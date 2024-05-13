Wiedeń - atrakcje turystyczne: co warto zobaczyć?
Introduction
Wiedeń jest cesarski, Wiedeń jest nowoczesny!
Odwiedzający miasto zanurzają się w fascynującej grze historii i kultury. Miastu nadaje charakteru Dunaj, który wraz z Lasem Wiedeńskim tworzy zielone płuca miasta na zachodzie. Historyczne budynki Wiednia opowiadają o jego bogatej przeszłości. Wspaniałe pałace Schönbrunn i Hofburg przenoszą odwiedzających do czasów Habsburgów, a katedra św. Szczepana majestatycznie góruje nad starym miastem Wiednia.
Wiedeń to także centrum sztuki i nowoczesności. Muzeai galerie, np. Muzeum Historii Sztuki czy Belvedere, są domem dla światowej sławy kolekcji. Wiedeński modernizm ożywa w MuseumsQuartier - zwanej dzielnicą muzeów, będącą jednym z największych kompleksów kulturalnych na świecie. W wielu kawiarniach miasta - a słyną one z przytulności i tradycji literackiej - można doświadczyć prawdziwego wiedeńskiego uroku i kultury z pierwszej ręki.
Wiedeński Prater z kultowym diabelskim młynem łączy w sobie naturę i przyjemność. Nowoczesna strona Wiednia jest równie urzekająca jak wąskie barokowe uliczki: to tutaj tradycja i „zeitgeist” spotykają się i sprawiają, że miasto jest wyjątkowe.
Atrakcje Wiednia
Wiedeń jest wyjątkowy: jest zarówno stolicą Austrii, jak i jednym z dziewięciu krajów związkowych, co czyni go jednocześnie miastem i krajem związkowym.
Miasto nad Dunajem otwiera fascynujący rozdział między imperialną przeszłością a nowoczesną metropolią. Habsburgowie rządzili tu przez 650 lat, a ich ślady do dziś charakteryzują Wiedeń. Spacer po mieście jest jak podróż w czasie: od pałacu Hofburg po Schönbrunn i Belweder - wspaniałe cesarskie budynki i barokowe place opowiadają o swojej chwalebnej przeszłości. Na wiedeńskiej Ringstrasse, wspaniałym bulwarze okrążającym centrum miasta, cesarski splendor znajduje odzwierciedlenie w imponujących fasadach budynków.
Wiedeń nie spoczywa jednak na laurach, lecz odważnie spogląda w przyszłość. Miasto nieustannie się rozwija i zaskakuje architektonicznymi arcydziełami i nowoczesnymi instytucjami kulturalnymi. Sztuka nowoczesna i kultura współczesna łączą się w MuseumsQuartier, podczas gdy muzyczne dziedzictwo miasta żyje w Operze Państwowej i Musikverein.
Wiedeń to miasto kontrastów: między tradycją a nowoczesnością, barokiem a współczesną architekturą, metropolia rozwija się we wszystkich swoich aspektach. W ten sposób miasto nie tylko oferuje wgląd w przeszłość, ale także odważnie otwiera się na przyszłość - zawsze w harmonii ze swoją bogatą imperialną historią.
Inne atrakcje turystyczne w Wiedniu
Hiszpańska Szkoła Jazdy
Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i mająca ponad 400 lat: ta najstarsza szkoła jeździecka na świecie uczy klasycznej jazdy konnej od czasów renesansu.
Wiedeński pałac Hofburg
Cesarskie centrum miasta i cesarska rezydencja w samym sercu Wiednia: był rozbudowywany przez 700 lat. Dziś jest to jeden z największych kompleksów pałacowych na świecie!
Muzeum Sisi
Muzeum Sisi zapewnia wgląd w życie cesarzowej, prezentuje eksponaty takie jak jej szlafrok, suknia ślubna i maska pośmiertna, które pomogły ukształtować mit Sisi.
Krypta Kapucynów
Habsburscy władcy są chowani w krypcie Kapucynów od 1633 roku. Szczególnie imponujący jest sarkofag Marii Teresy, jedynej kobiety na tronie Habsburgów.
Pałac Belvedere
Barokowy pałac został zbudowany na wzgórzu, w tamtym czasie jeszcze poza miastem, i dlatego nosi nazwę „Piękny Widok”. Wizyta w galerii obrazów jest obowiązkowa!
