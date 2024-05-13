Wiedeń jest cesarski, Wiedeń jest nowoczesny! Odwiedzając to miasto, możesz odkryć kulturę w wielu jej aspektach: historia wciąż tu żyje, a tradycje są celebrowane.

Wiedeń jest cesarski, Wiedeń jest nowoczesny!

Odwiedzający miasto zanurzają się w fascynującej grze historii i kultury. Miastu nadaje charakteru Dunaj, który wraz z Lasem Wiedeńskim tworzy zielone płuca miasta na zachodzie. Historyczne budynki Wiednia opowiadają o jego bogatej przeszłości. Wspaniałe pałace Schönbrunn i Hofburg przenoszą odwiedzających do czasów Habsburgów, a katedra św. Szczepana majestatycznie góruje nad starym miastem Wiednia.

Wiedeń to także centrum sztuki i nowoczesności. Muzeai galerie, np. Muzeum Historii Sztuki czy Belvedere, są domem dla światowej sławy kolekcji. Wiedeński modernizm ożywa w MuseumsQuartier - zwanej dzielnicą muzeów, będącą jednym z największych kompleksów kulturalnych na świecie. W wielu kawiarniach miasta - a słyną one z przytulności i tradycji literackiej - można doświadczyć prawdziwego wiedeńskiego uroku i kultury z pierwszej ręki.

Wiedeński Prater z kultowym diabelskim młynem łączy w sobie naturę i przyjemność. Nowoczesna strona Wiednia jest równie urzekająca jak wąskie barokowe uliczki: to tutaj tradycja i „zeitgeist” spotykają się i sprawiają, że miasto jest wyjątkowe.