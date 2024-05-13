Niederösterreich in de zomer
Cultuur en natuur lopen in Niederösterreich naadloos in elkaar over: Van musea tot wijnlokalen, van paleizen en kastelen tot bossen en meren.

Waar staat Niederösterreich om bekend?

De grootste deelstaat van Oostenrijk, gelegen in het noordoosten langs de Donau, kan bogen op een rijk cultureel erfgoed en adembenemende natuurlijke schoonheid. Velden, bossen, rivierdalen en bergtoppen - de diverse landschappen geven Niederösterreich zijn aparte en charmante karakter. Het is de belangrijkste wijnregio van Oostenrijk en de thuisbasis van talloze wijncafés en wijnkelders naast honderden prachtige kastelen, burchten en kloosters. Een levendige culturele en kunstscene geeft een verfrissende draai aan de historische schatten van de regio.

Ontspannen en vol smaak

Hoe kun je de manier van leven in Neder-Oostenrijk in één woord beschrijven? Genieten! Elke excursie hier gaat gepaard met culinaire hoogstandjes. Er is altijd wel een gezellige wijntaverne of een van de geliefde herbergen in de regio waar je kunt stoppen. Maar de ster van de show is de wijn. De wijn wordt door de plaatselijke bevolking gevierd als het "vijfde seizoen" tijdens de Weinherbst (Wijn Herfst), een jaarlijks festival gewijd aan hun gekoesterde wijngaarden.

Informatie over Niederösterreich
Hoofdstad:St. Pölten
Gebied:19.180 km²
Bevolking:ca. 1,72 miljoen (vanaf 2024)
Nationale parken:2
Natuurparken:19
Wellness kuuroorden:7

Niederösterreich Card: ontdek 350 excursiebestemmingen gratis!
Kunst en cultuur, vrijetijdsactiviteiten voor het hele gezin, avontuurlijke werelden - met de Niederösterreich Card is er veel te beleven.

Wanneer te bezoeken
Seizoensgebonden hoogtepunten vind je hier.

Maak kennis met Niederösterreich

Top hoogtepunten

Semmeringbahn, UNESCO-werelderfgoed

UNESCO-werelderfgoed Wildpark Dürrenstein

Werelderfgoed Wachau

Romeinse stad Carnuntum

Abdij Melk - barok werelderfgoed in de Wachau

Wandelen en waterwereld Myra watervallen

Barok juweel Kasteel Hof

Activiteiten in Niederösterreich

Tours

Fietsen met plezier

Mountainbiketochten

Pelgrimstochten

Boottochten

Excursiebestemmingen in Niederösterreich

Regio's

Donau-regio

Schilderachtige landschappen, waardevolle cultuurschatten, voortreffelijke culinaire hoogstandjes en heerlijke wijnen - de Donauregio is een overvloed aan geneugten.

Donau-regio

Weense Alpen

Waar de bergen Rax, Schneeberg en Semmering hun hoogte beginnen te verliezen, begint het land van 1000 heuvels: de Bucklige Welt, een magische regio.

Weense Alpen

Waldviertel

Dichte bossen, mystieke rotspartijen, papavervelden en vijvers vormen de achtergrond van de ongerepte, natuurlijke regio Niederösterreich.

Waldviertel

Weinviertel

Wijngaarden zover het oog reikt: De regio van wijnlokalen en kelderstraatjes kun je het beste op de fiets of te voet ontdekken.

Weinviertel

Weense bossen

Een idyllische bosomgeving en toch op een steenworp afstand van de metropool Wenen: de regio met zijn rustieke wijnlokalen inspireerde Ludwig van Beethoven al.

Weense bossen

Mostviertel

Boomgaarden in het noorden en 2.000 meter hoge bergtoppen zoals Ötscher en Hochkar in het zuiden: Een contrast dat zowel plezier als avontuur in gelijke mate belooft.

Mostviertel

Steden en plaatsen

St. Pölten

Jong, modern, barok: De deelstaathoofdstad is een bruisende stad met scholen en winkels.

St. Pölten

Melk

De mooie oude stad en het barokke klooster met de beroemde bibliotheek zijn de toegangspoort tot de Wachau vallei.

