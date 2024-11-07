Skituring w Austrii

Skituring - wspinanie się po stokach zamiast korzystania z wyciągu? Jazda na nartach jak dawniej? Na czym właściwie polega ta cała fascynacja skiturem?

Ze wszystkich rodzajów narciarstwa, których próbowałem, skituring zawsze był dla mnie najbliższy prawdziwej narciarskiej wolności. A próbowałem chyba wszystkiego: zwykłego narciarstwa alpejskiego, monoski, telemarku i narciarstwa biegowego. Zjazdy poza trasą na nartach freeride'owych też są mi nieobce.

Zdecydowałem się spróbować skituringu, bo uchodzi on za kolejny krok po opanowaniu freeride'u. Szczerze mówiąc, na początku trzeba było mnie trochę przekonywać, choć moi przyjaciele zachwycali się tym, jak fantastyczny jest skiuring i jak wspaniałe daje poczucie ucieczki od codziennego świata. Już wiem, że naprawdę warto było spróbować.