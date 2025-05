W przypadku lotów niektórych linii lotniczych stanowiska odprawy są dostępne na stacji kolejowej City Air Terminal Wien-Mitte. Znajdują się tam również automaty do odprawy bagażu i bagażu podręcznego. Pasażerowie mogą nadać bagaż do 75 minut przed odlotem lub wieczorem w przeddzień lotu i natychmiast otrzymać kartę pokładową.

Szybka kolej to niedrogi sposób na przemieszczanie się między Wiedniem a wiedeńskim lotniskiem. Podróż z centrum Wiednia trwa ok. 25 minut, a pociągi kursują co ok. 30 minut.