Федеральные земли Австрии
Австрия зимой – это горные лыжи, альпийская кухня, отдых в спа и настоящая зимняя сказка.

Все девять федеральных земель Австрии интересны и разнообразны, аутентичны и оригинальны. Это то, что надо для идеального зимнего отпуска.

Горные и беговые лыжи, неторопливые прогулки, горы и озера, спа и  альпийская гастрономия – отдых в девяти федеральных землях Австрии очень многообразен. Здесь понравится как семьям с детьми, так и путешествующим в одиночку, парам или компаниям друзей. 

Покой и умиротворение

Бургенланд

Зимой в солнечный Бургенланд приезжают люди, предпочитающие отдыхать в тишине и на природе. Здесь они могут расслабиться в термах, покататься на коньках по Нойзидлер-Зее и погулять по национальному парку «Нойзидлер-Зее-Зеевинекль».

Бургенланд зимой

Eisenstadt

Eisenstadt, Heimat Haydns, verbindet höfische Eleganz und Moderne. Umgeben von Weinbergen, lockt sie mit historischen Stätten und Events. Ideal für Kulturliebhaber:innen.

Eisenstadt

Sehenswürdigkeiten im Burgenland

Die Steppenlandschaft des Seewinkels, die Festspiele rund um den See, ein Fürstenschloss und ein Komponist von Weltruf – das Burgenland bietet aber noch vieles mehr.

Sehenswürdigkeiten Burgenland

Erlebt Kulinarik im Burgenland

Die Burgenländer:innen zelebrieren das pannonische Lebensgefühl: Entspannt genießen und gastfreundlich sein.

Die burgenländische Küche entdecken

Регион, где умеют радоваться жизни

Каринтия

Самая южная федеральная земля Австрии известна своими озерами. А еще местные люди здесь знают, как получать удовольствие от жизни и от природы.

Мягкий климат этих мест позволяет наслаждаться всем, что щедро дарит природа. Здесь прекрасно и кататься на горных или беговых лыжах, и скользить на коньках по замерзшему озеру.

Каринтия зимой

Klagenfurt

Festlich geschmückte Plätze, romantische Adventmärkte und verschneite Gassen: Klagenfurt am Wörthersee zaubert Winterstimmung.

Klagenfurt im Winter

Sehenswürdigkeiten in Kärnten

Wer das landschaftlich schöne Kärnten besucht, wird von der lockeren Lebensart und den vielen kulturellen Ausflugszielen begeistert sein.

Sehenswürdigkeiten in Kärnten

Erlebt Kulinarik in Kärnten

In der Slow Food Travel Region in Kärnten blicken Gäste regionalen Produzent:innen bei der Ausübung ihres traditionellen Handwerks über die Schulter.

Slow Food Erlebnisse in Kärnten

Край ценителей природы

Нижняя Австрия

В Нижней Австрии зимой царит гармония. Здесь, на северо-востоке Австрии, вас ждут красивая природа и живописные пейзажи.

Массу эмоций и радости вы получите от прогулки на снегоступах. Ведь что может быть приятнее, чем день с любимыми людьми, наполненный зимними забавами.

Нижняя Австрия зимой

St. Pölten

St. Pölten, die Hauptstadt Niederösterreichs, ist voller Gegensätze: Römische Spuren und keltische Einflüsse treffen auf Barock, Jugendstil und moderne Architektur.

St. Pölten im Winter

Sehenswürdigkeiten in Niederösterreich

Niederösterreich, reich an Stiften, Klöstern, Burgen und Schlössern, offenbart Geschichte und Kunstschätze von Flusstälern bis zu den Bergen.

Sehenswürdigkeiten Niederösterreich

Erlebt Kulinarik in Niederösterreich

Niederösterreichs Kulinarik ist so vielfältig wie die Region selbst: Zwischen Donau, Wäldern und Weinbergen wachsen Marillen und Mohn.

