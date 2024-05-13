Cum ajung în Austria
Rapid și confortabil prin întreaga țară!

Rețeaua de transport public bine dezvoltată permite deplasarea ușoară și rapidă de la A la B în interiorul țării, datorită conexiunilor aeriene, feroviare și de autobuz.

Câștigă o experiență în stil austriac - Oferă-ne feedback-ul tău și poți câștiga premii de vacanță! - Participă aici!

Vacanță fără mașină

Sosire cu trenul

Atunci când te decizi să călătorești cu trenul spre Austria, vei putea să ajungi fără probleme de la gară la hotel și alte destinații, mulțumită rețelei inteligente de transport. Mai ușor atât pentru oameni, cât și pentru mediu, încă de la început.

Călătoria cu trenul

Călătoria spre și în Austria cu mașina și motocicleta

Austria oferă o rețea rutieră excelentă, ideală pentru toți participanții la trafic. Oferim sfaturi pentru o călătorie în siguranță, informații privind regulile de circulație și taxele de drum obligatorii pe autostrăzi și drumuri expres, precum și viniete și GO-Box-uri.

Taxe rutiere, viniete și GO-Box-uri

Închiderea tunelului Arlberg

Tunelul Arlberg de pe autostrada S 16 Arlberg între Tirol și Vorarlberg va fi închis între 15 Aprilie și 22 noiembrie 2024 în ambele sensuri de circulație.

Rute alternative și informații suplimentare

E-Mobilitate în Austria

Aici poți găsi o vedere de ansamblu asupra tuturor stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice:

Conexiuni optime cu avionul

Călătoria cu avionul

Austria, țara din inima Europei, oferă legături aeriene optime. În plus față de hub-ul Viena, există și alte aeroporturi cu conexiuni internaționale.

Informații despre sosirea cu avionul
Cele mai importante numere de urgență

Numărul european de urgență: 112 

Numerele de urgență din Austria: 

  • Pompieri: 122 

  • Poliție: 133 

  • Salvare: 144 

Servicii de apel de urgență în caz de pană în Austria: 

  • ÖAMTC: 120 

  • ARBÖ: 123 

Salvamont: 140 

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria