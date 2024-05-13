View through white fruit tree blossoms on a village with church tower, green fields in foreground.
  1. Homepage
  2. Reiseziele
  3. Bundesländer
  4. Burgenland

Burgenland
Vacanță de vară cu plimbări cu bicicleta, cultură și degustări de vinuri

Către pagina de iarnă
Câmpia Panonică se caracterizează printr-un climat blând, un peisaj natural protejat, podgorii și sate cu gospodării tradiționale dispuse în șir.

În Burgenland, peisajele se îmbină cu o cultură plină de viață. Dealurile domoale, podgoriile întinse și țărmurile întinse caracterizează regiunea panonică. Lacurile, centurile de stuf și satele cu o structură clară creează spații în care liniștea pare ceva firesc. Tradițiile sunt vizibile – în sărbători, în meșteșuguri, în muzică – și se îmbină în mod firesc cu tendințele contemporane.

Clima caldă și uscată a Câmpiei Panonice, cu aproximativ 300 de zile însorite pe an, are o influență clară asupra vinului și bucătăriei. În hanurile rurale și în tavernele tradiționale se prepară feluri de mâncare reinterpretate, pe bază de ingrediente locale, însoțite de vinuri roșii și albe cu caracter. Pe lângă podgoriile tradiționale, tinerii viticultori aduc un suflu nou, îmbinând meșteșugul cu un design contemporan.

În jurul lacului Neusiedl se întinde un peisaj deosebit. Lacul de stepă, cu suprafața sa întinsă, se numără printre cele mai mari din Europa; potecile largi care străbat Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel fac din această regiune un centru ideal pentru drumeții cu bicicleta, observarea păsărilor și explorarea naturii. Peste 300 de specii rare de animale găsesc aici habitate protejate – din 2001, acest peisaj cultural face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.

Eisenstadt este centrul cultural. Castelul Esterházy și orașul Haydn îmbină arhitectura barocă cu concerte, festivaluri și programe contemporane, printre străduțe istorice, muzee și scene moderne.

Și stațiunile balneare din regiune pun accentul pe spațiu și liniște. Între arhitectura din sticlă și spațiile naturale se creează o tranziție fluidă de la peisaj la zona de wellness. Multe centre combină vizita la băile termale cu bucătăria regională, degustări de vinuri și cazare în hotelurile asociate. Astfel, relaxarea, plăcerea și arhitectura se îmbină pentru a crea o experiență completă.

Câteva informații despre Burgenland
Capitala:Eisenstadt
Suprafață:3.965 km²
Număr de locuitori:aprox. 301.800 (informație din 2025)
Parcuri naționale:1
Parcuri naturale:6
Băi termale:6

Artă, cultură și experiențe deosebite pentru întreaga familie: cardul Burgenland pentru cele mai tari experiențe.

Calendarul de evenimente al orașului este plin de evenimente tradiționale și moderne. 

Burgenland din toate perspectivele

Atracții de top

Lacul Neusiedler: parc naturl și patrimoniu UNESCO

Castelul Esterházy: astăzi un spațiu cultural plin de viață

Cetatea castel Forchtenstein: emblema Burgenlandului

Zona cu crame Heiligenbrunn: cultura pură a vinului

St. Martins Therme & Lodge: 4* superior

Peste 3300 km de trasee de ciclism: între lacuri și podgorii

Lacul Neusiedler: taverne și hanuri tradiționale

Activități în Burgenland

Tururi

Traseul Jakobsweg: pelerinaj în Burgenland

Tur cu vaporul: nava la orizont pe Lacul Neusiedl

Rutele din pacul național Neusiedler: trasee de descoperire

Idei de excursii în Burgenland

Cele mai frumoase regiuni

Burgenlandul de Nord

Combinația dintre frumusețea naturii, bogăția culturală și deliciile culinare fac din nordul Burgenlandului o destinație variată.

Burgenlandul de Nord

Burgenlandul Central-Rosalia

Poalele Alpilor, podgoriile de Blaufränkisch, parcurile naturale, dar și castelele și palatele sunt caracteristice pentru această regiune.