Pałac Schönbrunn
Przez wieki rezydowała tu cesarska rodzina Habsburgów. Pałac Schönbrunn został zbudowany jako letnia rezydencja - z rozległym parkiem i zoo.
Muzea w Wiedniu - zwiedzanie
Wiedeń i jego sztuka
Największą na świecie kolekcję Bruegla i najpiękniejszy pocałunek w historii sztuki, ten stworzony przez Gustava Klimta, można zobaczyć tylko w Wiedniu - to atrakcja turystyczna, która przyciąga do stolicy Austrii wielu odwiedzających. Ale miasto do zaoferowania o wiele więcej: znajduje się tu ponad 100 muzeów o różnorodnej tematyce - od Muzeum Techniki po Muzeum Historii Naturalnej, od najważniejszej na świecie kolekcji grafiki po imponującą galerię obrazów znanych artystów ze wszystkich epok.
Wśród zabytków Wiednia ścierają się i współistnieją obok siebie różne style i gusta artystyczne: barokowy przepych spotyka stonowaną awangardę na każdym kroku. Żywy program artystyczny, który codziennie zaczyna się od nowa.
Dzięki kolekcji obejmującej siedem tysiącleci, od starożytnego Egiptu do końca XVIII wieku, Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu jest jednym z największych i najważniejszych muzeów na świecie. Odwiedzających nieustannie zdumiewa liczba arcydzieł, zwłaszcza z okresu renesansu i baroku.
Tycjan, Veronese i Tintoretto mają tu godną reprezentację. Kilka sal dalej szerokie skórzane fotele zapraszają do studiowania flamandzkich mistrzów na takich przykładach jak „Chłopskie wesele” czy „Wieża Babel” Bruegla.
Kunstkammer w Wiedniu
Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu ze swoją komnatą skarbów, Kunstkammer, jest jednym z najważniejszym tego typu obiektów na świecie. W renesansie i baroku komnaty sztuki i osobliwości były encyklopedycznymi uniwersalnymi kolekcjami, które starały się uchwycić całą wiedzę swoich czasów. Za pożądane uznawano przede wszystkim to, co rzadkie, ciekawe i niezwykłe. Od późnego średniowiecza po barok cesarze i książęta Habsburscy gromadzili tutaj egzotyczne i rzadkie materiały, którym często przypisywano magiczne działanie. W ich kolekcji znalazły się m.in. kamienie szlachetne, strusie jaja, koral czy zęby rekina, które uważano za smocze języki. Artyści wykorzystywali te naturalne produkty do tworzenia swoich dzieł. Kunstkammer prezentuje około 2200 fascynujących obiektów, w tym słynną Salierę Benvenuto Celliniego, szczytowe osiągnięcia rzeźbiarskie włoskiego renesansu, Madonnę z Krumau, mistrzowskie statuetki z brązu, delikatne i dziwaczne dzieła z kości słoniowej, misternie wykonane kamienne naczynia, a także cenne zegary, skomplikowane automaty, ciekawe instrumenty naukowe, cenne gry i wiele innych eksponatów.
Inne muzea w Wiedniu– co zwiedzić?
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki oferuje 22 000 m2 dla niezwykłych odkryć. Najważniejsze z nich to śpiewający transformator Tesli i kopalnia.
Muzeum Historii Sztuki
Galeria obrazów zawiera dzieła słynnych malarzy, w tym Rubensa, Tycjana, Rembrandta, Rafaela i Velázqueza. A także największą na świecie kolekcję Bruegla.
Belweder
Barokowa architektura pałacu jest równie imponująca jak jego kolekcja sztuki. Główną atrakcją galerii jest „Pocałunek” G. Klimta, jeden z najpopularniejszych obrazów.
MAK
Sztuka, design, architektura i sztuka współczesna: wystawy od historycznych mebli po sztukę nowoczesną i innowacyjny design z całego świata.
Muzeum Świata
Fascynująca podróż przez kontynenty pokazuje skarby z kolekcji Habsburgów. Zamiłowanie Franciszka Ferdynanda do kolekcjonowania przywiodło do Wiednia tysiące artefaktów.
Muzeum Leopolda
Muzeum Leopolda prezentuje największą na świecie kolekcję Egona Schiele. Można tu zobaczyć setki arcydzieł wiedeńskiego modernizmu.
