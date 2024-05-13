Горнолыжные области для семейного отдыха в Австрии

Области для семейного лыжного отдыха в Австрии
В горнолыжных регионах Австрии удобно и приятно кататься всей семьей. Горные склоны манят зимней сказкой со сверкающим снегом, пологими спусками для начинающих и уютными хижинами – все это будут потом с удовольствием вспоминать как родители, так и дети.
Восторг от катания на лыжах по девственно белому снегу взрослые здесь могут разделить с детьми: в конце концов, приятно проживать радостные моменты всей семьей. Такие, например, когда ребенок впервые встал на новые лыжи, решился на отчаянный прыжок с трамплина или отважился выйти на красную трассу. Семейные горнолыжные области в Австрии словно созданы для того, чтобы дарить близким людям незабываемые снежные впечатления. Причем размер области для многих не играет решающей роли: получить удовольствие от семейного времяпрепровождения зачастую даже легче на небольшом курорте вдали от суматохи.
Kärnten
Katschberg Lieser-Maltatal
Die Skischaukel Katschberg-Aineck verbindet Kärnten und das SalzburgerLand und hält neben breiten Pisten auch zahlreiche Aktivitäten abseits der Pisten bereit.
Nassfeld
Am Nassfeld erleben Familien abwechslungsreiche Pisten, die Kids-Slope, den Snowpark und eigene Kinderbereiche, ideal für unvergessliche Wintertage.
Niederösterreich
Annaberg
Skivergnügen pur für Familien in Annaberg mit 12 km Pisten, den Fun-Park Anna-Land für die Abwechslung und der Anna-Alm, der perfekte Stopp für Genuss mit Panoramablick.
Wexl Arena St. Corona
St. Corona begeistert Familien mit 9 Pisten, Funslope und Zauberteppichen für Anfänger. Die Wexl Arena bietet zusätzlich Rodelspaß und coole Aktivitäten für jedes Alter.
Oberösterreich
Hochficht
Hochficht ist die perfekte Mischung aus Skispaß, gemütlichen Einkehrmöglichkeiten, 20 km Pisten, Funparks und einem spannenden Kinderbereich.
Feuerkogel
Der Feuerkogel lockt mit sonnigen Abfahrten, Kinderland und weitläufigen Pisten. Der Mix aus Schneespaß und entspannter Atmosphäre macht jeden Skitag unvergesslich.
SalzburgerLand
Gasteiner Tal
Hier finden Eltern für ihre Kinder eine Vielfalt an Familien-Pisten. Entspannung wartet in zwei Thermen.
Hochkönig
Skivergnügen mit viel Freiraum und mit imposanter Naturkulisse ist für Familien garantiert. Tolle Angebote laden zu einem entspannten Skiurlaub ein.
Salzburger Saalachtal
Die mehrfach ausgezeichneten Anfänger:innen-Skipisten in der Almenwelt Lofer und dem idyllischen Unkener Heutal sind der perfekte Spielplatz für die gesamte Familie.
Steiermark
Schladming
Gleich 24 Funparks oder -slops warten hier auf Skifahrer:innen ob Groß oder Klein – in diesem Skigebiet kommt garantiert keine Langweile auf.
Stuhleck
Nur 100 Kilometer von Wien entfernt, ist das Stuhleck wegen seiner breiten Pisten beliebt. Flutlichtanlage, Kinderland und mehr.
Tirol
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Die Region blickt auf eine lange Tradition als Familienskigebiet zurück. Viele Hotels bieten maßgeschneiderte Angebote.
Serfaus Fiss Ladis
Ein ausgedehntes Skigebiet mit umfangreichem Kinderangebot: Übungslifte, Hütten, Wellenbahnen, Funpark und mehr.
Vorarlberg
Brandnertal
Abwechslungsreiche Bergwelt mit Pisten für Anfänger:innen und Entdecker:innen, Spaß und Entspannung für alle – auch abseits der Pisten.
Damüls-Mellau
Das Skigebiet im idyllischen Bregenzerwald heißt nicht umsonst „Schneereich“: Ganze 9,30 Meter fallen hier durchschnittlich pro Winter.
Что взять с собой, собираясь на лыжный отдых с семьей
Снаряжение
Лыжи, палки и лыжные ботинки: правда, в большинстве случаев их можно взять напрокат на месте
Шлем: В Австрии дети обязаны кататься в шлеме до 15 лет включительно
Одежда для катания
Термобелье, флисовый пуловер
Шлем
Непромокаемые зимняя куртка, штаны и ботинки
Носки для лыжного спорта
Солнечные очки для лыжного спорта
Лыжные перчатки
Для прогулок по снегу
Маленький рюкзак
Туристические самонагревающиеся грелки
Солнечные очки
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким уровнем защиты
Шапка, повязка на голову или шарф
В гостиницу
Тапочки
Настольные игры
Принадлежности для рисования
Книги
Мягкие игрушки
Карманный фонарик
Знали ли вы, что…
… в Австрии более 600 лыжных школ, где лыжам и сноубордингу обучается более 18 000 человек?
… в Австрии, начиная с высоты от 1 000 м над уровнем моря, все друг с другом на ты, независимо от возраста и статуса?
… общая протяженность горнолыжных трасс Австрии превышает 22 000 км?
… пушистый снег (пудра) на 90% состоит из воздуха? Для игры в снежки так себе, а вот для катания на лыжах в самый раз.
… самое популярное блюдо, которое подают в австрийских лыжных хижинах, – это сладкий «императорский омлет» кайзершмарн? На втором и третьем месте с небольшим отрывом идут макароны с сыром кезешпецле и суп с сырными клецками. Есть все это лучше в обратном порядке.
… в самых высокогорных лыжных областях Австрии сезон заканчивается в середине мая?
… каждый третий турист, приезжающий в Австрию покататься на лыжах, моложе 30 лет?
… деревушка Дамюльс в Форарльберге считается самой заснеженной деревней в мире? Каждую зиму там выпадает невероятное количество снега – в среднем 9 м.
Klimaschutz-Tipp
#1: Nachhaltige Skigebiete wählen
#2: Umweltzertifizierte Hotels buchen
#3: Winterurlaub am Bio-Bauernhof verbringen
#4: Anreise mit dem Zug planen
#5: Nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen
#6: Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen
#7: Der Natur zuliebe: Auf der Piste bleiben!
#8: Regional, saisonal und biologisch genießen