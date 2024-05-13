Горнолыжные области для семейного отдыха в Австрии

Области для семейного лыжного отдыха в Австрии

Незабываемые мгновения на лыжном склоне: В Австрии получить настоящее удовольствие от зимы смогут и взрослые, и дети!

В горнолыжных регионах Австрии удобно и приятно кататься всей семьей. Горные склоны манят зимней сказкой со сверкающим снегом, пологими спусками для начинающих и уютными хижинами – все это будут потом с удовольствием вспоминать как родители, так и дети.

Восторг от катания на лыжах по девственно белому снегу взрослые здесь могут разделить с детьми: в конце концов, приятно проживать радостные моменты всей семьей. Такие, например, когда ребенок впервые встал на новые лыжи, решился на отчаянный прыжок с трамплина или отважился выйти на красную трассу. Семейные горнолыжные области в Австрии словно созданы для того, чтобы дарить близким людям незабываемые снежные впечатления. Причем размер области для многих не играет решающей роли: получить удовольствие от семейного времяпрепровождения зачастую даже легче на небольшом курорте вдали от суматохи.

Kärnten

Katschberg Lieser-Maltatal

Die Skischaukel Katschberg-Aineck verbindet Kärnten und das SalzburgerLand und hält neben breiten Pisten auch zahlreiche Aktivitäten abseits der Pisten bereit.

Nassfeld

Am Nassfeld erleben Familien abwechslungsreiche Pisten, die Kids-Slope, den Snowpark und eigene Kinderbereiche, ideal für unvergessliche Wintertage.

Turracher Höhe

Das Hochplateau mit vielen sanften Pisten ist ideal für Anfänger:innen. Auf Freestyler:innen wartet einer der weltweit größten Funslopes.

Niederösterreich

Annaberg

Skivergnügen pur für Familien in Annaberg mit 12 km Pisten, den Fun-Park Anna-Land für die Abwechslung und der Anna-Alm, der perfekte Stopp für Genuss mit Panoramablick.

Wexl Arena St. Corona

St. Corona begeistert Familien mit 9 Pisten, Funslope und Zauberteppichen für Anfänger. Die Wexl Arena bietet zusätzlich Rodelspaß und coole Aktivitäten für jedes Alter.

Mönichkirchen

Die Erlebnisalm Mönichkirchen: Familien genießen 13 km Pisten, Zauberteppiche, lustige Wellenbahnen und Skihütten. Ideal für Anfänger, mit Aussicht auf die Wiener Alpen.

Oberösterreich

Hochficht

Hochficht ist die perfekte Mischung aus Skispaß, gemütlichen Einkehrmöglichkeiten, 20 km Pisten, Funparks und einem spannenden Kinderbereich.

Feuerkogel

Der Feuerkogel lockt mit sonnigen Abfahrten, Kinderland und weitläufigen Pisten. Der Mix aus Schneespaß und entspannter Atmosphäre macht jeden Skitag unvergesslich.

Kasberg

Am Kasberg treffen breite Pisten auf Abenteuer im Zwergenland. Familien finden hier alpine Erlebnisse, eingebettet in die Bergwelt des Almtals.

SalzburgerLand

Gasteiner Tal

Hier finden Eltern für ihre Kinder eine Vielfalt an Familien-Pisten. Entspannung wartet in zwei Thermen.

Hochkönig

Skivergnügen mit viel Freiraum und mit imposanter Naturkulisse ist für Familien garantiert. Tolle Angebote laden zu einem entspannten Skiurlaub ein.

Salzburger Saalachtal

Die mehrfach ausgezeichneten Anfänger:innen-Skipisten in der Almenwelt Lofer und dem idyllischen Unkener Heutal sind der perfekte Spielplatz für die gesamte Familie.

Wildkogel-Arena Neukirchen und Bramberg

Ein Geheimtipp, abseits des großen Skirummels! Ein Skigebiet für alle Könner-Stufen mit vielen Highlights für Familien.

