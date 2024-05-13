Austria Inferioară iarna
Vacanță de iarnă în zăpadă sau la băile termale, în regiunea de schi sau la târgul de Advent

Vacanța de iarnă în Austria Inferioară se prezintă din perspectiva armoniei: cu drumeții pe rachete de zăpadă, schi fond și săniuș, dar și cu schiat & snowboarding.

Cel mai mare land al Austriei, cu capitala federală la St. Pölten, este situat în nord-est, la Dunăre – ce patrimoniu cultural bogat, ce frumusețe naturală! Și pentru că printre diferitele tipuri de peisaje se numără și Alpii vienezi, sporturile de iarnă sunt foarte populare aici. De la schi și schi de tură până la drumeții pe rachete de zăpadă și schi fond – Austria Inferioară oferă numeroase posibilități sportive pentru momente de plăcere în vacanța de iarnă.

Cum putem descrie Lebensgefühl-ul în Austria Inferioară? Plin de răsfăț culinar! Experiențele în zăpadă sunt aici mereu însoțite de momente culinare de neuitat. Întotdeauna există undeva o cabană alpină sau una dintre populare hanuri cu tradiție gastronomică. Însă rolul principal este jucat de vin. Locuitorii din Austria Inferioară îl apreciază în mod deosebit, de aceea celebrează chiar și mustul lor nobil ca fiind a cincea anotimp, în așa-numita toamnă a vinului.

Câteva informații despre Austria Inferioară
Capitala:St. Pölten
Suprafață:19.180 km²
Număr de locuitori:aprox. 1,72 milioane (informație din 2025)
Parcuri naționale:2
Parcuri naturale:19
Băi termale:7

Niederösterreich-Card: descoperă gretuit 350 de destinații!
Artă și cultură, idei de petrecere a timpului liber pentru întreaga familie, experiențe numeroase: Niederösterreich-Card îți oferă numeroase surprize.

Evenimente în Austria Inferioară
Explorează calendarul de evenimente al orașului.

Austria Inferioară iarna din toate perspectivele

Atracții de top

Băi termale și wellness: ascultă-ți corpul!

Drumeții cu animale: alpaca & măgăruși

Târguri de Advent extraordinare: pe alei cu crame și cetăți

Explorează Alpii Vienezi, Mostviertel & Waldviertel

Castelul Hof: barocul prinde viață pentru familie!

Abația Melk: foițe de aur, stucaturi și marmură în Wachau

Activități de iarnă în Austria Inferioară

Tururi

Schi de tură pe Schneeberg, Ötscher, Göller & Co

Cele mai frumoase drumeții pe timp de iarnă

Regiuni & trasee de schi fond

Drumeții cu animalele: alpaca & măgăruși

Perioada de Advent în Austria Inferioară: târguri & excursii de Crăciun

Adventul în Austria Inferioară

Idei de excursii în Austria Inferioară iarna

Cele mai frumoase regiuni

Cele mai frumoase orașe și locuri

Artă și cultură în Austria Inferioară, înconjurată de văi fluviale, între mănăstiri și castele

Obiectivele din Austria Inferioară

Evenimente speciale

Personalități faimoase

Cazări speciale

LOISIUM în Langenlois: Wine & Spa Hotel, 4*

Steigenberger Hotel & Spa în Krems: 4* superior

Naturhotel Holzbachhof din Kirchberg am Wechsel: 4*

Loos Haus in Payerbach: arhitectură & poveste

Gartenhotel Pfeffel în Dürnstein: Spa, 4*

Therme Laa – Hotel în Laa an der Thaya: 4* superior

Naturhotel Steinschaler Dörfl în Frankenfels: în pădure

Hotel Marienhof în Reichenau an der Rax: romantism la munte

Hotel Fahrnberger în Göstling an der Ybbs: 4*

Sfaturi privind protecția mediului

Ce putem face pentru a proteja biodiversitatea?

  • Să respectăm natura Rămâi pe traseele marcate și nu lăsa gunoi în urmă, ci ia-l cu tine. 

