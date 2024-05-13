Almabtriebe in Oostenrijk
Welkom bij de feestelijke gebruiken in de bergregio’s!
Introduction
Afhankelijk van het weer duurt de Almsommer van juni tot oktober. De terugkeer van de dieren en hun begeleiders naar het dal wordt op veel plekken gevierd met spectaculaire Almabtrieb optochten en traditionele gebruiken.
Elk jaar in Oostenrijk brengen boeren, herders en Sennerinnen in de lente hun dieren vanuit het dal naar de alpenweiden. Hoog in de Alpen vinden koeien, schapen, geiten en paarden sappige weiden en wilde kruiden — een bijzonder rijke en voedzame voedselbron. Ook de natuur profiteert van het zomerverblijf van de dieren: alpenlandbouw speelt een sleutelrol bij het behoud van het cultuurlandschap en voorkomt dat het gebied dichtgroeit.
Almabtrieb in de Wildschönau
De runderen brengen hun zomer door met grazen op 46 almen op ongeveer 2.000 meter hoogte, hoog boven het dal van Wildschönau. Voordat de Almsommer ten einde loopt, houden de herders een geliefde traditie in ere: de Gru-Nacht, de laatste nacht op de berg, gevierd met stevig eten en goed gezelschap.
Maar de herders hebben ook wat rust nodig — want op de dag van de Almabtrieb, begeleiden ze het rijk en kleurrijk versierde vee veilig terug naar het dal. Daar worden de dieren verwelkomd met muziek en festiviteiten. Een boeren- en ambachtsmarkt zorgt voor extra sfeer, met regionale specialiteiten zoals Brodakrapfen, Schmalznudeln en Krautinger — een lokale schnaps van rapen.
Haflinger-hengsten Almabtrieb in Ebbs
In Ebbs worden Haflingerpaarden grootgebracht in nauwe harmonie met de natuur — en daar hoort ook bij dat ze vijf maanden per jaar op alpenweiden verblijven. Op de tweede zaterdag in oktober keren de “jonge wilden” terug naar de boerderij. Elk van de ongeveer 50 hengsten wordt geleid door een Haflingerfokker.
Wie het laatste stuk van de optocht wil meelopen, kan verzamelen bij herberg Oberwirt in Ebbs. Van daaruit gaat de parade verder naar de Fohlenhof-arena. Nadat de jonge hengsten officieel zijn voorgesteld, komt de Almsommer feestelijk ten einde.
De thuiskomst van de Lipizzaners in Piber
De Oostenrijkse Lipizzaner-stoeterij is gevestigd in Piber, bij Köflach in Stiermarken. Om van jongs af aan de tredzekerheid én sterke pezen en gewrichten te ontwikkelen, brengen de jonge hengsten — tussen één en drie jaar oud — de zomermaanden door op de Stubalm op 1.500 meter hoogte. In september keren de grijszwarte paarden, versierd met eenvoudige decoraties, terug naar het dal. Voordat ze terugkeren naar de stoeterij in Piber, krijgen ze een zegening op de binnenplaats van de bedevaartskerk Maria Lankowitz.
De Almabtrieb wordt in Maria Lankowitz, Köflach en Piber gevierd met muziek en regionale lekkernijen.
Een schapenspektakel
Elke zomer grazen de schapen en lammeren, zoals de traditie het wil, op de Hinterberg-Alm. Hun tocht terug naar het dal duurt meer dan drie uur — inclusief regelmatige waterpauzes. Sommige dieren worden versierd met sparrentakjes en kleurrijke papieren bloemen. Echte bloemen zouden niet lang meegaan — die zouden de schapen gewoon opeten.
Tijdens de Tarrenzer Schafschied, trekken ongeveer duizend schapen door de smalle Trujegasse. Daarna verzamelen de dieren zich in de Bangert, de grote weide achter Gasthof Sonne, waar ze worden teruggegeven aan hun rechtmatige eigenaars. Daar komt de naam vandaan: bij de Schafschied, worden de schapen ‘gescheiden’ en gesorteerd.
Terwijl dit allemaal gebeurt, kunnen toeschouwers volop van de festiviteiten genieten. Lokale herbergen serveren regionale specialiteiten — ook gerechten met schaap — en op verschillende plekken in het dorp klinkt muziek.
Van de Gruberalm naar het dal in de Fuschlsee-regio
De Gruberalm in Hintersee, op zo’n 1.000 meter hoogte, is een bijzonder idyllische plek. Elke september nemen de Sennerinnen en Senner van SalzburgerLand er een extra taak bij: ze maken de sierlijke hoofdtooien die de koeien dragen tijdens de AlmabtriebHalf september is het zover — met festiviteiten in de ochtend, gevolgd door het verzamelen en versieren van het vee rond de middag. In de namiddag vertrekt iedereen die wil mee samen op weg naar beneden, het dal in.
Daarna keert de rust terug op de Gruberalm. Volgens de legende trekt na de Almsommer de Kasamandl — een berggeest — in de hutten en blijft daar tot de volgende zomer begint.
