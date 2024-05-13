Vacanța de iarnă în Austria Inferioară se prezintă din perspectiva armoniei: cu drumeții pe rachete de zăpadă, schi fond și săniuș, dar și cu schiat & snowboarding.

Cel mai mare land al Austriei, cu capitala federală la St. Pölten, este situat în nord-est, la Dunăre – ce patrimoniu cultural bogat, ce frumusețe naturală! Și pentru că printre diferitele tipuri de peisaje se numără și Alpii vienezi, sporturile de iarnă sunt foarte populare aici. De la schi și schi de tură până la drumeții pe rachete de zăpadă și schi fond – Austria Inferioară oferă numeroase posibilități sportive pentru momente de plăcere în vacanța de iarnă.

Cum putem descrie Lebensgefühl-ul în Austria Inferioară? Plin de răsfăț culinar! Experiențele în zăpadă sunt aici mereu însoțite de momente culinare de neuitat. Întotdeauna există undeva o cabană alpină sau una dintre populare hanuri cu tradiție gastronomică. Însă rolul principal este jucat de vin. Locuitorii din Austria Inferioară îl apreciază în mod deosebit, de aceea celebrează chiar și mustul lor nobil ca fiind a cincea anotimp, în așa-numita toamnă a vinului.