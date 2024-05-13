Beginners en herstarters zijn in goede handen bij de Oostenrijkse skischolen: Ervaren skileraren en geschikte skigebieden zorgen daarvoor.

Oostenrijks Lebensgefühl - zo voelt skiën

Het is weer zover, dat speciale gevoel als je op ski's of een board over de poedersneeuw glijdt. Het enige probleem is dat je de bochten nog niet helemaal kunt maken en dat je knieën een beetje trillerig aanvoelen. Heb nu geen haast!

Als je net begint met skiën of het na een lange pauze wilt opfrissen, voel je je meestal prettiger in kleine, overzichtelijke skigebieden dan in een uitgestrekte skicarrousel. Zonder dat je lang de pistekaarten hoeft te bestuderen, zijn er genoeg blauwe pistes waar je goed kunt carven en draaien.

En als beloning ga je naar een skihut voor culinaire klassiekers zoals Käsespätzle, Speckknödel en/of Kaiserschmarren pannenkoeken - dat verwarmt letterlijk lichaam en geest.

Gezinnen en wintersportfans kunnen zich samen onderdompelen in de schoonheid van de natuur, in beweging komen en dat typische Oostenrijkse Lebensgefühl ervaren.