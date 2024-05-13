Cum ajung în Austria
Rapid și confortabil prin întreaga țară!
Vacanță fără mașină
Atunci când te decizi să călătorești cu trenul spre Austria, vei putea să ajungi fără probleme de la gară la hotel și alte destinații, mulțumită rețelei inteligente de transport. Mai ușor atât pentru oameni, cât și pentru mediu, încă de la început.
Călătoria spre și în Austria cu mașina și motocicleta
Închiderea tunelului Arlberg
Tunelul Arlberg de pe autostrada S 16 Arlberg între Tirol și Vorarlberg va fi închis între 15 Aprilie și 22 noiembrie 2024 în ambele sensuri de circulație.
E-Mobilitate în Austria
Conexiuni optime cu avionul
Austria, țara din inima Europei, oferă legături aeriene optime. În plus față de hub-ul Viena, există și alte aeroporturi cu conexiuni internaționale.
Numărul european de urgență: 112
Numerele de urgență din Austria:
Pompieri: 122
Poliție: 133
Salvare: 144
Servicii de apel de urgență în caz de pană în Austria:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Salvamont: 140