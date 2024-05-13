Austria Superioară iarna
Schiat, drumeții de iarnă și răsfăț culinar în cabanele de schi
O ultimă tură, legăturile se fixează, iar nerăbdarea de a face o pauză într-una dintre cabanele de schi din Austria Superioară după o zi de schi este mare. Fie că este vorba de găluște umplute picante, spätzle cu brânză picantă, un șnițel vienez crocant sau un Kaiserschmarren pufos: după mișcarea în aerul proaspăt al iernii, preparatele clasice din bucătăria austriacă sunt deosebit de gustoase.
Cămăruțe confortabile, cu tavane joase – de obicei cu o sobă de teracotă în mijloc – caracterizează cabanele rustice. Confortabil este și în pensiunile montane nou construite sau modernizate. Fie că vorbim de clasic sau modern, lemnul creează o atmosferă confortabilă. Și bineînțeles că te poți bucura și de terase cu priveliște la munții acoperiți de omătul magic.
În cabane se întâlnesc oamenii ca au un lucru în comun: dragostea pentru iarnă. Copiii și instructorii lor de schi, familiile, cuplurile sau prietenii care mănâncă și beau împreună, se apropie și se bucură de o vacanță fără griji, cu ospitalitate călduroasă în Alpi.
Austria Superioară iarna din toate perspectivele
Atracții de top
Tururi
Cele mai frumoase regiuni
Cele mai frumoase orașe și locuri
Tradiții în Austria Superioară
Târgurile de Crăciun: în Steyr sau la castelul Weinberg, în Mühlviertel, în St. Wolfgang, târgurile de Crăciun și-au făcut un nume.
Locurile „Nopții de vis” păstrează vie melodia, povestirile și legendele sale.
Paradele cu zurgălăi/Glöcklerläufe: pe 5 ianuarie, Glöcklerii traversează Salzkammergut cu creații strălucitoare, purtate pe cap. Conform tradiției ei alungă „spiritele rele”.
Carnavalul din Ebensee: din 1604, la sfârșitul lunii februarie, străzile din Ebensee am Traunsee sunt împânzite de parade pline de culoare.
Duminica Liebstatt: în Gmunden, în fiecare duminică a celei de-a patra săptămâni din Postul Mare, oamenii își fac cadouri reciproc sub forma unei inimioare din turtă dulce. Acest obicei datează din anul 1641 și face parte din „patrimoniul cultural imaterial”.
Tradiții & transhumanța: la sfârșitul verii, vacile împodobite în culori vii sunt însoțite de la alpin.
Arta și cultura în Austria Superioară, înconjurate de natură și tehnologie futuristă
Evenimente speciale
Personalități faimoase
Cazări speciale
Parcul Național Kalkalpen/Alpii Calcaroși
În patrimoniul mondial, natura domnește cu o biodiversitate bogată. Descoperirea lor este copleșitoare, dar în cel mai bun sens al cuvâtului.
Ce putem face pentru a proteja biodiversitatea?
Respectă natura: rămâi pe traseele marcate și nu lăsa gunoi în urmă, ci ia-l cu tine.
Alege mobilitatea durabilă. Folosește transportul public sau bicicletele.
Respectă animalele sălbatice. Observă animalele de la o distanță sigură.
Bucură-te conștient de mâncare bio. Alege produse locale și sustenabile.
Protejează biodiversitatea. Protejarea și conservarea biodiversității sunt esențiale pentru echilibrul ecologic.