Podróżowanie amfibią

Podziwiaj słynną na całym świecie starówkę Salzburga na falach Salzach i udaj się autobusem bezpośrednio do atrakcji: Dzięki Amphibious Splash Tours jest to możliwe! Od pałacu Mirabell do rezydencji Mozarta, dalej do pałacu Leopoldskron, do historycznych dzielnic i wielu innych zabytków.

Bardziej rozległy rejs po rzece Salzach oferuje panoramiczna łódź motorowa Amadeus Salzburg, która zabiera pasażerów aż do pałacu Hellbrunn i jego legendarnych fontannlegendarne fontanny. Wieczorem scena lądowania w centralnym Makartsteg przekształca się w bar koktajlowy.