Melk

Krems aan de Donau

De culturele metropool heeft vele musea en de beste gastronomie van het land.

Krems

Baden bij Wenen

Het charmante kuuroord met zijn barokke oude binnenstad was het zomerverblijf van de adel.

Baden

Retz

Wijn is thuis in de beroemde wijnstad met zijn sprookjesachtige windmolen.

Retz

Waidhofen an der Ybbs

De middeleeuwse stad met zeven torens heeft een versterkte geschiedenis te vertellen.

Waidhofen

Zwettl

Dit mooie brouwersstadje met zijn authentieke herbergen en schilderachtige oude binnenstad ligt tussen twee rivieren.

Zwettl

Wiener Neustadt

Geniet van de koffiehuiscultuur na een historische wandeling met gids door het stadscentrum.

Wiener Neustadt

Top evenementen

Kasteel Grafenegg

Grafenegg

Geluid ontmoet natuur: De mix van een romantisch kasteel, eeuwenoude bomen in het park en betoverende geluiden - een bijzondere culturele ervaring.

Kasteel Grafenegg

Donaufestival Krems

2-5-2025 – 11-5-2025
Krems

Avant-gardistische muziek en podiumkunsten openen de geluidshorizon aan de Donau.

Donau Festival

Wellenklænge

11-7-2025 – 26-7-2025
Lunz am See

Kamermuziek, jazz, volksmuziek en de geluiden van de indiescene zijn te horen op het Lunzermeer.

Wellenklænge

glatt & verkehrt Festival

Krems

Dit belangrijke festival presenteert een scala aan muzikale genres zoals traditionele volksmuziek, jazz en hedendaagse muziekvormen uit de hele wereld.

glatt & verkehrt Festival

Beroemde personen

Oskar Kokoschka: Pionier van het expressionisme

Geboren in Pöchlarn aan de Donau, bleef de beroemde expressionistische schilder altijd verbonden met zijn geboorteland.

Oskar Kokoschka

Egon Schiele: Meester van het internationale modernisme

Egon Schiele, geboren in Tulln, is vooral bekend om zijn vaak bizarre portretten en zijn landschapsschilderijen.

Egon Schiele

Joseph Haydn: Grondlegger van het Weens classicisme

Joseph Haydn, geboren in het kleine dorpje Rohrau, zorgde voor een revolutie in de muziek met zijn muzikale taal in sonates, kwartetten en symfonieën.

Joseph Haydn

Unieke plekken om te verblijven

LOISIUM Wijn- en kuurhotel in Langenlois

Steigenberger Hotel & Spa in Krems

Huis Loos in Payerbach

Naturhotel Molzbachhof in Kirchberg am Wechsel

Tips voor klimaatbescherming

Wat kunnen we doen om biodiversiteit te beschermen?

  • Respecteer de natuur. Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.

  • Gebruik duurzame mobiliteit. Ontdek het openbaar vervoer of ga met de fiets.

  • Houd rekening met wilde dieren. Observeer dieren vanaf een veilige afstand.

  • Geniet bewust en biologisch. Kies voor lokale en duurzame voeding en producten.

  • Versterk de biodiversiteit. Het beschermen en behouden van biodiversiteit is cruciaal voor het ecologisch evenwicht.

Wat Niederösterreich nog meer te bieden heeft

Niederösterreichse kroegcultuur

Dit is lekker koken!

Niederösterreich is een culinaire schatkamer, waar genieten van lekker eten deel uitmaakt van het dagelijks leven. Want hier groeien de fijnste producten: de beroemde abrikozen en wijn uit de Wachau, maanzaad, kruiden en specerijen uit het Waldviertel, maar ook wijn en cider uit de regio's die naar hen vernoemd zijn.

In Niederösterreich neemt de kroegcultuur een speciale plaats in. Of het nu een stadstaveerne, een dorpsherberg of een verfijnd restaurant is, ongeveer 200 etablissementen hebben de titel "herberg met pubcultuur" verdiend Ze bewaren traditionele gerechten, creëren moderne interpretaties en koken met regionale ingrediënten. Er is ook ruimte voor creatieve ideeën, innovatieve recepten en een frisse kijk op de traditionele pubcultuur.

