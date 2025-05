Tradycyjne wiejskie gospody, tawerny i restauracje

Dolna Austria ma silne kulinarne serce: wielokrotnie nagradzana gastronomia w Dolnej Austrii to coś, co warto lepiej poznać, a przede wszystkim spróbować - od Waldviertel po Weinviertel, od Wachau po Las Wiedeński. Często to najlepsze składniki pochodzące z regionu są obok kreatywnych szefów kuchni prawdziwymi gwiazdami kuchni.

Gospody w Dolnej Austriisą dobrem kulturowym. Wiele się tu łączy: gościnność, pełni charakteru gospodarze i doskonałe dania regionalne - od soczystej pieczeni wieprzowej po szparagi Marchfeld i knedle morelowe z Wachau.