Muzeum Historii Naturalnej
Muzeum prezentuje imponujące eksponaty historii naturalnej. Mająca 29 500 lat Wenus z Willendorfu jest najstarszym i najbardziej spektakularnym eksponatem.
Kunsthaus - Muzeum Hundertwassera
Kolorowe powierzchnie i nieregularności zamiast prostych linii. Dom, który nie spełnia zwykłych standardów, został zaprojektowany przez Friedensreicha Hundertwassera.
Albertina
Albertina jest domem dla jednej z najważniejszych kolekcji sztuki graficznej na świecie. Czeka tu m.in. słynny „Młody zając” Albrechta Dürera.
Podróż w czasie
W Time Travel Vienna przeżyjesz ekscytującą podróż przez 2000 lat historii Wiednia. Pokazy multimedialne i doświadczenia 5D ożywiają przeszłość.
Kunstkammer Muzeum Historii Sztuki
Czekają tu na Ciebie niezwykłe skarby: od słynnej Saliery i Madonny z Krumau po filigranowe dzieła z kości słoniowej, fascynujące zegary i ciekawe automaty.
Atrakcje Wiednia i muzyka
Wiedeń ma wspaniałą historię jako światowa stolica muzyki. Zawsze był muzycznym centrum imperium Habsburgów i to oni stworzyli w mieście doskonałe warunki do rozwoju w tym kierunku. Swoje dzieła tworzyli tu światowej sławy kompozytorzy, tacy jak Mozart, Beethoven czy Mahler. Style i wpływy połączyły się w tym wieloetnicznym państwie i zaowocowały światowej klasy osiągnięciami kulturalnymi.
Dziś można doświadczyć muzyki tam, gdzie była tworzona przez lata: na przykład w czcigodnych salach wiedeńskiego Musikverein lub we wspaniałych salach Opery Wiedeńskiej. A tradycja nie ma sobie równych: Orkiestra Filharmonii Wiedeńskiej istnieje od ponad 180 lat.
Wiedeńskie festiwale muzyczne i koncerty przyciągają melomanów z całego świata przez cały rok. Nie ma chyba innego miasta, w którym różnorodność muzyczna byłaby tak żywa i namacalna jak tutaj. Wizyta w Wiedniu oznacza zanurzenie się w świecie dźwięków wielkich mistrzów i doświadczenie tej wyjątkowej tradycji z pierwszej ręki.
Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich w Złotej Sali Musikverein jest znanym na całym świecie wydarzeniem, symbolizującym początek nowego roku. Każdego roku zachwyca miliony ludzi na całym świecie. Złota Sala ze swoją wyjątkową akustyką i imponującą architekturą jest idealną scenerią dla tego muzycznego wydarzenia. Bilety na koncert są bardzo pożądane i są przydzielane w drodze loterii.
Inne atrakcje muzyczne w Wiedniu
Dom Muzyki
Chcesz naprawdę uderzyć w bęben? Samemu dyrygować orkiestrą? Tutaj słuchanie staje się doświadczeniem i otwiera kreatywne pole dla wyobraźni.
Wiedeńska Sala Koncertowa
W nastrojowej secesyjnej atmosferze Konzerthaus można posłuchać muzyki od średniowiecza po dzieła klasyczne i najbardziej progresywne dźwięki współczesności.
Musikverein
Doświadczenie koncertu tutaj oznacza poznanie Wiednia jako miasta muzyki na najwyższym poziomie. I muzycznych znakomitości, takich jak Wiedeńscy Filharmonicy.
Wiedeński Chór Chłopięcy
Głosy Wiedeńskiego Chóru Chłopięcego zachwycają publiczność na całym świecie od ponad 500 lat. Doświadcz tego wyjątkowego cudu dźwięku podczas niezapomnianego koncertu!
Orkiestra Filharmonii Wiedeńskiej
Znawcy muzyki klasycznej wiedzą: słuchanie Orkiestry Filharmonii Wiedeńskiej to wyjątkowe doświadczenie, bo ich gra charakteryzuje się precyzją, harmonią i wirtuozerią.
Dom Straussów
Świat dynastii Straussów: przeżyj fascynujące wystawy skupione wokół słynnych kompozycji walca i niezapomnianych dzieł muzycznych.
