Austria Superioară iarna
Schiat, drumeții de iarnă și răsfăț culinar în cabanele de schi

Către vacanța ta de vară
Fixează-ți schiurile, snowboardul sau rachetele de zăpadă sau relaxeză-te într-una din cabanele primitoare, unde te vei bucura de ospitalitate la superlativ!

O ultimă tură, legăturile se fixează, iar nerăbdarea de a face o pauză într-una dintre cabanele de schi din Austria Superioară după o zi de schi este mare. Fie că este vorba de găluște umplute picante, spätzle cu brânză picantă, un șnițel vienez crocant sau un Kaiserschmarren pufos: după mișcarea în aerul proaspăt al iernii, preparatele clasice din bucătăria austriacă sunt deosebit de gustoase.

Cămăruțe confortabile, cu tavane joase – de obicei cu o sobă de teracotă în mijloc – caracterizează cabanele rustice. Confortabil este și în pensiunile montane nou construite sau modernizate. Fie că vorbim de clasic sau modern, lemnul creează o atmosferă confortabilă. Și bineînțeles că te poți bucura și de terase cu priveliște la munții acoperiți de omătul magic. 

În cabane se întâlnesc oamenii ca au un lucru în comun: dragostea pentru iarnă. Copiii și instructorii lor de schi, familiile, cuplurile sau prietenii care mănâncă și beau împreună, se apropie și se bucură de o vacanță fără griji, cu ospitalitate călduroasă în Alpi.

Câteva informații despre Austria Superioară
Capitala:Linz
Suprafață:11.982 km²
Număr de locuitori:aprox. 1,53 milioane (informație din 2025)
Suprafață împădurită:41,8 %
Cel mai înalt munte:Dachstein, 2995 metri
Regiuni de schi:7
Parcuri naturale:4
Băi termale:4

Evenimente în Austria Superioară
Explorează calendarul de evenimente al orașului.

Austria Superioară iarna din toate perspectivele

Atracții de top

Târguri fermecătoare de Advent și Crăciun, cu tradiție

Călărie de iarnă pe Mühlviertler Alm: simte libertatea

Bad Ischl din Salzkammergut: Cultura prinde viață

13 experiențe cu rangeri în Parcul Național Kalkalpen

Linz: descoperă orașul viitorului iarna

Idei perfecte după o sesiune la schi

Activități de iarnă în Austria Superioară

Tururi

10 trasee de neuitat de schi de tură

Trasee de rachete de zăpadă pentru începători și avansați

Parcul Național Kalkalpen: rezervă un tur individual

Idei de excursii în Austria Superioară iarna

Cele mai frumoase regiuni

Cele mai frumoase orașe și locuri

În ritm cu anotimpurile

Tradiții în Austria Superioară

  • Târgurile de Crăciun: în Steyr sau la castelul Weinberg, în Mühlviertel, în St. Wolfgang, târgurile de Crăciun și-au făcut un nume.

  • Locurile „Nopții de vis” păstrează vie melodia, povestirile și legendele sale.

  • Paradele cu zurgălăi/Glöcklerläufe: pe 5 ianuarie, Glöcklerii traversează Salzkammergut cu creații strălucitoare, purtate pe cap. Conform tradiției ei alungă „spiritele rele”.

  • Carnavalul din Ebensee: din 1604, la sfârșitul lunii februarie, străzile din Ebensee am Traunsee sunt împânzite de parade pline de culoare.

  • Duminica Liebstatt: în Gmunden, în fiecare duminică a celei de-a patra săptămâni din Postul Mare, oamenii își fac cadouri reciproc sub forma unei inimioare din turtă dulce. Acest obicei datează din anul 1641 și face parte din „patrimoniul cultural imaterial”.

  • Tradiții & transhumanța: la sfârșitul verii, vacile împodobite în culori vii sunt însoțite de la alpin.

