Austria Inferioară iarna
Vacanță de iarnă în zăpadă sau la băile termale, în regiunea de schi sau la târgul de Advent
Cel mai mare land al Austriei, cu capitala federală la St. Pölten, este situat în nord-est, la Dunăre – ce patrimoniu cultural bogat, ce frumusețe naturală! Și pentru că printre diferitele tipuri de peisaje se numără și Alpii vienezi, sporturile de iarnă sunt foarte populare aici. De la schi și schi de tură până la drumeții pe rachete de zăpadă și schi fond – Austria Inferioară oferă numeroase posibilități sportive pentru momente de plăcere în vacanța de iarnă.
Cum putem descrie Lebensgefühl-ul în Austria Inferioară? Plin de răsfăț culinar! Experiențele în zăpadă sunt aici mereu însoțite de momente culinare de neuitat. Întotdeauna există undeva o cabană alpină sau una dintre populare hanuri cu tradiție gastronomică. Însă rolul principal este jucat de vin. Locuitorii din Austria Inferioară îl apreciază în mod deosebit, de aceea celebrează chiar și mustul lor nobil ca fiind a cincea anotimp, în așa-numita toamnă a vinului.
Niederösterreich-Card: descoperă gretuit 350 de destinații!
Artă și cultură, idei de petrecere a timpului liber pentru întreaga familie, experiențe numeroase: Niederösterreich-Card îți oferă numeroase surprize.
Austria Inferioară iarna din toate perspectivele
Perioada de Advent în Austria Inferioară: târguri & excursii de Crăciun
Idei de excursii în Austria Inferioară iarna
Artă și cultură în Austria Inferioară, înconjurată de văi fluviale, între mănăstiri și castele
Sfaturi privind protecția mediului
Ce putem face pentru a proteja biodiversitatea?
Să respectăm natura Rămâi pe traseele marcate și nu lăsa gunoi în urmă, ci ia-l cu tine.
Alege mobilitatea durabilă. Folosește transportul public sau bicicletele.
Respectă animalele sălbatice. Observă animalele de la o distanță sigură.
Bucură-te conștient de mâncare bio. Alege produse locale și sustenabile.
Consolidează biodiversitatea. Protejarea și conservarea biodiversității sunt esențiale pentru echilibrul ecologic.