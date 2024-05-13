Burgenland
Vacanță de vară cu plimbări cu bicicleta, cultură și degustări de vinuri
Introduction
În Burgenland, peisajele se îmbină cu o cultură plină de viață. Dealurile domoale, podgoriile întinse și țărmurile întinse caracterizează regiunea panonică. Lacurile, centurile de stuf și satele cu o structură clară creează spații în care liniștea pare ceva firesc. Tradițiile sunt vizibile – în sărbători, în meșteșuguri, în muzică – și se îmbină în mod firesc cu tendințele contemporane.
Clima caldă și uscată a Câmpiei Panonice, cu aproximativ 300 de zile însorite pe an, are o influență clară asupra vinului și bucătăriei. În hanurile rurale și în tavernele tradiționale se prepară feluri de mâncare reinterpretate, pe bază de ingrediente locale, însoțite de vinuri roșii și albe cu caracter. Pe lângă podgoriile tradiționale, tinerii viticultori aduc un suflu nou, îmbinând meșteșugul cu un design contemporan.
În jurul lacului Neusiedl se întinde un peisaj deosebit. Lacul de stepă, cu suprafața sa întinsă, se numără printre cele mai mari din Europa; potecile largi care străbat Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel fac din această regiune un centru ideal pentru drumeții cu bicicleta, observarea păsărilor și explorarea naturii. Peste 300 de specii rare de animale găsesc aici habitate protejate – din 2001, acest peisaj cultural face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.
Eisenstadt este centrul cultural. Castelul Esterházy și orașul Haydn îmbină arhitectura barocă cu concerte, festivaluri și programe contemporane, printre străduțe istorice, muzee și scene moderne.
Și stațiunile balneare din regiune pun accentul pe spațiu și liniște. Între arhitectura din sticlă și spațiile naturale se creează o tranziție fluidă de la peisaj la zona de wellness. Multe centre combină vizita la băile termale cu bucătăria regională, degustări de vinuri și cazare în hotelurile asociate. Astfel, relaxarea, plăcerea și arhitectura se îmbină pentru a crea o experiență completă.
Artă, cultură și experiențe deosebite pentru întreaga familie: cardul Burgenland pentru cele mai tari experiențe.
Burgenland din toate perspectivele
Atracții de top
Tururi
Idei de excursii în Burgenland
Cele mai frumoase regiuni
Burgenlandul de Nord
Combinația dintre frumusețea naturii, bogăția culturală și deliciile culinare fac din nordul Burgenlandului o destinație variată.
Burgenlandul Central-Rosalia
Poalele Alpilor, podgoriile de Blaufränkisch, parcurile naturale, dar și castelele și palatele sunt caracteristice pentru această regiune.
Cele mai frumoase orașe și locuri
Eisenstadt
Orașul compozitorului împletește cu iscusință eleganța regală cu aerul modern. Înconjurat de podgorii, orașul te atrage cu locuri istorice și evenimente pe măsură.
Rust
Rust prezintă fațade baroce și renascentiste protejate ca monumente istorice și găzduiește cea mai mare colonie de berze din țară.
Mörbisch
Fie că se află în străduțele din curte, în fermele istorice sau la festivalul de la lac, oaspeții simt aici stilul de viață panonic la fiecare colț.
Güssing
Înconjurat de podgorii și de vulcanul stins, castelul istoric domină orașul și oferă priveliști și perspective neașteptate.
Forchtenstein
Situat în mijlocul parcului natural Rosalia, Forchtenstein încântă vizitatorii cu castelul său, cele șapte trasee de drumeții și numeroasele evenimente.
Bad Sauerbrunn
Stațiunea balneară istorică atrage turiștii cu izvoarele sale minerale cu proprietăți curative, plimbările relaxante și o bogată istorie a culturii (wellness-ului).
Arta și cultura în Burgenland: un festival, un castel princiar & un compozitor de renume mondial
Evenimente speciale
Personalități faimoase
Franz Joseph Haydn: fondatorul clasicismului vienez
Haydn a lucrat în calitate de „Kapellmeister” pentru familia Esterházy timp de 30 de ani, definind clasicismul vienez prin lucrările sale.
Familia Esterházy: magnați aristocrați&promotori ai culturii
Familia Esterházy, o importantă familie nobilă, a marcat regiunea prin promovarea culturii și prin construirea de castele somptuoase.
Specialitatea de vin din Bugenlandul de Sud
Roz pal, roșu cireașă sau galben deschis: n/aUhudlerare diferite culori, face parte din identitatea și tradiția culinară din sudul Burgenlandului și este cultivat pe o suprafață de 300 de hectare. Buchetul său are arome de fructe de pădure, zmeură, căpșuni și „Foxton”.
Vinul din fructe provine inițial din struguri americani (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), este extrem de rezistent la dăunători și boli fungice și este produs ca un produs natural pur. Uhudlerul ajunge la maturitate după 2-10 ani, cu o concentrație alcoolică de 10-12%.
Viticultura Uhudler a fost interzisă până în anii '90, însă scepticismul față de soiurile cu rodire directă a fost infirmat. De atunci, cultivarea soiului Uhudler este permisă în Burgenland.
Cazări speciale
Burgenland ca mode pentru alte regiuni
Burgenland este primul land federal din Austria în care toate regiunile au primit două distincții:bBurgenlandul de Nord,bBurgenlandul Central-Rosalia și Burgenlandul de Sud sunt regiuni certificate cu marca ecologică austriacă pentru destinații și de sigiliul TourCert recunoscut la nivel internațional. Ambele certificări se bazează pe standarde verificabile, printre altele în domeniile managementului de mediu, creării de valoare adăugată la nivel regional și responsabilității sociale. Respectarea acestor criterii este verificată periodic.
În viața de zi cu zi, acest lucru se reflectă în oferte concrete, pe care le poți experimenta în vacanță în cele mai diverse moduri: explorează habitate și spații naturale protejate, cum ar fi Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel. Fă cunoștință cu tradițiile locului. Înnoptează într-una din multe cazări cu certificate de durabilitate. Bucură-te de tururi ghidate în natură și folosește rețeaua de transport public, cu trenul și autobuzul.
Dialectul din Burgenland
În Burgenland, cuvintele primesc simpaticul „ui” la final. Așa-numitul „hianzisch” face parte din dialectul bavarez central și era răspândit până la Viena în perioada imperiului austro-ungar. Astfel, locuitorii din Burgenland vorbeau același dialect ca împărăteasa Elisabeta și se înțelegeau perfect.
Astăzi, dialectul din Burgenland este în declin din cauza influențelor lingvistice din Viena și Austria Inferioară.