Arta și cultura în Austria Superioară, înconjurate de natură și tehnologie futuristă

Obiectivele din Austria Superioară

Evenimente speciale

Personalități faimoase

Cazări speciale

Hotel Weissen Rössl la Wolfgangsee: 4* superior

Dilly Nationalpark Resort: wellness, 4* superior

Baumhotel Kopfing: cazare în căsuțe în copac

Mühltalhof în Neufelden: bucătărie & cazare de excepție

Sommerhof în Gosau: SKI IN – SKI OUT, 4*

Hotel Aviva în Mühlviertel: Singlehotel, 4* superior

Best Western Parkhotel Hagenberg: 4* superior

Regiune cu biodiversitate

Parcul Național Kalkalpen/Alpii Calcaroși

În patrimoniul mondial, natura domnește cu o biodiversitate bogată. Descoperirea lor este copleșitoare, dar în cel mai bun sens al cuvâtului.

Ce putem face pentru a proteja biodiversitatea?

  1. Respectă natura: rămâi pe traseele marcate și nu lăsa gunoi în urmă, ci ia-l cu tine.

  2. Alege mobilitatea durabilă. Folosește transportul public sau bicicletele.

  3. Respectă animalele sălbatice. Observă animalele de la o distanță sigură.

  4. Bucură-te conștient de mâncare bio. Alege produse locale și sustenabile.

  5. Protejează biodiversitatea. Protejarea și conservarea biodiversității sunt esențiale pentru echilibrul ecologic.

Parcul Național Kalkalpen

FAQs

Landul Austria Superioară, cu amestecul său format din

  • lacuri cristaline (de exemplu Attersee, Traunsee, Mondsee, Irrsee, Wolfgangsee, Hallstätter See) și munți (de exemplu Hoher Dachstein (2.995 m), Torstein (2.948 m), Großer Priel (2.523 m), Traunstein (1.691 m), Hoher Nock (1.961 m), Schafberg (1.783 m) – în Salzkammergut,

  • capitala culturii Bad Ischl Salzkammergut,

  • capitala progresistă a landului, Linz, de pe malul Dunării, cu emblema sa dulce, tortul Linz sau Linzer Torte,

  • ferme cu curți pătrate în regiunea deluroasă Mühlviertel,

  • cu cele 50 de fabrici de bere și 100 de sortimente de bere,

  • cotul unic al Dunării de la Schlögen,

    este bucurie pură pentru iubitorii de natură, precum și pentru cei de cultură și gastronomie..

Numele landului provine de la numele teritoriului predecesor, Arhiducatul Austriei de peste Enns, unul dintre teritoriile moștenite de Habsburgi.

Austria Superioară și a sa capitală, Linz, este locul potrivit pentru oamenii care sunt în căutarea melanjului perfect dintre artă contemporană, tehnologie futuristă și experiențe deosebite în natură.

Aceasta este o selecție a celor mai frumoase obiective turistice din Austria Superioară:

Ca de exemplu Ars Electronica Center, muzeul Lentos, Schlossmuseum, muntele Pöstlingberg din Linz, capitala culturii Bad Ischl Salzkammergut, precum și mănăstirile (Mănăstirea St. Florian, Mănăstirea Schlägl și Mănăstirea Schlierbach).

Cel mai înalt munte din Austria Superioară este Hohe Dachstein (2.995 m), cel mai înalt vârf al munților Dachstein.

Cămăruțe confortabile, cu tavane joase – de obicei cu o sobă de teracotă în mijloc – caracterizează cabanele rustice. Confortabil este și în pensiunile montane nou construite sau modernizate. Sugestiile noastre:

De la nordul îndepărtat al regiunii Hochficht din Pădurea Böhmerwald, trecând prin regiunea de schi a Cupei Mondiale de la Hinterstoder, până la regiunea de schi Dachstein din sud, există șapte regiuni de schi în Austria Superioară:

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria

Abonează-te la newsletter și află informații exclusive:

  • Idei pentru următoarea vacanță

  • Repere culinare și rețete

  • Calendarul evenimentelor cu evenimente de neratat

  • Oferte actuale de călătorii și oferte speciale