Powrót do domu koni rasy lipicańskiej w Piber

Austriacka stadnina koni lipicańskich znajduje się w Piber niedaleko Köflach w Styrii. Około 40 młodych ogierów w wieku od jednego do trzech lat spędza letnie miesiące na Stubalm, 1500 metrów nad poziomem morza, aby trenować pewność kroku, ścięgna i stawy od najmłodszego wieku. We wrześniu dyskretnie udekorowane, siwe i czarne konie wracają do doliny. Zanim dotrą do stadniny w Piber, są błogosławione na dziedzińcu kościoła pielgrzymkowego Marii Lankowitz. Wioski Maria Lankowitz, Köflach i Piber świętują spęd bydła muzyką i regionalnymi przysmakami.