Wiedeńska Opera Państwowa
Opera Państwowa to jeden z kulturalnych symboli Wiednia. Jest to jeden z najważniejszych teatrów operowych na świecie i stanowi uroczystą oprawę Balu Operowego.
Wiedeń i jego architektura
Wiedeń ma wiele architektonicznych twarzy - tak wiele, że zawsze mogą Cię zaskoczyć. Jeśli chcesz wybrać się na wycieczkę po stylach i epokach, w każdej niemal dzielnicy znajdziesz wspaniałe trasy po Wiedniu dostępne do zwiedzania z przewodnikiem oraz miejsca na ekscytujące spotkania z architekturą. Na przykład Centrum Architektury znajduje się w MuseumsQuartier, tak charakterystycznym dla Wiednia kwartale, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a barok ze współczesną architekturą. Podobnie jest na Stephansplatz i Michaelerplatz, gdzie gotyk ściera się z rewolucyjnymi wizjami - katedra św. Szczepana z Domem Haasa, a kościół św. Michała z Domem Loosa. Nie zapominajmy też o złocie! Secesja charakteryzuje fasady miasta jak żaden inny styl.
Świt nowoczesności
Ponad sto lat temu w wiedeńskich gazetach codziennych wybuchł skandal. Adolf Loos (1870-1933), znany dziś jako pionier wiedeńskiego modernizmu, zlecił wzniesienie rewolucyjnego jak na tamte czasy budynku naprzeciwko cesarskiego Hofburga: Domu Loosa. Cesarz Franciszek Józef I był ponoć niezwykle oburzony faktem, że tuż za progiem jego pałacu pojawiła się tak nieozdobna fasada. W epoce historyzmu zwyczajem było dekorowanie frontów domów z większym przepychem. Tutaj brakowało wszystkiego - niczym dom bez biżuterii. Cesarz mówił o nim krótko i osądzająco, używając sformułowania: „domu bez brwi”!
Pomimo wielkiej oryginalności i niezrozumiałej dla wielu postępowości nowego stylu, droga ku nowoczesności była kontynuowana. Nowe trendy artystyczne zapanowały również w malarstwie i sztukach dekoracyjnych. Około 1900 roku wiedeńscy secesjoniści z zapałem realizowali swoje cele. Sprzeciwiali się konserwatywnemu stylowi akademickiemu i pragnęli tworzyć coś nowego. Ich założycielskim budynkiem jest Secesja, a w muzeum Muzeum Sztuki Użytkowej (MAK) w Wiedniu można obejrzeć prace najważniejszych przedstawicieli nowego nurtu.
Punkt orientacyjny Wiednia: katedra św. Szczepana
Znajduje się w samym centrum Wiednia i jest szczególnie ceniona przez mieszkańców miasta jako punkt orientacyjny: katedra św. Szczepana, jeden z głównych zabytków Wiednia. Wiedeńczycy kochają swoją katedrę i nazywają ją po prostu "Steffl". Nawet jej dzwon ma swoją nazwę: Pummerin. Znajduje się wysoko w północnej wieży i jest drugim co do wielkości swobodnie obracającym się dzwonem kościelnym w Europie. Główny budowniczy katedry uwiecznił się we wnętrzu kościoła z portretem wyrzeźbionym w kamieniu. Jest on znany jako „patrzący w okno”, ponieważ spogląda ciekawie i złośliwie przez kamienne okno u stóp gotyckiej ambony do dużej nawy głównej.
Inne architektoniczne atrakcje w Wiedniu
Otto Wagner i secesja
Żaden inny architekt nie wpłynął na krajobraz miasta jak Otto Wagner. Dzięki niemu powstały budynki kolei, pocztowej kasy oszczędnościowej i kościoła przy Steinhof.
Dzisiejsza architektura
Nowoczesne oblicze Wiednia można podziwiać wzdłuż Dunaju: z DC Towers z jednej strony i Zielonym Praterem z nowym kampusem uniwersyteckim z drugiej.
Wiedeńska Ringstrasse
W tym miejscu stał kiedyś mur miejski. Wspaniały bulwar jest więc również okrągły jak pierścień, z najpiękniejszymi pałacami, kamienicami i zabytkami po obu stronach.
Secesja
W 1897 roku grupa skupiona wokół Gustava Klimta oderwała się od wiedeńskiej sceny artystycznej. Dało to początek wiedeńskiej secesji.
