Sport czy kultura? To wprawdzie wybór niełatwy, ale w Austrii nie trzeba rezygnować ani z jednego ani z drugiego. Oto najsłynniejsze i najpiękniejsze trasy rowerowe.

Podróżowanie z poczuciem lekkości

Jazda na rowerze po Austrii pozwala doświadczyć charakterystycznego austriackiego podejścia do życia wszystkimi zmysłami: swobodnego, pełnego radości i ciekawości tego, co może przynieść dzień. Lekkość jest stałym towarzyszem na trasach. Jedziesz we własnym tempie przez urocze wioski, mijając historyczne zabytki. Wspaniałe zamki i kościoły opowiadają historie z dawno minionych czasów. Również przyroda oferuje wyjątkowe widowiska: spokojna jazda wzdłuż rzek, wokół krystalicznie czystych jezior i podziwianie różnorodności krajobrazów pomaga uspokoić myśli. Liczne doskonale poprowadzone i oznakowane ścieżki rowerowe pozwalają tworzyć własne wyzwanie - od łagodnych po sportowe.

Kiedy nadchodzi czas na przerwę - przysmak, chłodny napój i podziwianie widoków - szybko staje się jasne, że Austria jest naprawdę świetnym miejscem na rowerowy urlop.