Burgenlandul Central-Rosalia

Burgenlandul de Sud

Cei care caută relaxare, precum și iubitorii de cultură se bucură aici de izvoarele termale cu proprietăți curative, natură pitorească și tradiții vii.

Burgenlandul de Sud

Cele mai frumoase orașe și locuri

Eisenstadt

Orașul compozitorului împletește cu iscusință eleganța regală cu aerul modern. Înconjurat de podgorii, orașul te atrage cu locuri istorice și evenimente pe măsură.

Eisenstadt

Rust

Rust prezintă fațade baroce și renascentiste protejate ca monumente istorice și găzduiește cea mai mare colonie de berze din țară.

Rust

Mörbisch

Fie că se află în străduțele din curte, în fermele istorice sau la festivalul de la lac, oaspeții simt aici stilul de viață panonic la fiecare colț.

Mörbisch

Güssing

Înconjurat de podgorii și de vulcanul stins, castelul istoric domină orașul și oferă priveliști și perspective neașteptate.

Güssing

Forchtenstein

Situat în mijlocul parcului natural Rosalia, Forchtenstein încântă vizitatorii cu castelul său, cele șapte trasee de drumeții și numeroasele evenimente.

Forchtenstein

Bad Sauerbrunn

Stațiunea balneară istorică atrage turiștii cu izvoarele sale minerale cu proprietăți curative, plimbările relaxante și o bogată istorie a culturii (wellness-ului).

Bad Sauerbrunn

Arta și cultura în Burgenland: un festival, un castel princiar & un compozitor de renume mondial

Obiectivele din Burgenland

Evenimente speciale

Halbturn

Personalități faimoase

Franz Joseph Haydn: fondatorul clasicismului vienez

Haydn a lucrat în calitate de „Kapellmeister” pentru familia Esterházy timp de 30 de ani, definind clasicismul vienez prin lucrările sale.

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)

Familia Esterházy: magnați aristocrați&promotori ai culturii

Familia Esterházy, o importantă familie nobilă, a marcat regiunea prin promovarea culturii și prin construirea de castele somptuoase.

Familia princiară Esterházy

Erwin Moser: autor și ilustrator plin de creativitate

Muzeul Erwin Moser din Gols omagiază moștenirea creativă a autorului de cărți pentru copii printr-o expoziție.

Erwin Moser (1954 – 2017)

Specialitatea de vin din Bugenlandul de Sud

Roz pal, roșu cireașă sau galben deschis: n/aUhudlerare diferite culori, face parte din identitatea și tradiția culinară din sudul Burgenlandului și este cultivat pe o suprafață de 300 de hectare. Buchetul său are arome de fructe de pădure, zmeură, căpșuni și „Foxton”.

Vinul din fructe provine inițial din struguri americani (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), este extrem de rezistent la dăunători și boli fungice și este produs ca un produs natural pur. Uhudlerul ajunge la maturitate după 2-10 ani, cu o concentrație alcoolică de 10-12%.

Viticultura Uhudler a fost interzisă până în anii '90, însă scepticismul față de soiurile cu rodire directă a fost infirmat. De atunci, cultivarea soiului Uhudler este permisă în Burgenland.

Cazări speciale

Scheiblhofer: lux între win & natură, 4 stele superior

Kellerstöckl: refugii pline de farmec în peisaj idilic

Hotel în cetate, în cel mai înalt punct din Burgenland

Hotel Taubenkobel: bucătărie gourmet & hotel boutique

Gut Purbach: atmosferă elegantă&confort în regiunea viticolă

Das Nils: hotel boutique cu gastronomie & atmosferă specială

Die Träumerei: un loc pitoresc pentru nunți de neuitat

Wohnotheken Ratschen: delicii într-o atmosferă modernă

Vila Vita Pannonia: lux de 4* superior în resort natural

Certificări în toate regiunile

Burgenland ca mode pentru alte regiuni

Burgenland este primul land federal din Austria în care toate regiunile au primit două distincții:bBurgenlandul de Nord,bBurgenlandul Central-Rosalia și Burgenlandul de Sud sunt regiuni certificate cu marca ecologică austriacă pentru destinații și de sigiliul TourCert recunoscut la nivel internațional. Ambele certificări se bazează pe standarde verificabile, printre altele în domeniile managementului de mediu, creării de valoare adăugată la nivel regional și responsabilității sociale. Respectarea acestor criterii este verificată periodic.

