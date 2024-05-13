Fixează-ți schiurile, snowboardul sau rachetele de zăpadă sau relaxeză-te într-una din cabanele primitoare, unde te vei bucura de ospitalitate la superlativ!

O ultimă tură, legăturile se fixează, iar nerăbdarea de a face o pauză într-una dintre cabanele de schi din Austria Superioară după o zi de schi este mare. Fie că este vorba de găluște umplute picante, spätzle cu brânză picantă, un șnițel vienez crocant sau un Kaiserschmarren pufos: după mișcarea în aerul proaspăt al iernii, preparatele clasice din bucătăria austriacă sunt deosebit de gustoase.

Cămăruțe confortabile, cu tavane joase – de obicei cu o sobă de teracotă în mijloc – caracterizează cabanele rustice. Confortabil este și în pensiunile montane nou construite sau modernizate. Fie că vorbim de clasic sau modern, lemnul creează o atmosferă confortabilă. Și bineînțeles că te poți bucura și de terase cu priveliște la munții acoperiți de omătul magic.

În cabane se întâlnesc oamenii ca au un lucru în comun: dragostea pentru iarnă. Copiii și instructorii lor de schi, familiile, cuplurile sau prietenii care mănâncă și beau împreună, se apropie și se bucură de o vacanță fără griji, cu ospitalitate călduroasă în Alpi.