  • Alege mobilitatea durabilă. Folosește transportul public sau bicicletele. 

  • Respectă animalele sălbatice. Observă animalele de la o distanță sigură. 

  • Bucură-te conștient de mâncare bio. Alege produse locale și sustenabile. 

  • Consolidează biodiversitatea. Protejarea și conservarea biodiversității sunt esențiale pentru echilibrul ecologic.

Călătorește într-un mod durabil

FAQs

Austria inferioară oferă numeroase variante de sporturi de iarnă în regiunile sale e schi, snowpark-uri și pe pârtiile de dificultate ridicată pentru schiorii experimentați. Regiunea dispune de instalații moderne de transport pe cablu, pârtii pregătite cu atenție, cabane confortabile, iar pentru începători și copii există regiuni de schi pentru familii, în timp ce sportivii experimentați se pot bucura de freeride spots și funpark-uri.

Pe timp de iarnă, Austria Inferioară oferă activități în natură, în băile termale, dar și le târgurile de Advent:

Austria Inferioară este cel mai mare land al Austriei, cu șase regiuni, fiecare dintre ele fiind caracterizată de peisaje culturale unice.:

Cel mai mare land al Austriei, având capitala regională la St. Pölten, se află în nord-estul Dunării– ce patrimoniu cultural bogat, ce frumusețe naturală! Influențele alpine, panonice, nord-europene și sud-europene se îmbină pentru a crea un peisaj idilic. Terenuri agricole, păduri, văi fluviale, vârfuri montane – diferențele de relief conferă Austriei Inferioare un caracter deosebit. În regiunea viticolă de frunte a Austriei, tavernele confortabile „Heurige” și cârciumile cu vinuri se află lângă castele, fortărețe și mănăstiri somptuoase. Iar o scenă culturală și artistică plină de viață conferă un aer proaspăt părții istorice.

Ce face ca Austria Inferioară să fie atât de specială?
În Austria Inferioară există trei situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO:

  • Calea ferată Semmeringbahn: cu o vechime de peste 160 de ani, trenul Semmeringbahn circulă regulat pe traseul feroviar de 41 de kilometri dintre Gloggnitz și Mürzzuschlag. În 1854, a fost prima cale ferată montană din lume și a fost declarată patrimoniu mondial UNESCO în 1998.

  • Zona sălbatică Dürrenstein-Lassingtal: fiind cea mai mare pădure virgină rămasă din arcul alpin, această zonă sălbatică este o rezervație naturală recunoscută și, din 2017, patrimoniu mondial UNESCO. Cupădurile sale naturale protejate și speciile de animale, plante și ciuperci, acesta contribuie la conservarea ecosistemelor.

  • Regiunea Wachau: una dintre cele mai frumoase văi fluviale și regiuni viticole din lume, Wachau a fost menționată pentru prima dată în documente oficiale acum mai bine de 1200 de ani. Încă din Evul Mediu timpuriu, aceasta era una dintre cele mai importante regiuni din punct de vedere economic din Austria Inferioară.

Austria Inferioară are o istorie bogată și o poziție strategică importantă, ceea ce a dus de-a lungul secolelor la construirea a numeroase castele și palate. În trecut, acestea nu serveau doar ca fortificații militare, ci și ca reședințe, centre administrative și locuri de reprezentare. Multe dintre castele și palate au devenit simboluri ale patrimoniului cultural și identității regiunii Austria Inferioară.

Menționată pentru prima dată în 996 d.Hr. sub numele de „Ostarrîchi”, Austria Inferioară a atins câteva sute de ani mai târziu cea mai mare extindere ca „Arhiducatul Austria sub Enns”.Ostarrîchi". Ulterior, a fost denumită „Austria Inferioară” – în opoziție cu „Austria Superioară”, pentru a descrie poziția geografică a celor două regiuni. În 1920, Austria Inferioară a fost recunoscută ca land federal separat (fără Viena).

