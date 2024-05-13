Самые красивые туристические направления в Австрии
Образ жизни между горными вершинами и альпийскими пастбищами, городами и высокой культурой
Австрия — это чистое разнообразие: от покрытых ледниками горных вершин и альпийских лугов до кристально чистых озер для купания и густых лесов, живописных виноградников и речных лугов — природа и культура сочетаются здесь уникальным образом. Каждая из девяти федеральных земель предлагает впечатляющие пейзажи и города, в которых сочетаются история и современная архитектура.
Ищете ли вы альпийский стиль жизни в горах или городское оживление в столицах провинций, Австрия — это страна на любой вкус. Здесь вы можете провести спокойные дни у озера, совершить восхождение на вершины или погрузиться в богатую культурную жизнь с концертами, музеями и фестивалями. Особый рельеф местности позволяет организовать путешествие полностью в соответствии с вашими предпочтениями. Наслаждаетесь ли вы спокойствием природы или исследуете разнообразие городов — Австрия вдохновляет и трогает своей красотой и отношением к жизни.
Федеральные земли и города Австрии зимой
Österreichs Bundesländer im Winter
Die neun Bundesländer in Österreich bieten eine aufregend bunte Vielfalt. Genau richtig für einen Winterurlaub, in dem original auf originell trifft.
Достопримечательности Австрии: природные чудеса и культурные изюминки
Советы по защите климата
Зеленый отдых — это вдохновение и прекрасные впечатления, и в то же время забота о природе, защите климата и справедливом сосуществовании.
Путешествовать экологично — значит ..
относиться к нетронутой природе и окультуренным культурным ландшафтам с уважением и ответственностью.
экологически сертифицированное жилье и бережно= передвигаться, делая выбор в пользу экологичного отдыха.
быть открытыми для взаимопонимания в области доступности и инклюзивности.
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