Let op:
Onze lijst geeft een overzicht van de Almabtriebe in de deelstaten, maar is niet volledig en zonder garantie. We doen ons best om de informatie actueel te houden. Omdat data op korte termijn kunnen wijzigen, raden we aan ook de website van de betreffende regio te raadplegen of contact op te nemen met het lokale VVV-kantoor.
Almabtriebe in Karinthië en Oberösterreich
Karinthië
Bad Kleinkirchheim September
Oberösterreich
Bad Ischl Salzkammergut/ Rettenbachalm Eind September/ begin oktober
Dachstein Salzkammergut/ Gosau, Moosalm September
Almabtriebe in SalzburgerLand
Bruck Fusch am Großglockner 06 September 2025
Filzmoos 22 September 2025
Fuschlsee Region/ Gruberalm-Hintersee 13 September 2025
Gasteinertal/ Sportgastein Schafabtrieb, 13 September 2025
Krimml 20 September 2025
Pinzgau/ Maishofen 20 September 2025
Radstadt 13 September 2025
Wagrain 20 September 2025
Almabtriebe in Steiermark
Joglland Waldheimat / Hochwechsel 13 September 2025
Köflach Lipizzaner-Almabtrieb, 20 September 2025
Lachtal/ Hochegg 27 September 2025
Ramsau am Dachstein/ Walcheralm 19 & 20 September 2025
Almabtriebe in Tirol 1/2
Achensee/ Pertisau 17, 19 & 27 September 2025
Alpbachtal 20 & 27 September 2025
Ferienregion Imst/ Tarrenz Schafschied, 14 September 2025
Kitzbüheler Alpen
Brixen im Thale 20 September 2025
Ferienregion Hohe Salve/ Hopfgarten 27 September 2025
Kirchberg in Tirol 20 September 2025
Pillersee Tal datum nog niet bekend
Westendorf im Brixental 20 September 2025
Kufsteinerland
Almabtriebe in Tirol 2/2
Lechtal/ Steeg 13 September 2025
Pitztal/ Jerzens 13 September 2025
Tannheimer Tal 13/14 & 19/20 September 2025
Tiroler Oberland/ Ried 13 September 2025
Wilder Kaiser/ Söll 20 September 2025
Wildschönau/ Aufach 20 September 2025
Zillertal
Fügen-Kaltenbach 13 September – 04 October 2025
Gerlos 27 September 2025
Hintertux 27 September 2025
Zell am Ziller 27 September 2025
Almabtriebe in Vorarlberg
Au-Schoppernau 13 September 2025
Schwarzenberg 6 September 2025
Kleinwalsertal 19 September 2025
Alpe Latons, Bartholomäberg 30 August 2025
Untere Gafluna Alpe, Sibertal 5 September 2025
Alpe Vergalden, Gargellen 6 September 2025
Alpe Nova & Alpe Zamang, St. Gallenkirchen: 6 September 2025
Alpe Lün, Vandans 6 September 2025
Alpe Fresch, Silbertal 13 September 2025
Alpe Spora / Vollspora / Latschätz / Tilisuna & Hora, Tschagguns 13 September 2025
Waarom is alpenlandbouw zo belangrijk?
Behoud van het cultuurlandschap
Alpenlandbouw helpt het cultuurlandschap te behouden en speelt een belangrijke rol bij de bescherming van dalen. Actief beheerde weiden helpen lawines en modderstromen te voorkomen.
Biodiversiteit promoten
Alpenweiden voorkomen natuurlijke verbossing en bevorderen biodiversiteit. Tientallen verschillende kruiden kunnen op slechts één vierkante meter groeien — een rijkdom die van vitaal belang is voor het ecosysteem.
Hoogwaardige voeding
Alpenboeren en herders produceren hoogwaardige zuivelproducten van koeien, schapen en geiten.
Een plek om op te laden
Alpenweiden zijn plekken van energie en rust, waar je kunt uitrusten en recreëren in een ongerepte bergomgeving.
Hoe dragen tradities en gebruiken bij aan bewust reizen?
Het koesteren van gebruiken en traditie in Oostenrijk is nauw verbonden met lokale cultuur, gemeenschapsgevoel en de relatie tussen mens en landschap. Tradities zoals almabtriebe, volksfeesten en regionaal ambacht getuigen van diep respect voor de natuur en haar hulpbronnen. Deze gebruiken bevorderen begrip en waardering voor de lokale flora en fauna, en vergroten het milieubewustzijn.
Gebruiken en traditie kunnen ook bijdragen aan de sociaal-culturele duurzaamheid: traditionele feesten zoals het plaatsen van de meiboom, paasfeesten of kerstgebruiken versterken het gemeenschapsgevoel en de gezamenlijke inzet voor het behoud van de regio. Immaterieel cultureel erfgoed eert traditionele rituelen, gebruiken en ambachten die van generatie op generatie worden doorgegeven. Wie als gast zulke tradities meemaakt, duikt in de Oostenrijkse cultuur – en in het Oostenrijkse Lebensgefühl.