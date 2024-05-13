Beleef de culinaire hoogstandjes van Niederösterreich!
Geniet van gastvrijheid!
Wie stroomopwaarts vaart op de Donau of er met de fiets langs rijdt, zal versteld staan van de Wachau, witte stranden, boomgaarden, wijngaarden, schilderachtige dorpjes en bossen met kastelen en kloosters zover het oog reikt. En dat is nog lang niet alles. Het Waldviertel ruikt naar kruiden, specerijen en oliën, en tussen het donkergroen van de bossen en de karpervijvers vallen de rode papavervelden op.
Het Weinviertel en Mostviertel regio's zijn genoemd naar de producten waar ze bekend om staan. De cider (Most) wordt echter gemaakt van peren en niet van appels. Boeren zijn bijzonder trots op hun kornoeljes, die ze liefkozend "Dirndln" noemen. In de Wachau wordt de smaak van abrikozen gewaardeerd en verwerkt in fabrieken, restaurants en herbergen.
In dit vruchtbare landschap moet je van het leven genieten. Ontspan, stop bij een herberg of wijnmakerij en dompel jezelf onder in de plaatselijke cultuur, of het nu feesten in de wijngaarden zijn of feestvieren tijdens een kelderfeest.
Niederösterreich is verdeeld in zes verschillende regio's, elk met zijn eigen unieke karakter: Waldviertel, Weinviertel, Donau Niederösterreich met de Wachau, Mostviertel, Wienerwald en Wiener Alpen.
Fijnproevers in Niederösterreich
In Niederösterreich leiden alle wegen onvermijdelijk naar een traditionele herberg. Of je nu langs de Donau reist, door wijngaarden slentert of landelijke dorpjes verkent, je zult al snel de kenmerkende groene, ovale borden met de tekst "Wirtshauskultur" (herbergcultuur) tegenkomen. Dit is het teken om naar binnen te gaan. Een echte herberg wordt gedefinieerd door drie belangrijke elementen: een gastvrije gastheer, een stamtafel en de uitnodigende geur van goed bereid eten.
Herbergcultuur langs de Donau in Niederösterreich
Ontspan langs de Donau in Niederösterreich: verken stijlvolle landelijke herbergen per boot of fiets. Het is een gastronomische reis naar de wijngaarden langs de Donau, naar heerlijke wijnen en luchtige abrikozenknoedels. Een reis vanaf de Nibelungengau, het UNESCO Werelderfgoed Wachau, tussen de glooiende heuvels van het Wagram door het Tullner Feld naar de wilde natuur van het Nationaal Park Donau-Auen.
In de herberg Kirchenwirtserveren Manuela en Christian Wildeis authentieke gerechten uit de Wachau: Kirchenwirt Weißenkirchen
Op de rechteroever van de Donau kookt Philipp Essl op traditionele maar moderne wijze bij Landgasthaus Essl, Rührsdorf
De herberg van de familie Engel is favoriet bij fietsers: Landgasthof "Zur schönen Wienerin", Marbach an der Donau
Herbergcultuur van het Waldviertel
De bloeiende klaproos (Mohn) uit het Waldviertel trekt in juli bezoekers met zijn kleurenspel van rood, wit, roze en paars. De zoetzure zaden worden vermalen of geperst tot olie. Koks houden ervan vanwege de milde en nootachtige smaak. Maanzaad wordt op veel manieren bereid: het wordt in knoedels, strudels en gebak gestopt of gebruikt om luchtige pasta mee te bedekken. De inwoners van het Waldviertel zijn bijzonder trots op hun 'maanzaadtenten'. Ze hebben deze zoete lekkernij gemaakt van regionale producten zoals aardappelen en maanzaad.
