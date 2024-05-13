Decorated cows with colourful wreaths and ribbons during alpine descent, mountain panorama in background.
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Almabtriebe in Oostenrijk
Welkom bij de feestelijke gebruiken in de bergregio’s!

In de herfst maken de Almabtriebe indruk met hun prachtig versierde dieren. Het einde van de Almsommer wordt gevierd, uit dankbaarheid en voor een gezonde thuiskomst.

Afhankelijk van het weer duurt de Almsommer van juni tot oktober. De terugkeer van de dieren en hun begeleiders naar het dal wordt op veel plekken gevierd met spectaculaire Almabtrieb optochten en traditionele gebruiken.

Elk jaar in Oostenrijk brengen boeren, herders en Sennerinnen in de lente hun dieren vanuit het dal naar de alpenweiden. Hoog in de Alpen vinden koeien, schapen, geiten en paarden sappige weiden en wilde kruiden — een bijzonder rijke en voedzame voedselbron. Ook de natuur profiteert van het zomerverblijf van de dieren: alpenlandbouw speelt een sleutelrol bij het behoud van het cultuurlandschap en voorkomt dat het gebied dichtgroeit.

Alpiene tradities in de regio’s
De ‘Gru-Nacht’ in Tirol

Almabtrieb in de Wildschönau

De runderen brengen hun zomer door met grazen op 46 almen op ongeveer 2.000 meter hoogte, hoog boven het dal van Wildschönau. Voordat de Almsommer ten einde loopt, houden de herders een geliefde traditie in ere: de Gru-Nacht, de laatste nacht op de berg, gevierd met stevig eten en goed gezelschap.

Maar de herders hebben ook wat rust nodig — want op de dag van de Almabtrieb, begeleiden ze het rijk en kleurrijk versierde vee veilig terug naar het dal. Daar worden de dieren verwelkomd met muziek en festiviteiten. Een boeren- en ambachtsmarkt zorgt voor extra sfeer, met regionale specialiteiten zoals Brodakrapfen, Schmalznudeln en Krautinger — een lokale schnaps van rapen.

Almabtrieb in de Wildschönau
De jonge wilden in Tirol

Haflinger-hengsten Almabtrieb in Ebbs

In Ebbs worden Haflingerpaarden grootgebracht in nauwe harmonie met de natuur — en daar hoort ook bij dat ze vijf maanden per jaar op alpenweiden verblijven. Op de tweede zaterdag in oktober keren de “jonge wilden” terug naar de boerderij. Elk van de ongeveer 50 hengsten wordt geleid door een Haflingerfokker.

Wie het laatste stuk van de optocht wil meelopen, kan verzamelen bij herberg Oberwirt in Ebbs. Van daaruit gaat de parade verder naar de Fohlenhof-arena. Nadat de jonge hengsten officieel zijn voorgesteld, komt de Almsommer feestelijk ten einde.

Haflinger-hengsten Almabtrieb in Ebbs
A majestic Almabtrieb in Styria

De thuiskomst van de Lipizzaners in Piber

De Oostenrijkse Lipizzaner-stoeterij is gevestigd in Piber, bij Köflach in Stiermarken. Om van jongs af aan de tredzekerheid én sterke pezen en gewrichten te ontwikkelen, brengen de jonge hengsten — tussen één en drie jaar oud — de zomermaanden door op de Stubalm op 1.500 meter hoogte. In september keren de grijszwarte paarden, versierd met eenvoudige decoraties, terug naar het dal. Voordat ze terugkeren naar de stoeterij in Piber, krijgen ze een zegening op de binnenplaats van de bedevaartskerk Maria Lankowitz.

De Almabtrieb wordt in Maria Lankowitz, Köflach en Piber gevierd met muziek en regionale lekkernijen.

