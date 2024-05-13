Midden in de Alpen in een wellnessbad, uitzicht op bergen of meren: sommige wellnessresorts combineren ontspanning voor lichaam en geest met een adembenemend panorama

De Oostenrijkse natuur als bron van energie

Een duik in een zwemmeer, de duizenden tinten groen in het bos bewonderen, genieten van de warmte van de ochtendzon op de berg, en ontspannen in een wellnessresort met een adembenemend uitzicht. In de Oostenrijkse natuur laden we moeiteloos onze batterijen op en hervinden we onszelf. De rustige landschappen raken onze zintuigen: de geur van zomerregen, het vrolijke concert van vogels in het bos , en het kleurrijke tapijt van lentebloemen op de alm. Wie zich in de natuur beweegt, vindt zijn eigen ritme, ontspant en scherpt zijn waarneming.

Wellnessresorts met panoramisch uitzicht