Федеральные земли Австрии
Австрия зимой – это горные лыжи, альпийская кухня, отдых в спа и настоящая зимняя сказка.
Горные и беговые лыжи, неторопливые прогулки, горы и озера, спа и альпийская гастрономия – отдых в девяти федеральных землях Австрии очень многообразен. Здесь понравится как семьям с детьми, так и путешествующим в одиночку, парам или компаниям друзей.
Покой и умиротворение
Зимой в солнечный Бургенланд приезжают люди, предпочитающие отдыхать в тишине и на природе. Здесь они могут расслабиться в термах, покататься на коньках по Нойзидлер-Зее и погулять по национальному парку «Нойзидлер-Зее-Зеевинекль».
Eisenstadt
Eisenstadt, Heimat Haydns, verbindet höfische Eleganz und Moderne. Umgeben von Weinbergen, lockt sie mit historischen Stätten und Events. Ideal für Kulturliebhaber:innen.
Sehenswürdigkeiten im Burgenland
Die Steppenlandschaft des Seewinkels, die Festspiele rund um den See, ein Fürstenschloss und ein Komponist von Weltruf – das Burgenland bietet aber noch vieles mehr.
Регион, где умеют радоваться жизни
Самая южная федеральная земля Австрии известна своими озерами. А еще местные люди здесь знают, как получать удовольствие от жизни и от природы.
Мягкий климат этих мест позволяет наслаждаться всем, что щедро дарит природа. Здесь прекрасно и кататься на горных или беговых лыжах, и скользить на коньках по замерзшему озеру.
Klagenfurt
Festlich geschmückte Plätze, romantische Adventmärkte und verschneite Gassen: Klagenfurt am Wörthersee zaubert Winterstimmung.
Sehenswürdigkeiten in Kärnten
Wer das landschaftlich schöne Kärnten besucht, wird von der lockeren Lebensart und den vielen kulturellen Ausflugszielen begeistert sein.
Край ценителей природы
В Нижней Австрии зимой царит гармония. Здесь, на северо-востоке Австрии, вас ждут красивая природа и живописные пейзажи.
Массу эмоций и радости вы получите от прогулки на снегоступах. Ведь что может быть приятнее, чем день с любимыми людьми, наполненный зимними забавами.
St. Pölten
St. Pölten, die Hauptstadt Niederösterreichs, ist voller Gegensätze: Römische Spuren und keltische Einflüsse treffen auf Barock, Jugendstil und moderne Architektur.
Sehenswürdigkeiten in Niederösterreich
Niederösterreich, reich an Stiften, Klöstern, Burgen und Schlössern, offenbart Geschichte und Kunstschätze von Flusstälern bis zu den Bergen.
Уют и гостеприимство
Влияет ли то, что мы видим вокруг, на душу и разум? Жители Верхней Австрии уверены, что да. Ведь именно здесь находятся одни из самых живописных регионов Австрии – места, где от красоты захватывает дух. Это романтический Зальцкаммергут и пасторальный Мюльфиртель. Для таких тихих и уютных мест, где чувствуешь себя особенно хорошо, в Австрии даже придумали специальное слово – Gschmå-Platzl («гшма-платцль»).
Linz
Spannende Architektur, Technologie und experimentelle Kunst verschmelzen in der Donaustadt Linz auf beeindruckende Weise miteinander.
Sehenswürdigkeiten in Oberösterreich
Oberösterreich mit der Hauptstadt Linz ist der Platz für Menschen, die eine Kombination aus futuristischen Technologien und besonderen Erlebnissen in der Natur suchen.
Регион, где страстно любят природу
Жители Зальцбургского края обожают природу и все, что с ней связано. Особенно если это касается спорта. Да и как может быть иначе, когда здесь столько красоты – озера в альпийских предгорьях, леса и горы?
Не менее прекрасен и город Моцарта, Зальцбург, таящий в себе сокровища культуры и архитектуры.
Salzburg
Salzburg zählt zu den bekanntesten Kulturstädten der Welt. Die Barockstadt begeistert sowohl als Kulisse als auch als Bühne für hochkarätige Kulturveranstaltungen.