Dom Hundertwassera
Friedensreich Hundertwasser lubił zieleń. Czego nie lubił: kąta prostego! Żaden z jego budynków ich nie ma.
Natura w Wiedniu – atrakcje przyrodnicze
Pod tym względem Wiedeń nie ma sobie równych: jest zielony jak żadna inna stolica! W żadnym innym dużym mieście na świecie nie ma takiej ilości winnic i nigdzie indziej nie ma tak wielu terenów zielonych. Około połowa powierzchni miasta to tereny zielone. 850 parków zachęca do spacerów, a tramwaj z centrum miasta dojeżdża bezpośrednio do terenów rekreacyjnych. Wiedeński Prater nazywany jest "płucami" Wiednia.
I nie tylko obfitość zieleni, a tym samym dobre powietrze sprawiają, że przestrzeń życiowa Wiednia jest tak cenna. Również woda ma kluczowe znaczenie dla jakości życia. Miasto ma najlepszą źródlaną wodę z gór, w wzdłuż wyspy na Dunaju rozciągają się aż 42 km plaż. W słoneczne dni na Starym Dunaju można zobaczyć żeglarzy, surferów, pływaków i wioślarzy. Smakosze spędzają czas w przytulnych restauracjach tuż nad brzegiem, a miłośnicy przyrody wybierają się na długie wędrówki po rozległych mokradłach Dunaju.
W samym centrum miasta można cieszyć się kolorowym zgiełkiem wzdłuż kanału Dunaju. Przez całe lato działa tu wiele przytulnych barów plażowych.
Wiedeń jest idealnym miejscem do życia i najbardziej zielonym miastem na świecie
Nie ma bardziej ekologicznego miasta niż Wiedeń: spośród ponad 100 metropolii Wiedeń został uznany za zwycięzcę w rankingu "The World's 10 Greenest Cities 2020".
Cel wycieczki z panoramą: Kahlenberg
484 m wysokości ma lokalna góra wiedeńczyków: Kahlenberg. Znajduje się w Lesie Wiedeńskim, zielonej strefie w zachodniej części miasta. Łatwo wyjaśnić, dlaczego jest tak popularna: widok z góry jest po prostu oszałamiający, a w ładne dni rozciąga się nawet Alpy! Dotarcie pieszo do najwyższego punktu i 22-metrowej platformy widokowej Stefaniewarte zajmuje około czterech godzin.
Więcej przyrodniczych atrakcji w Wiedniu
Pierwszy wiedeński rurociąg wysokiego źródła
Pierwszy wiedeński rurociąg High Spring do dziś zaopatruje Wiedeń w świeżą wodę pitną.
Zoo Schönbrunn
Poznaj fascynujący świat pełen egzotycznych zwierząt w najstarszym zoo na świecie. Ekscytujące spotkania i niezapomniane chwile dla młodszych i starszych.
Winnice i winiarnia
Wiedeń jest inny! Wiedeń jest jedyną metropolią na świecie ze znaczącą uprawą winorośli w granicach miasta.
Pałacowe ogrody i parki
w Wiedniu znajduje się 850 parków i ogrodów, np. Volksgarten, Burggarten i Stadtpark w centrum miasta. Warto odwiedzić: Ogród Botaniczny w pobliżu Pałacu Belvedere!
Dunaj, Stary Dunaj i Wyspa Dunajska
Wyspa Dunaj, Donaupark i Alte Donau oferują zielone oazy z restauracjami, obiektami rekreacyjnymi i naturalnymi kąpieliskami. Szczególnie popularne latem.
Zielony Prater
Zaledwie 3 km od centrum miasta można spacerować alejami wysadzanymi drzewami, biegać po rozległych łąkach lub po prostu cieszyć się ciszą i spokojem pośród natury.
Co możemy zrobić, aby chronić środowisko na wakacjach?
Jak chronić środowisko podczas podróży:
Podróżuj do i z Austrii pociągiem.
Korzystaj z transportu publicznego: metro, tramwaj, autobus (regionalny), S-Bahn lub ÖBB.
Wypożyczaj rowery miejskie.
Korzystaj z wypożyczalni rowerów w hotelach.
Używaj butelek wielokrotnego napełniania.
Segreguj śmieci.
Unikaj codziennego sprzątania pokoju i wymiany ręczników w hotelu.
Zarezerwuj zakwaterowanie z certyfikatem ekologicznym.