Thuiskomst van de Lipizzaners
Schapenafdrijving in Tarrenz, Tirol

Een schapenspektakel

Elke zomer grazen de schapen en lammeren, zoals de traditie het wil, op de Hinterberg-Alm. Hun tocht terug naar het dal duurt meer dan drie uur — inclusief regelmatige waterpauzes. Sommige dieren worden versierd met sparrentakjes en kleurrijke papieren bloemen. Echte bloemen zouden niet lang meegaan — die zouden de schapen gewoon opeten.

Tijdens de Tarrenzer Schafschied, trekken ongeveer duizend schapen door de smalle Trujegasse. Daarna verzamelen de dieren zich in de Bangert, de grote weide achter Gasthof Sonne, waar ze worden teruggegeven aan hun rechtmatige eigenaars. Daar komt de naam vandaan: bij de Schafschied, worden de schapen ‘gescheiden’ en gesorteerd.

Terwijl dit allemaal gebeurt, kunnen toeschouwers volop van de festiviteiten genieten. Lokale herbergen serveren regionale specialiteiten — ook gerechten met schaap — en op verschillende plekken in het dorp klinkt muziek.

Schapenafdrijving in Tarrenz
Almabtrieb in het Salzkammergut

Van de Gruberalm naar het dal in de Fuschlsee-regio

De Gruberalm in Hintersee, op zo’n 1.000 meter hoogte, is een bijzonder idyllische plek. Elke september nemen de Sennerinnen en Senner van SalzburgerLand er een extra taak bij: ze maken de sierlijke hoofdtooien die de koeien dragen tijdens de AlmabtriebHalf september is het zover — met festiviteiten in de ochtend, gevolgd door het verzamelen en versieren van het vee rond de middag. In de namiddag vertrekt iedereen die wil mee samen op weg naar beneden, het dal in.

Daarna keert de rust terug op de Gruberalm. Volgens de legende trekt na de Almsommer de Kasamandl — een berggeest — in de hutten en blijft daar tot de volgende zomer begint.

Almabtrieb vanaf de Gruberalm

Let op:

Onze lijst geeft een overzicht van de Almabtriebe in de deelstaten, maar is niet volledig en zonder garantie. We doen ons best om de informatie actueel te houden. Omdat data op korte termijn kunnen wijzigen, raden we aan ook de website van de betreffende regio te raadplegen of contact op te nemen met het lokale VVV-kantoor.

Traditie tussen meren en bergen

Almabtriebe in Karinthië en Oberösterreich

Karinthië

Oberösterreich

Alpiene highlights in de herfst

Almabtriebe in SalzburgerLand

In het groene hart van Oostenrijk

Almabtriebe in Steiermark

Bij het grote familiefeest

Almabtriebe in Tirol 1/2

Kitzbüheler Alpen

Kufsteinerland

Terug naar het dal

Almabtriebe in Tirol 2/2

Zillertal

Herfstfeest van de alpiene cultuur

Almabtriebe in Vorarlberg

  • Bregenzerwald

    Au-Schoppernau 13 September 2025

    Schwarzenberg 6 September 2025

  • Kleinwalsertal 19 September 2025

  • Montafon

    Alpe Latons, Bartholomäberg 30 August 2025

    Untere Gafluna Alpe, Sibertal 5 September 2025

    Alpe Vergalden, Gargellen 6 September 2025
    Alpe Nova & Alpe Zamang, St. Gallenkirchen: 6 September 2025
    Alpe Lün, Vandans 6 September 2025
    Alpe Fresch, Silbertal 13 September 2025
    Alpe Spora / Vollspora / Latschätz / Tilisuna & Hora, Tschagguns 13 September 2025

Waarom is alpenlandbouw zo belangrijk?

Behoud van het cultuurlandschap

Alpenlandbouw helpt het cultuurlandschap te behouden en speelt een belangrijke rol bij de bescherming van dalen. Actief beheerde weiden helpen lawines en modderstromen te voorkomen.

