Niederösterreich in de zomer
Vakantie tussen paleizen, kastelen en wijn
Waar staat Niederösterreich om bekend?
De grootste deelstaat van Oostenrijk, gelegen in het noordoosten langs de Donau, kan bogen op een rijk cultureel erfgoed en adembenemende natuurlijke schoonheid. Velden, bossen, rivierdalen en bergtoppen - de diverse landschappen geven Niederösterreich zijn aparte en charmante karakter. Het is de belangrijkste wijnregio van Oostenrijk en de thuisbasis van talloze wijncafés en wijnkelders naast honderden prachtige kastelen, burchten en kloosters. Een levendige culturele en kunstscene geeft een verfrissende draai aan de historische schatten van de regio.
Ontspannen en vol smaak
Hoe kun je de manier van leven in Neder-Oostenrijk in één woord beschrijven? Genieten! Elke excursie hier gaat gepaard met culinaire hoogstandjes. Er is altijd wel een gezellige wijntaverne of een van de geliefde herbergen in de regio waar je kunt stoppen. Maar de ster van de show is de wijn. De wijn wordt door de plaatselijke bevolking gevierd als het "vijfde seizoen" tijdens de Weinherbst (Wijn Herfst), een jaarlijks festival gewijd aan hun gekoesterde wijngaarden.
Niederösterreich Card: ontdek 350 excursiebestemmingen gratis!
Kunst en cultuur, vrijetijdsactiviteiten voor het hele gezin, avontuurlijke werelden - met de Niederösterreich Card is er veel te beleven.
Maak kennis met Niederösterreich
Top hoogtepunten
Activiteiten in Niederösterreich
Tours
Excursiebestemmingen in Niederösterreich
Regio's
Donau-regio
Schilderachtige landschappen, waardevolle cultuurschatten, voortreffelijke culinaire hoogstandjes en heerlijke wijnen - de Donauregio is een overvloed aan geneugten.
Weense Alpen
Waar de bergen Rax, Schneeberg en Semmering hun hoogte beginnen te verliezen, begint het land van 1000 heuvels: de Bucklige Welt, een magische regio.
Waldviertel
Dichte bossen, mystieke rotspartijen, papavervelden en vijvers vormen de achtergrond van de ongerepte, natuurlijke regio Niederösterreich.
Weinviertel
Wijngaarden zover het oog reikt: De regio van wijnlokalen en kelderstraatjes kun je het beste op de fiets of te voet ontdekken.
Weense bossen
Een idyllische bosomgeving en toch op een steenworp afstand van de metropool Wenen: de regio met zijn rustieke wijnlokalen inspireerde Ludwig van Beethoven al.
Steden en plaatsen
Melk
De mooie oude stad en het barokke klooster met de beroemde bibliotheek zijn de toegangspoort tot de Wachau vallei.
Baden bij Wenen
Het charmante kuuroord met zijn barokke oude binnenstad was het zomerverblijf van de adel.
Waidhofen an der Ybbs
De middeleeuwse stad met zeven torens heeft een versterkte geschiedenis te vertellen.
Zwettl
Dit mooie brouwersstadje met zijn authentieke herbergen en schilderachtige oude binnenstad ligt tussen twee rivieren.
Top evenementen
Kasteel Grafenegg
Geluid ontmoet natuur: De mix van een romantisch kasteel, eeuwenoude bomen in het park en betoverende geluiden - een bijzondere culturele ervaring.
Donaufestival Krems
Avant-gardistische muziek en podiumkunsten openen de geluidshorizon aan de Donau.
Wellenklænge
Kamermuziek, jazz, volksmuziek en de geluiden van de indiescene zijn te horen op het Lunzermeer.
Beroemde personen
Oskar Kokoschka: Pionier van het expressionisme
Geboren in Pöchlarn aan de Donau, bleef de beroemde expressionistische schilder altijd verbonden met zijn geboorteland.
Egon Schiele: Meester van het internationale modernisme
Egon Schiele, geboren in Tulln, is vooral bekend om zijn vaak bizarre portretten en zijn landschapsschilderijen.
Unieke plekken om te verblijven
Tips voor klimaatbescherming
Respecteer de natuur. Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.
Gebruik duurzame mobiliteit. Ontdek het openbaar vervoer of ga met de fiets.
Houd rekening met wilde dieren. Observeer dieren vanaf een veilige afstand.
Geniet bewust en biologisch. Kies voor lokale en duurzame voeding en producten.
Versterk de biodiversiteit. Het beschermen en behouden van biodiversiteit is cruciaal voor het ecologisch evenwicht.
Niederösterreichse kroegcultuur
Niederösterreich is een culinaire schatkamer, waar genieten van lekker eten deel uitmaakt van het dagelijks leven. Want hier groeien de fijnste producten: de beroemde abrikozen en wijn uit de Wachau, maanzaad, kruiden en specerijen uit het Waldviertel, maar ook wijn en cider uit de regio's die naar hen vernoemd zijn.
In Niederösterreich neemt de kroegcultuur een speciale plaats in. Of het nu een stadstaveerne, een dorpsherberg of een verfijnd restaurant is, ongeveer 200 etablissementen hebben de titel "herberg met pubcultuur" verdiend Ze bewaren traditionele gerechten, creëren moderne interpretaties en koken met regionale ingrediënten. Er is ook ruimte voor creatieve ideeën, innovatieve recepten en een frisse kijk op de traditionele pubcultuur.
Plantengenot met duurzaamheid
In de showtuin van "Arche Noah" in het Waldviertel is diversiteit in volle bloei! Een rondleiding door de idyllische showtuin in Schiltern onthult vele hoogtepunten, waaronder het romantische 18e-eeuwse paviljoen. Van de producten uit de tuin, voornamelijk zeldzame fruit- en groentesoorten, worden heerlijke lekkernijen gemaakt - de tuinkeuken is elke zomer geopend. In de winkel vind je ook zeldzame zaden en jonge planten voor je tuin of balkon.
Een geweldige tip voor iedereen die biodiversiteit een warm hart toedraagt!