Geniet van voorgerechten, hoofdgerechten en desserts met maanzaad: Mohnwirt Neuwiesinger, Sallingberg
Het restaurant Hirsch 28 zweert bij een combinatie van maanzaad en pruimen: HIRSCH28 WIRTShaus & delikatESSEN, Groß Gerungs
Legendarische maanzaadtaart en uitstekende biercultuur: Gasthof "Zum Goldenen Löwen", Maria Taferl
Herbergcultuur in het Weinviertel
In het Weinviertel volg je altijd de wijnranken: te voet, op de fiets of met de tractor door de wijngaarden. Het is opmerkelijk dat een derde van de Oostenrijkse wijn in deze regio wordt geproduceerd door ongeveer 14.000 wijnboeren. In de Weinviertel keldergangenrijpt de wijn diep onder de grond om vervolgens te worden geproefd bij de Heurigen, bij de Tafeln in het Weinviertel en natuurlijk in het "Wirtshaus" (herberg). Maar niet alleen wijnstokken gedijen goed in het uitgestrekte heuvelland ten noorden van Wenen tussen de rivieren Donau, March en Thaya: Asperges en pompoen vinden ook hun weg naar de menukaarten van de plaatselijke herbergen.
Harald en Sonja Pollak serveren bekroonde gerechten uit het Weinviertel: Pollak's Wirtshaus - Der Retzbacherhof, Unterretzbach
Wildspecialiteiten van de eigen jacht en wijn uit de historische wijnkelder: Herberg Zum Grünen Baum, Zistersdorf
Een populaire herberg te midden van de glooiende heuvels van het Weinviertel: Gasthaus Weiler, Laa an der Thaya
Herbergcultuur in het Mostviertel
In het Mostviertel bloeien duizenden perenbomen in oude boomgaarden rond traditionele, vierkante boerderijen. Langs de Moststraße nodigen herbergen, cidercafés en het Mostbirnhaus gasten uit om stevige gerechten te proeven met het gefermenteerde perensap dat Birnenmost wordt genoemd. De overvloedige rode kornoeljes - liefkozend "Dirndln" genoemd - worden verwerkt tot brandewijn, sappen, jam en chutneys. In het zuiden wordt het landschap gekenmerkt door de kloven van de Ötschergräben met hun bizarre rotsformaties en borrelend water en de bergen rond Ötscher, Hochkar en Dürrenstein.
De Mostviertel is een regio die zowel vruchtbaar als wild is.
Huisbaas Hermann Froschauer serveert verfijnde gerechten gemaakt van seizoensproducten: Gasthof "Zur Donaubrücke", Ardagger
Het restaurant van Martin Teufl biedt geroosterd wild zwijn en vegetarische gerechten: Gasthof Teufl, Purgstall an der Erlauf
Huiselijke keuken met producten uit de tuin van gastvrouw Petra Haselsteiner: Gasthaus zur Post, Texingtal
Herbergcultuur van de Weense bossen en de Weense Alpen
Het Weense Woud en de Weense Alpen inspireerden ooit beroemde kunstenaars tot lange wandelingen en trektochten in de natuur net buiten de poorten van de hoofdstad Wenen. Vandaag de dag kunnen mensen nog steeds genieten van beweging in het bos en in de bergen - op goed gemarkeerde wandel- en fietspaden. Wandelen en fietsen is des te ontspannender als er herbergen die eten en drinken aanbieden: een ontmoetingsplaats voor aangename pauzes in een informele sfeer.
Wandel, proef en geniet tijdens je wandeling door de thermen van het Weense Woud: Genussmeile in de Thermenregion Wienerwald
Huiselijke gerechten geserveerd met wijnen van het wijnhuis Thallern: Klostergasthof Stift Heiligenkreuz
Een rustieke herberg uit de 17e eeuw met een creatief menu: Wirtshaus Grüner Baum, Kirchberg am Wechsel
Culinaire hoogtepunten in Niederösterreich
Cultuur en keuken
Muziek, wijn en feesten in de wijngaarden: In het Waldviertel, Weinviertel en Mostviertel genieten zowel de plaatselijke bevolking als bezoekers van verschillende festivals.
Culinaire themaroutes
Fluffy knoedels, topwijnen en historische kelderstraatjes: deze culinaire routes zijn de perfecte kennismaking met de lokale keuken.
Culinaire winterbelevenissen in Niederösterreich
Brunch in een berghut in het Mostviertel
Verheug je na de eerste paar afdalingen 's ochtends op een stevige brunch bij een warm vuur binnen of buiten de hut.
Kookworkshop in het Waldviertel
De beste manier om een biologische karper uit het Waldviertel te bereiden is om eerst de professionele koks aan het werk te zien.