Opady deszczu, potężne Alpy i wiele naturalnych zbiorników w górach sprawiają, że Austria jest wodnym rajem. Kraj ten słynie z licznych czystych jezior, rzek i strumieni - i stanowi "królestwo wody".

Czysta woda pitna jest dziś szczególnie cennym skarbem, którego Austria dobrze strzeże. Woda w Austrii pochodzi w całości z chronionych źródeł wód gruntowych, co w porównaniu z innymi krajami nie jest rzeczą oczywistą. Austria przywiązuje dużą wagę do tego istotnego zasobu. Woda dociera do ludzi w swoim naturalnym stanie i w doskonałej jakości. Bezpieczeństwo żywności, ochrona konsumentów i przepisy dotyczące wody pitnej gwarantują, że jest ona bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.