Steiermark

Schladming

Gleich 24 Funparks oder -slops warten hier auf Skifahrer:innen ob Groß oder Klein – in diesem Skigebiet kommt garantiert keine Langweile auf.

Stuhleck

Nur 100 Kilometer von Wien entfernt, ist das Stuhleck wegen seiner breiten Pisten beliebt. Flutlichtanlage, Kinderland und mehr.

Tauplitz

Eine stille Zauberwelt und eines der schneesichersten Alpengebiete. Einzigartig in Österreich: das autofreie Tauplitzalm-Dorf.

Tirol

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Die Region blickt auf eine lange Tradition als Familienskigebiet zurück. Viele Hotels bieten maßgeschneiderte Angebote.

Serfaus Fiss Ladis

Ein ausgedehntes Skigebiet mit umfangreichem Kinderangebot: Übungslifte, Hütten, Wellenbahnen, Funpark und mehr.

Wilder Kaiser

Wintervergnügen für Familien: Skifahren, Kinderwelt, Funparks, Eislaufen oder Pferdekutschenfahrten bieten Abenteuer und Spaß für alle.

Vorarlberg

Brandnertal

Abwechslungsreiche Bergwelt mit Pisten für Anfänger:innen und Entdecker:innen, Spaß und Entspannung für alle – auch abseits der Pisten.

Damüls-Mellau

Das Skigebiet im idyllischen Bregenzerwald heißt nicht umsonst „Schneereich“: Ganze 9,30 Meter fallen hier durchschnittlich pro Winter.

Kleinwalsertal

Hier werden Kindheitserinnerungen wach: Tief verschneite, stille Dörfer, heimelige Bauernstuben – ganz so, wie es früher war.

Что взять с собой, собираясь на лыжный отдых с семьей

Снаряжение

  • Лыжи, палки и лыжные ботинки: правда, в большинстве случаев их можно взять напрокат на месте

  • Шлем: В Австрии дети обязаны кататься в шлеме до 15 лет включительно

Одежда для катания

  • Термобелье, флисовый пуловер

  • Шлем

  • Непромокаемые зимняя куртка, штаны и ботинки

  • Носки для лыжного спорта

  • Солнечные очки для лыжного спорта

  • Лыжные перчатки

Для прогулок по снегу

  • Маленький рюкзак

  • Туристические самонагревающиеся грелки

  • Солнечные очки

  • Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким уровнем защиты

  • Шапка, повязка на голову или шарф

В гостиницу

  • Тапочки

  • Настольные игры

  • Принадлежности для рисования

  • Книги

  • Мягкие игрушки

  • Карманный фонарик

Горнолыжные области для семейного отдыха в Австрии

Каринтия

Нижняя Австрия

Верхняя Австрия

Зальцбургский край

Штирия

Тироль

Форарльберг

Знали ли вы, что…

… в Австрии более 600 лыжных школ, где лыжам и сноубордингу обучается более 18 000 человек?

… в Австрии, начиная с высоты от 1 000 м над уровнем моря, все друг с другом на ты, независимо от возраста и статуса?

… общая протяженность горнолыжных трасс Австрии превышает 22 000 км?

… пушистый снег (пудра) на 90% состоит из воздуха? Для игры в снежки так себе, а вот для катания на лыжах в самый раз.

… самое популярное блюдо, которое подают в австрийских лыжных хижинах, – это сладкий «императорский омлет» кайзершмарн? На втором и третьем месте с небольшим отрывом идут макароны с сыром кезешпецле и суп с сырными клецками. Есть все это лучше в обратном порядке.

… в самых высокогорных лыжных областях Австрии сезон заканчивается в середине мая?

… каждый третий турист, приезжающий в Австрию покататься на лыжах, моложе 30 лет?

… деревушка Дамюльс в Форарльберге считается самой заснеженной деревней в мире? Каждую зиму там выпадает невероятное количество снега – в среднем 9 м.

