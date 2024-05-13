Almabtriebe in Oostenrijk

In de herfst maken de Almabtriebe indruk met hun prachtig versierde dieren. Het einde van de Almsommer wordt gevierd, uit dankbaarheid en voor een gezonde thuiskomst.

Afhankelijk van het weer duurt de Almsommer van juni tot oktober. De terugkeer van de dieren en hun begeleiders naar het dal wordt op veel plekken gevierd met spectaculaire Almabtrieb optochten en traditionele gebruiken.

Elk jaar in Oostenrijk brengen boeren, herders en Sennerinnen in de lente hun dieren vanuit het dal naar de alpenweiden. Hoog in de Alpen vinden koeien, schapen, geiten en paarden sappige weiden en wilde kruiden — een bijzonder rijke en voedzame voedselbron. Ook de natuur profiteert van het zomerverblijf van de dieren: alpenlandbouw speelt een sleutelrol bij het behoud van het cultuurlandschap en voorkomt dat het gebied dichtgroeit.