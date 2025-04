We wszystkich większych miastach i miejscowościach Austrii działają korporacje taksówkowe.

Wszystkie taksówki w większych miastach wyposażone są w taksometry z państwową homologacją. Opłata podstawowa Taryfa uzależniona jest od ilości przejechanych kilometrów oraz od czasu. W Wiedniu bagaż przewożony jest bezpłatnie.

Do kosztu transportu z centrum Wiednia do lotniska (trzeba pamiętać, by już przy zamawianiu taksówki zaznaczyć, że chodzi o jazdę do lotniska) doliczana jest dodatkowa opłata za przejazd powrotny.