Kulinarik in Niederösterreich

Уют и гостеприимство

Верхняя Австрия

Влияет ли то, что мы видим вокруг, на душу и разум? Жители Верхней Австрии уверены, что да. Ведь именно здесь находятся одни из самых живописных регионов Австрии – места, где от красоты захватывает дух. Это романтический Зальцкаммергут и пасторальный Мюльфиртель. Для таких тихих и уютных мест, где чувствуешь себя особенно хорошо, в Австрии даже придумали специальное слово – Gschmå-Platzl («гшма-платцль»).

Верхняя Австрия зимой

Linz

Spannende Architektur, Technologie und experimentelle Kunst verschmelzen in der Donaustadt Linz auf beeindruckende Weise miteinander.

Linz im Winter

Sehenswürdigkeiten in Oberösterreich

Oberösterreich mit der Hauptstadt Linz ist der Platz für Menschen, die eine Kombination aus futuristischen Technologien und besonderen Erlebnissen in der Natur suchen.

Sehenswürdigkeiten Oberösterreich

Erlebt Kulinarik in Oberösterreich

Kreative Köch:innen in Oberösterreich verarbeiten Hopfen, Kräuter und Gemüse zu feinen Gerichten in der Wirtshaus- und Haubenküche.

Genießt Echtes

Регион, где страстно любят природу

Зальцбургский край

Жители Зальцбургского края обожают природу и все, что с ней связано. Особенно если это касается спорта. Да и как может быть иначе, когда здесь столько красоты – озера в альпийских предгорьях, леса и горы?

Не менее прекрасен и город Моцарта, Зальцбург, таящий в себе сокровища культуры и архитектуры.

Зальцбургский край зимой

Salzburg

Salzburg zählt zu den bekanntesten Kulturstädten der Welt. Die Barockstadt begeistert sowohl als Kulisse als auch als Bühne für hochkarätige Kulturveranstaltungen.

Salzburg im Winter

Sehenswürdigkeiten im SalzburgerLand

Das SalzburgerLand ist die schönste Region für alle Gäste mit Liebe zu Musik, Kunst und Natur. Die Stadt Salzburg als Gesamtkunstwerk ist das Tüpfelchen am i.

Sehenswürdigkeiten SalzburgerLand

Erlebt Kulinarik im SalzburgerLand

Kostbare Momente: Im SalzburgerLand trifft wertvolle Tradition auf Kreativität und schafft so eine Kulinarik, die zum Staunen einlädt.

Erlebt Genuss im SalzburgerLand

Зеленое сердце

Штирия

Эту федеральную землю называют «зеленым сердцем Австрии». Все потому, что в Штирии сосредоточено самое большое количество лесов в стране. Только представьте, как здесь красиво зимой!

В лучах утреннего солнца проложите первый след на идеально подготовленной трассе и поймайте настроение. Слышите эхо? Это возгласы радости!

Штирия зимой

Graz

Durch die festlich geschmückten Straßen schlendern, sich von der winterlichen Atmosphäre treiben lassen, gemütliche Cafés und die Weihnachtsmärkte besuchen.

Graz im Winter

Die schönsten Sehenswürdigkeiten in der Steiermark

Ihre Natur und Kunstschätze sowie die genussvolle Lebensart

Sehenswürdigkeiten Steiermark

Erlebt Kulinarik in der Steiermark

Zwischen Apfelbäumen, Weinbergen und Kürbisfeldern, zwischen Seen und dem Gletscher lockt die Steiermark mit ihrer Genussvielfalt.

Kulinarik in der Steiermark

Альпийский образ жизни

Тироль

Счастье живет в горах. Тирольцы в этом не сомневаются. Здесь любят движение, скорость и адреналин. Каких только видов спорта тут не встретишь – и сноукайты, и аэроборды, и тюбинг, и снежный серфинг! И это помимо классических горных и беговых лыж и сноубордов. Тироль не боится экспериментировать и задавать тренды.

Неудивительно, ведь этот регион расположен там, где Альпы возвышаются до небес. И именно здесь находится самая высокая гора Австрии – Гроссглокнер.