Biodiversiteit promoten

Alpenweiden voorkomen natuurlijke verbossing en bevorderen biodiversiteit. Tientallen verschillende kruiden kunnen op slechts één vierkante meter groeien — een rijkdom die van vitaal belang is voor het ecosysteem.

Hoogwaardige voeding

Alpenboeren en herders produceren hoogwaardige zuivelproducten van koeien, schapen en geiten.

Een plek om op te laden

Alpenweiden zijn plekken van energie en rust, waar je kunt uitrusten en recreëren in een ongerepte bergomgeving.

Sociaal-culturele duurzaamheid

Hoe dragen tradities en gebruiken bij aan bewust reizen?

Het koesteren van gebruiken en traditie in Oostenrijk is nauw verbonden met lokale cultuur, gemeenschapsgevoel en de relatie tussen mens en landschap. Tradities zoals almabtriebe, volksfeesten en regionaal ambacht getuigen van diep respect voor de natuur en haar hulpbronnen. Deze gebruiken bevorderen begrip en waardering voor de lokale flora en fauna, en vergroten het milieubewustzijn. 

Gebruiken en traditie kunnen ook bijdragen aan de sociaal-culturele duurzaamheid: traditionele feesten zoals het plaatsen van de meiboom, paasfeesten of kerstgebruiken versterken het gemeenschapsgevoel en de gezamenlijke inzet voor het behoud van de regio. Immaterieel cultureel erfgoed eert traditionele rituelen, gebruiken en ambachten die van generatie op generatie worden doorgegeven. Wie als gast zulke tradities meemaakt, duikt in de Oostenrijkse cultuur – en in het Oostenrijkse Lebensgefühl.

Duurzamer reizen

FAQs

Elk jaar in de herfst, meestal van begin september tot half oktober, Almabtrieb vinden in heel Oostenrijk Almabtrieb-feesten plaats. In deze periode keren dieren die de zomer op de alpenweiden hebben doorgebracht terug naar de dalen, begeleid door boeren en vele helpende handen.

In de herfst keren de jonge Haflingerhengsten na hun zomer op de alpenweiden terug naar de Fohlenhof in Ebbs, Tirol.

Haflinger-hengsten Almabtrieb in Ebbs

In Oostenrijk wordt de Almabtrieb wordt gevierd als een traditioneel feest dat de terugkeer van het vee van de bergen naar het dal markeert. Als het alpenweideseizoen zonder ongelukken is verlopen, worden koeien, schapen en vaak ook Haflingers versierd met kleurrijke hoofdtooien en bellen. Boeren en herders begeleiden de dieren het dorp in, waar het moment wordt gevierd met muziek, lokale gerechten en festiviteiten. De Almabtrieb maakt deel uit van het levende erfgoed van Oostenrijk — een symbool van dankbaarheid en seizoenswisseling, en een levendige uiting van de alpiene cultuur.

Almen zijn eeuwenoude cultuurlandschappen die door mensen in het Alpengebied zijn gevormd. In de zomermaanden grazen koeien, schapen of geiten op deze hooggelegen weiden en almen onder toezicht van herders. De dieren eten vooral voedingsrijke alpenkruiden en -grassen. De hutten en boerderijen die bij deze weiden horen, worden ook Almen — met ongeveer dezelfde betekenis als Alp, Alpe or Alb.

Sennerinnen en Senner zijn herders die in de zomermaanden namens boeren of coöperaties het vee verzorgen. Ze verwerken de melk ook tot kaas, boter en andere zuivelproducten, die vaak direct bij de almhutten worden verkocht. Het beroep dankt zijn naam aan Senne, een ander woord voor alpenweide.

In Oostenrijk zijn er ongeveer 8.400 actief beheerde Almen, met een grote verscheidenheid — van kruiden- en vlierbloesemweiden tot kaas-, rundvee-, schapen- en paardenalmen. Ze worden doorgaans beheerd tussen mei en september.

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