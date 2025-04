Dźwięki muzyki

Rodzina von Trapp nieodłącznie jest związana z historią Salzburga, jednak wiele faktów z ich życia do dziś pozostaje mało znanych. Czy wiesz, że w 1933 roku stracili swoją fortunę, a Maria von Trapp, chcąc ratować domowy budżet, zwolniła służbę i przeniosła rodzinę do skromnego mieszkania dla służby? Ich dawna rezydencja została wynajęta. Los rodziny odmienił się w momencie, gdy jeden z gości usłyszał śpiew dzieci i zaproponował im udział w konkursie muzyki ludowej. To właśnie wtedy rozpoczęła się niezwykła podróż, która później zainspirowała powstanie Dźwięków muzyki – jednego z najbardziej znanych musicali wszech czasów.

Musical The Sound of Music przyniósł światu takie klasyki jak Edelweiss, Do-Re-Mi i My Favourite Things – utwory, które do dziś są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Salzburg przyciąga turystów z całego świata, którzy podążają śladami filmu, odwiedzając m.in. rokokowy Pałac Leopoldskron oraz malownicze Ogrody Mirabell.

Spacerując po Salzburgu, można przenieść się w czasie i odkryć miejsca, które stały się scenerią dla tej niezwykłej historii. Wskazówka: chcąc w pełni poczuć klimat musicalu, warto zarezerwować wycieczkę „Dzięki muzyki” i zanurzyć się w fascynującej opowieści o rodzinie von Trapp.