Тироль зимой

Innsbruck

Ein goldenes Dach, wehrhafte Bauten und Avantgarde in den Seilbahnstationen: Die Stadt am Inn überrascht, erstaunt und begeistert – natürlich auch im Winter.

Innsbruck im Winter

Sehenswürdigkeiten in Tirol

Tirol ist bekannt für seine herzlichen Gastgeber:innen. Das alpine Lebensfühl verspricht Leichtigkeit – und die ist in der herrlichen Bergwelt für jede:n spürbar.

Sehenswürdigkeiten in Tirol

Erlebt Kulinarik in Tirol

Tirol weiß, wie es geht: Geschickt und über viele Generationen hinweg verbindet das Land Tiroler Spezialitäten mit neuen, ideenreichen Kreationen.

Erlebt Kulinarik in Tirol

Творческие нотки

Форарльберг

Солнце, снег и великолепные склоны – самая маленькая федеральная земля Австрии традиционно демонстрирует свое величие, когда речь идет о зимнем отдыхе.

В Форарльберге вас ждут крутые спуски с горнолыжных склонов, умиротворяющие прогулки и фантастические лыжные туры. И, конечно, обязательная тарелка сырных клёцок.

Форарльберг зимой

Bregenz

Die Landeshauptstadt Vorarlbergs liegt am Bodensee und punktet neben Traditionen auch mit spannender Architektur.

Bregenz im Winter

Sehenswürdigkeiten in Vorarlberg

In Österreichs westlichstem Bundesland begeistert die Resonanz zwischen Kultur, Natur, Tradition und Moderne. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen und Entdecken.

Sehenswürdigkeiten in Vorarlberg

Erlebt Kulinarik in Vorarlberg

Vorarlberg schmeckt nach frischer Natur, handgemachter Qualität und kreativer Küche. Entdeckt regionale Spezialitäten, besondere Genussorte und kulinarische Erlebnisse.

Erlebt Kulinarik in Vorarlberg

Любовь к культуре

Вена

Вена – самый зеленый город мира, Вена – город с высоким качеством жизни, Вена – город музыки, искусства и культуры.

И Вена – это особое, и очень симпатичное, отношение к жизни: бодрящий коктейль из обаяния, к которому щедро подмешали свойской раскованности, для горчинки добавили каплю плохого настроения и приправили фирменным
венским сарказмом.

Вена зимой

Wien

Wien im Winter: Stadtromantik trifft Abenteuer. Ob im Museum, im Kaffeehaus oder auf dem Eis – hier öffnet sich eine Welt voller neuer Erlebnisse.

Wien im Winter

Sehenswürdigkeiten in Wien

Wien ist imperial, Wien ist modern! Wer die Stadt besucht, entdeckt Kultur in vielen Facetten: Hier lebt die Geschichte, hier schätzt man Traditionen.

Sehenswürdigkeiten Wien

Erlebt Kulinarik in Wien

Wien ist eine Millionenstadt, nach der eine Küche – die „Wiener Küche“ – benannt ist. So ist es nicht überraschend, dass Wien kreative Haubenköch:innen anzieht.

Wiener Küche und Wiener Wein

Скидочные карты федеральных земель позволяют увидеть как можно больше, потратив как можно меньше

Скидочные карты федеральных земель

Советы по защите климата

Как совмещать зимний отдых с защитой климата?

  • Выбирать экологичные горнолыжные области

  • Бронировать отели, имеющие сертификаты об охране окружающей среды

  • Проводить отпуск на эко-фермах

  • Ездить на поезде

  • На курорте использовать экологичные виды транспорта

  • Брать напрокат снаряжение, изготовленное по эко-стандартам

  • Оставаться на трассах, не мешать природе

  • Есть региональные, сезонные и эко-продукты

  • Попробовать медленные зимние занятия

Экологичный зимний отпуск

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Mit den Vorteilskarten der Bundesländer, Regionen und Städte gibt es Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und öffentliche Verkehrsmittel gratis oder stark ermäßigt.

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