În viața de zi cu zi, acest lucru se reflectă în oferte concrete, pe care le poți experimenta în vacanță în cele mai diverse moduri: explorează habitate și spații naturale protejate, cum ar fi Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel. Fă cunoștință cu tradițiile locului. Înnoptează într-una din multe cazări cu certificate de durabilitate. Bucură-te de tururi ghidate în natură și folosește rețeaua de transport public, cu trenul și autobuzul.

Certificări în Burgenland
Dialectul și limba populară

Dialectul din Burgenland

În Burgenland, cuvintele primesc simpaticul „ui” la final. Așa-numitul „hianzisch” face parte din dialectul bavarez central și era răspândit până la Viena în perioada imperiului austro-ungar. Astfel, locuitorii din Burgenland vorbeau același dialect ca împărăteasa Elisabeta și se înțelegeau perfect.

Astăzi, dialectul din Burgenland este în declin din cauza influențelor lingvistice din Viena și Austria Inferioară.

FAQs

Poți ajunge cu ușurință în Burgenland cu trenul sau cu mașina – de exemplu, de la Viena până la Lacul Neusiedl în aproximativ o oră.

La fața locului, o rețea de linii de tren și autobuz asigură deplasări rapide între obiectivele turistice, stațiunile balneare și satele viticole. În plus, 3.300 de kilometri de piste pentru biciclete străbat peisajul – de la Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel până în sudul Burgenlandului.

Burgenland a devenit oficial parte a Austriei la 4 octombrie 1921.

Până în 1918, actualul Burgenland făcea parte din jumătatea maghiară a Imperiului Austro-Ungar. După destrămarea acestuia la sfârșitul Primului Război Mondial, apartenența teritoriului a fost redefinită prin Tratatul de la Saint-Germain din 1919. Acesta a stabilit că teritoriul, cunoscut pe atunci sub numele de Ungaria Germană de Vest, urma să fie anexat Republicii Austria. Însă integrarea efectivă a Burgenlandului în Austria a fost amânată până la sfârșitul anului 1921/22, când a devenit în cele din urmă „land federal independent, cu drepturi egale” al Republicii Austria.

  • Lacul Neusiedler– unul dintre cele mai mari lacuri de stepă din Europa. Parcul național este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, având o floră și faună unice.

  • Kulturla care se poate ajunge pe o stradă laterală: Burgenlandul este bogat în istorie și cultură, cu o multitudine de castele și palate, și este locul de desfășurare a numeroase evenimente culturale și festivaluri.

  • Datorită climatului continental temperat, regiunea este ideală pentru viticultură și este una dintreprincipalele zone viticole din Austria.

Cu cardul Burgenland poți beneficia de multe servicii gratuite și reduceri la atracții pe durata sejurului. Burgenland Card este inclus în prețul unei nopți de cazare la un partener Burgenland Card.

În Burgenland, renumit pentru istoria și cultura sa bogate, există numeroase castele și palate răspândite pe întreg teritoriul landului. Deși nu se cunoaște un număr exact, se vorbește adesea despre aproximativ 100 până la 120 de castele și palate diferite. Aceste situri istorice variază de la fortărețe bine conservate la ruine romantice și oferă o gamă largă de stiluri arhitecturale și epoci istorice. Unele dintre cele mai cunoscute exemple sunt cetatea castel Forchtenstein, castelul Bernstein, castelul Friedensburg Schlaining, castelul Güssing și castelul Lockenhaus, toate jucând un rol important în istoria regională a Burgenlandului.

n/aBurgenland era numit în trecut „Germania de Vest a Ungariei”, când încă aparținea Regatului Ungariei din cadrul Imperiului Austro-Ungar.

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria

Abonează-te la newsletter și află informații exclusive:

  • Idei pentru următoarea vacanță

  • Repere culinare și rețete

  • Calendarul evenimentelor cu evenimente de neratat

  • Oferte actuale de călătorii și oferte speciale