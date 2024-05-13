Каринтия

Самая южная федеральная земля Австрии известна своими озерами. А еще местные люди здесь знают, как получать удовольствие от жизни и от природы.

Мягкий климат этих мест позволяет наслаждаться всем, что щедро дарит природа. Здесь прекрасно и кататься на горных или беговых лыжах, и скользить на коньках по замерзшему озеру.