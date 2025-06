Wycieczka po mieście przed wejściem na górę

Żadna wizyta na wzgórzu Mönchsberg nie jest kompletna bez kawałka świeżo upieczonego precla, który można kupić na targu na Placu Uniwersyteckim. Stamtąd Wiener-Philharmoniker-Gasse prowadzi - tak, dobrze zgadujesz - bezpośrednio do Festspielhaus, czyli domu festiwalowego. Po lewej stronie znajduje się Toscaninihof. A teraz nadszedł czas, aby wziąć głęboki oddech i pokonać stopnie Clemens-Holzmeister-Stiege. Jest to dość męczące, ale potem wkraczamy do regionu Mönchsberg.