2025
Schladming-Dachstein regio
6 - 8 december 2024 Ski Opening 2024 met Bryan Adams, Sting en Simply Red
Seizoen tot 21 april 2025
Planai & Hochwurzen
6 december 2024 - 21 april 2025
Ramsau am Dachstein
7 december 2024 - 29 maart 2025
Schönberg-Lachtal
6 december 2024 - 6 april 2025
Stuhleck - Spital am Semmering
nog geen datum bekend
Turracher Höhe
nog geen datum bekend
SalzburgerLand
Abtenau/Karkogel & Sonnleitn
nog geen datum bekend
Bramberg & Neunkirchen/Wildkogel Arena
6 - 8 december 2024, 13 december 2024 - 21 april 2025
Filzmoos
14 december 2024
Gasteinertal
29 november 2024, gedeeltelijke ingebruikname van het skigebied Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel
30 november 2024, start van het seizoen van het skigebied Dorfgastein-Großarltal
13 december 2024, start van het seizoen van het skigebied Sportgastein
Grossarltal
nog geen datum bekend
Hochkönig
6 december 2024 - 21 april 2025
Lungau SkiLungau
Fanningberg - Weißpriach / Mariapfarr07 december 2024, begin van het seizoen
Großeck-Speiereck/ Mauterndorf & St. Michael06 december 2024, begin van het seizoen
Katschberg / St. Margarethen im Lungau06 december 2024, begin van het seizoen
Mittersill - Hollersbach - Stuhlfelden/ Kitz Ski
7 december 2024 - 6 april 2025
Obertauern
22 november 2024, begin van het seizoen
28 november - 01 december 2024, opening skigebied 2024
Raurisertal
13 december 2024, start van het seizoen
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
29 november 2024 - 21 april 2025
06.12. - 08.12.2024, BERGFESTVAL
12.12. - 15.12.2024, Rave on Snow Festival
Sneeuwruimte Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain)
Gedeeltelijke opening 29 november 2024 (als de sneeuw het toelaat)
8 december 2024 - 7 april 2025
Werfenweng
7 december 2024 - 30 maart 2025 (als de sneeuw het toelaat)
Schmittenhöhe: 29 november 2024 - 21 april 2025
Kitzsteinhorn: 12 oktober 2024 (als de sneeuw het toelaat) - 21 april 2025
Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml
6 december 2025 - 21 april 2025
Tirol
Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
6 december 2024 - 21 april 2025
(Reither Kogel, Markbachjoch, Niederau en Oberau sluiten in maart 2025)
Innsbruck en zijn vakantiedorpen
Axamer Lizum22 november 2024, begin van het seizoen
Glungezerbahn6 december 2024 (afhankelijk van sneeuwcondities)
Igls-Patscherkofelnog te bevestigen
Mutters - Muttereralmnog te bevestigen
Innsbruck - Nordkettenbahn22 november 2024 - 6 april 2025
Kühtai7 december 2024 - 21 april 2025
Kaunertaler Gletscher
4 oktober 2024 - 18 mei 2025
Kitzbühel
23 november 2024 - 6 april 2025
Nauders
7 december 2024 - 21 april 2025
Oost Tirol
Huidige liftactiviteiten
Ötztal
Sölden14 november 2024 - 4 mei 2025
Obergurgl-Hochgurgl14 november 2024 - 27 april 2025
Pitztal
Pitztaler Gletscher - Rifflsee
28 september 2024 - 4 mei 2025
Hochzeiger
29 november 2024, start seizoen7 december 2024, Hochzeiger Open-Air met Tim Bendzko
Seefeld
10 december 2024 - 31 maart 2025
Serfaus-Fiss-Ladis
6 december 2024 (als de sneeuw het toelaat) - 21 april 2025
Skicircus: Fieberbrunn
29 november 2024 - 21 april 2025
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
7 december 2024 - 30 maart 2025
St. Anton am Arlberg
4 december 2024 - 22 april 2025
06 - 08 december 2024, Stanton Ski Open
St. Johann in Tirol
7 december 2024 - 23 maart 2025
Paznaun - Ischgl
Ischgl28 november 2024 - 4 mei 2025 30 november 2024 Top of the Mountain Openingsconcert
Galtür6 december 2024 - 22 april 2025
Kappl13 december 2024 - 30 maart 2025
Zie13 december 2024 - 21 april 2025
Stubaital
Fulpmes - Schlick 200030 november 2024 - 21 april 2025
Neustift - Stubaier GletscherSkibedrijf sinds 20 september 20248 - 11 november 2024, Stubaier Zoo Opening
Tiroler Zugspitzarena
29 november 2024, gedeeltelijke exploitatie
13 december 2024, begin van het seizoen
Zillertal
Hintertuxer Gletscher: het hele jaar geopend
Hochfügennovember 2024 (als de sneeuw het toelaat) - 21 april 2025
Hochzillertal/Kaltenbach6 december 2024 - 21 april 2025
Mayrhofen6 december 2024 - 21 april 2025
Spieljoch/Fügen13 december 2024 - 30 maart 2025
Zillertal Arena6 december 2024 - 21 april 2025 (Zell am Ziller)
20 december 2024 - 21 april 2025 (Gerlosstein-Hainzenberg)
Vorarlberg
Lech Zürs/Arlberg
4 december 2024 - 22 april 2025
Bregenzerwald
Warth-Schröcken
6 december 2024, begin van het seizoen
Au-Schoppernau - Skigebiet Diedamskopf
nog geen datum bekend
Damüls-Mellau
6 december 2024, begin van het seizoen
Schwarzenberg - Bödele
6 december 2024
Kleinwalsertal
6 december 2024 - 27 april 2025
Montafon
Silvretta Montafon
29 november 2024 - 20 april 2025
Gargellen
29 november 2024, begin van het seizoen
Golm
7 december 2024 - 30 april 2025
Kristberg
13 december 2024, begin van het seizoen
Brandnertal
30 november - 8 december 2024 (za, zo; feestdagen)
13 december 2024 - 30 maart 2025
Großes Walsertal
Faschina
21 december 2024
Raggal
6 december 2024 (weekenden)
21 december 2024
Sonntag-Stein
21 december 2024 - 16 maart 2025
Sonnenkopf/Klostertal
06 december 2024, begin van het seizoen
*bij geschikte sneeuwcondities