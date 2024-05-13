Met zijn ongebruikelijke maar innovatieve benadering van componeren had Anton Bruckner een grote invloed op de wereld van de klassieke muziek.

Geboren in een onderwijzersgezin in Ansfelden, in Oberösterreich, kwam Anton Bruckner al vroeg in aanraking met muziek. Als jonge man maakte hij naam als virtuoos organist – zijn talent voor improvisatie betoverde publiek ver buiten zijn geboortestreek.

Toch bleef Bruckner, ondanks zijn muzikale genialiteit, zijn leven lang een buitenstaander. Excentriek én aards, sterk verbonden met zijn landelijke afkomst, sprak hij dialect, kleedde zich eenvoudig en wist nooit echt een plek te veroveren in de Weense elite. Ook zijn carrière als componist verliep ongebruikelijk: met een bijna religieuze toewijding aan de symfonie werkte hij jarenlang aan erkenning. De culturele bovenlaag van Wenen vond zijn muziek moeilijk – onhandelbaar, duister en soms zelfs megalomaan.

Rond Bruckner ontstonden ook tal van merkwaardige anekdotes. Zo zou hij geobsedeerd zijn geweest door tellen – hij telde traptreden, ramen en zelfs de kleinste details in zijn partituren. Zijn herhaalde, vaak onbeantwoorde huwelijksaanzoeken droegen bij aan het beeld van een kleurrijke figuur – ergens tussen geniale kluizenaar en zonderlinge romanticus.

En toch werd Bruckner op latere leeftijd erkend als een grootmeester van de symfonie. Hij ontving tal van onderscheidingen en lofbetuigingen. Zijn manier van componeren – eigenzinnig, visionair, doordrenkt van emotie – blies nieuw leven in een genre dat velen toen als uitgeput beschouwden.

Tot op de dag van vandaag wordt Anton Bruckner gezien als een van de belangrijkste componisten van zijn tijd. Een muzikale buitenstaander die nooit concessies deed – en juist daardoor een blijvende indruk heeft nagelaten.