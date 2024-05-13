Горнолыжные регионы Австрии
Альпийская зима полная движения

Если вы ищете просторные горнолыжные регионы с современными подъемниками, то Австрия – это идеальный вариант. Здесь вас ждут разнообразные хорошо подготовленные трассы/

Катание на горных лыжах и сноуборде в Австрии: удовольствие на высоте среди Альп

Жители Австрии с давних пор любят снег и свои горы. Поэтому катание на лыжах стало важной частью австрийских традиций. Особенно в крупных горнолыжных регионах разнообразные склоны с фан-парками дарят незабываемые дни на трассах и способствуют спортивным достижениям.

Энтузиазм на склоне в морозный солнечный день, вид на панораму заснеженных горных вершин, посещение горнолыжной хижины с традиционным десертом кайзершмарреном – непременные атрибуты зимнего отпуска в Австрии. Прекрасно подготовленные склоны и экологически чистые подъемники, а также современная инфраструктура дополняют удовольствие от катания. Зимнее удовольствие на высоте по-австрийски.

Горнолыжные регионы Австрии: катание на лыжах и сноуборде

9 крупнейших горнолыжных регионов Австрии

Wer Lust auf richtig viele Pistenkilometer hat, der ist in den österreichischen Skigebieten bestens aufgehoben.

Die 9 größten Skigebiete

Горнолыжные регионы с гарантией снега – зимняя сказка

Горнолыжные регионы для семейного отдыха – счастье для малыш

Unvergessliche Momente auf der Piste: In Österreichs Familienskigebieten finden Eltern, Jugendliche und Kinder gemeinsam das Winter(familien)glück!

Familienskigebiete

Небольшие очаровательные горнолыжные курорты

Klein und fein: In diesen idyllischen Wintersportorten trifft verschneites Bergpanorama auf historischen Ortskern.

Kleine Skigebiete

Горнолыжные регионы для начинающих и продолжающих

Горнолыжные регионы для начинающих и продолжающих

Skigebiete für Einsteiger:innen

Горнолыжные курорты с возможностями для велнеса: со склона

Ski und Wellness: In diesen Skigebieten geht es von der Piste direkt in die Therme

Thermen in Skigebieten

Ледниковые зоны катания: высокогорное удовольствие

Was für ein herrliches Alpenpanorama, was für ein Naturwunder! Wintersport auf Österreichs Gletschern – wie Skifahren oder Langlaufen – ist eine Besonderheit.

Gletscherskigebiete

Ночные катания в Австрии: лыжи под звездами

Солнце заходит, но веселье на склонах продолжается. Начинаются особенные приключения: ночное катание под открытым небом. В некоторых регионах это возможно. Прожекторы освещают трассы после наступления темноты. Невероятно романтично!

Научитесь, как это делать

Горнолыжные школы Австрии

Ловко входить в повороты, умело обращаться с палками, правильно заходить и сходить с подъемника – всему этому учат новичков профессионалы в австрийских горнолыжных школах:

Открытие трасс и старт сезона в Австрии: обзор основных дат

Начинаем зимний сезон

Рекомендации по защите окруж. среды

Как совместить заботу об экологии и зимний отпуск?

  • Выбирайте курорты, работающие по принципу устойчивого развития

  • Бронируйте отели с сертификатом экологической безопасности

  • Планируйте поездку на поезде

  • Используйте на курорте экологически чистые виды транспорта

  • Берите в аренду горнолыжное снаряжение (произведенное в соответствии с экологическими стандартами) 

  • Не сходите с трассы (берегите природу)

  • Наслаждайтесь региональной, сезонной и органической пищей

  • Попробуйте медленные зимние занятия 

Зимний отпуск с заботой об экологии

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Пеший туризм в Австрии

Пешеходные маршруты Австрии столь же разнообразны, как и впечатления от них.

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