Kroegcultuur in Niederösterreich

Plantengenot met duurzaamheid

De showtuin "Ark van Noach" in Schiltern

In de showtuin van "Arche Noah" in het Waldviertel is diversiteit in volle bloei! Een rondleiding door de idyllische showtuin in Schiltern onthult vele hoogtepunten, waaronder het romantische 18e-eeuwse paviljoen. Van de producten uit de tuin, voornamelijk zeldzame fruit- en groentesoorten, worden heerlijke lekkernijen gemaakt - de tuinkeuken is elke zomer geopend. In de winkel vind je ook zeldzame zaden en jonge planten voor je tuin of balkon.

Een geweldige tip voor iedereen die biodiversiteit een warm hart toedraagt!

De ark van Noach

FAQ

Niederösterreich is de grootste deelstaat van Oostenrijk en is onderverdeeld in zes regio's, elk verschillend qua ligging, cultuur en economie:

  • Weinviertel: Bekend om zijn wijngaarden.

  • Waldviertel: Gekenmerkt door dichte bossen.

  • Mostviertel: Bekend om zijn appel- en perenboomgaarden en de productie van cider.

  • Industrieviertel: Het economische hart van Niederösterreich, met een sterke industriële sector.

  • Omgeving Wenen/Niederösterreich Centrum: Gebieden rond Wenen met zowel woon- als recreatiemogelijkheden.

  • Donau-March-Thaya Wetlands: Rivierlandschappen langs de Donau en de rivieren March en Thaya.

Als grootste deelstaat van Oostenrijk, met als hoofdstad St. Pölten, ligt Niederösterreich in het noordoosten langs de Donau - een regio rijk aan cultureel erfgoed en natuurschoon! De alpiene, Pannonische en Noord- en Zuid-Europese invloeden vermengen het landschap tot een harmonieus geheel. Boerenland, bossen, rivierdalen en bergtoppen - deze contrasterende kenmerken geven Niederösterreich zijn unieke karakter. Als belangrijkste wijnbouwgebied van Oostenrijk vind je hier gezellige "Heurige" wijncafés naast prachtige kastelen, burchten en kloosters. Een levendige culturele en kunstscene geeft de historische charme een nieuwe impuls.

Niederösterreich heeft drie UNESCO-werelderfgoederen:

  • Semmering Spoorweg: De meer dan 160 jaar oude Semmeringbahn rijdt regelmatig over het 41 kilometer lange traject van Gloggnitz naar Mürzzuschlag. In 1854 werd het 's werelds eerste bergspoorlijn en in 1998 werd het door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed.

  • Wildpark Dürrenstein-Lassingtal: Dit wildernisgebied is het grootste overgebleven oerbos in de Alpen en staat sinds 2017 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De beschermde bossen, samen met diverse soorten wilde dieren, planten en schimmels, dragen bij aan het behoud van ecosystemen.

  • De Wachau: Een van 's werelds mooiste rivierdalen en wijnbouwgebieden, de Wachau werd voor het eerst gedocumenteerd meer dan 1.200 jaar geleden. Het is al sinds de vroege Middeleeuwen van economisch belang en het is vandaag de dag nog steeds een van de belangrijkste regio's van Niederösterreich.

De rijke geschiedenis en strategische ligging van Niederösterreich hebben door de eeuwen heen geleid tot de bouw van talloze kastelen en burchten. Deze dienden niet alleen als militaire bolwerken, maar ook als residenties, administratieve centra en symbolen van macht. Vandaag de dag zijn veel van deze kastelen en burchten iconen van het culturele erfgoed en de identiteit van Niederösterreich.

Niederösterreich werd in 996 voor het eerst vermeld als "Ostarrîchi" en bereikte een paar eeuwen later zijn grootste omvang als het aartshertogdom Oostenrijk onder de Enns. Het kreeg uiteindelijk de naam Niederösterreich "Neder-Oostenrijk" om het te onderscheiden van Oberösterreich "Opper-Oostenrijk", gebaseerd op de geografische ligging van de twee regio's. In 1920 werd Niederösterreich erkend als een aparte deelstaat (met uitzondering van Wenen).

Misschien ook interessant voor jou