Sehenswürdigkeiten im SalzburgerLand
Das SalzburgerLand ist die schönste Region für alle Gäste mit Liebe zu Musik, Kunst und Natur. Die Stadt Salzburg als Gesamtkunstwerk ist das Tüpfelchen am i.
Зеленое сердце
Эту федеральную землю называют «зеленым сердцем Австрии». Все потому, что в Штирии сосредоточено самое большое количество лесов в стране. Только представьте, как здесь красиво зимой!
В лучах утреннего солнца проложите первый след на идеально подготовленной трассе и поймайте настроение. Слышите эхо? Это возгласы радости!
Graz
Durch die festlich geschmückten Straßen schlendern, sich von der winterlichen Atmosphäre treiben lassen, gemütliche Cafés und die Weihnachtsmärkte besuchen.
Die schönsten Sehenswürdigkeiten in der Steiermark
Ihre Natur und Kunstschätze sowie die genussvolle Lebensart
Альпийский образ жизни
Счастье живет в горах. Тирольцы в этом не сомневаются. Здесь любят движение, скорость и адреналин. Каких только видов спорта тут не встретишь – и сноукайты, и аэроборды, и тюбинг, и снежный серфинг! И это помимо классических горных и беговых лыж и сноубордов. Тироль не боится экспериментировать и задавать тренды.
Неудивительно, ведь этот регион расположен там, где Альпы возвышаются до небес. И именно здесь находится самая высокая гора Австрии – Гроссглокнер.
Innsbruck
Ein goldenes Dach, wehrhafte Bauten und Avantgarde in den Seilbahnstationen: Die Stadt am Inn überrascht, erstaunt und begeistert – natürlich auch im Winter.
Sehenswürdigkeiten in Tirol
Tirol ist bekannt für seine herzlichen Gastgeber:innen. Das alpine Lebensfühl verspricht Leichtigkeit – und die ist in der herrlichen Bergwelt für jede:n spürbar.
Творческие нотки
Солнце, снег и великолепные склоны – самая маленькая федеральная земля Австрии традиционно демонстрирует свое величие, когда речь идет о зимнем отдыхе.
В Форарльберге вас ждут крутые спуски с горнолыжных склонов, умиротворяющие прогулки и фантастические лыжные туры. И, конечно, обязательная тарелка сырных клёцок.
Bregenz
Die Landeshauptstadt Vorarlbergs liegt am Bodensee und punktet neben Traditionen auch mit spannender Architektur.
Sehenswürdigkeiten in Vorarlberg
In Österreichs westlichstem Bundesland begeistert die Resonanz zwischen Kultur, Natur, Tradition und Moderne. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen und Entdecken.
Любовь к культуре
Вена – самый зеленый город мира, Вена – город с высоким качеством жизни, Вена – город музыки, искусства и культуры.
И Вена – это особое, и очень симпатичное, отношение к жизни: бодрящий коктейль из обаяния, к которому щедро подмешали свойской раскованности, для горчинки добавили каплю плохого настроения и приправили фирменным
венским сарказмом.
Wien
Wien im Winter: Stadtromantik trifft Abenteuer. Ob im Museum, im Kaffeehaus oder auf dem Eis – hier öffnet sich eine Welt voller neuer Erlebnisse.
Sehenswürdigkeiten in Wien
Wien ist imperial, Wien ist modern! Wer die Stadt besucht, entdeckt Kultur in vielen Facetten: Hier lebt die Geschichte, hier schätzt man Traditionen.
Скидочные карты федеральных земель позволяют увидеть как можно больше, потратив как можно меньше
Советы по защите климата
Выбирать экологичные горнолыжные области
Бронировать отели, имеющие сертификаты об охране окружающей среды
Проводить отпуск на эко-фермах
Ездить на поезде
На курорте использовать экологичные виды транспорта
Брать напрокат снаряжение, изготовленное по эко-стандартам
Оставаться на трассах, не мешать природе
Есть региональные, сезонные и эко-продукты
Попробовать медленные зимние занятия
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