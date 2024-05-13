Озеро Вольфгангзее в Зальцкаммергуте
Там, где замирает сердце

Невообразимой красоты озеро, расположившееся между лесами, лугами и горными ландшафтами.

Неторопливость наслаждения

Озеро Вольфгангзее находится на территории двух федеральных земель: Зальцбургерланда и Верхней Австрии. Данный регион является одним из типичных в Зальцкаммергуте, где у посетителей, как говорят в Австрии, захватывает дух и когда радость жизни сочетается с вдохновением. С одной стороны, это красивейший пейзаж, окружающий озеро, и многочисленные возможности для активного отдыха. С другой стороны, это уютный образ жизни людей, которые живут здесь. Как хозяева, они заботятся о том, чтобы всё было на высшем уровне для их гостей.

Озеро Вольфгангзее: бирюзового цвета синева и спокойствие

Его первоначальное название "Аберзее" упоминается в документах уже в 800 году. Через 500 лет оно стало "Вольфгангзее" в честь Святого Вольфганга, благодаря которому одноименная деревня стала местом паломничества в средневековье. Примечательно, что из ручья Цинкенбах в озеро Вольфгангзее стекало много воды, в результате чего её качество стало непревзойденно высоким, за что уже в наши дни представители от ЕС нарекли озеро статусом "эталонного". Кстати, цвет озера зависит от природы растений и животных, обитающих в воде. Но за чудесный бирюзово-голубой цвет также отвечают кристаллы извести.

Вольфгангзее
Высота над уровнем моря:538 м над уровнем моря
Глубина:114 м
Площадь поверхности:12,4 км²
Длина:10,3 км
Ширина2 км
Длина берега:27 км
Температура:до 23° C
Идеально для
Families, Solo Traveler, Couples и Friends
Лучшее время для посещения
Summer

Советы по плаванию, чтобы "освежиться" на озере Вольфгангзее

Зона купания "Информационный Рид"

Ухоженная зона для купания с открытой лужайкой для загара находится в деревне Рид.

Информационная купальня Рид

Вальдбад Фюрберг

Природное место для купания с раздевалками и возможностью прыжков со скалы.

Лесная купальня Фюрберг

Природный пляж Вассвизе

Лужайка для загара в Штробле с деревьями, пирс для купания, детская площадка, буфет и прокат лодок.

Природный пляж Вассвизе

Лидо Санкт-Гильген

Обширная зеленая зона с раздевалками, детской зоной для купания и рестораном.

Лидо Санкт-Гильген

Между водой и горами

„Летняя свежесть“ — это по-королевски

Летний отдых был поистине королевским. Даже знатные вельможи ещё в древние времена перебирались на летние месяцы из города в свои загородные поместья. Не столько желание отдохнуть двигало ими сколько необходимость ухаживать за сельскохозяйственными угодьями.

Однако в конце XIX века в Австрии стали больше наслаждаться прохладным летним воздухом, чистыми озерами, горами и лесами: аристократия и богатая буржуазия переезжали из своих дворцов в жарком городе в альпийские летние резиденции. Прежде всего Император Франц Иосиф, который нашел в своем "очень-очень любимом Бад-Ишле" (как он выразился в письме к матери) покой и расслабление, недоступные ему в рамках строгого придворного церемониала в Вене. Просто убежать от суеты и по сей день летний курорт отлично справляется с этой целью.

5 вещей, которые являются частью летнего отдыха

Ни одно лето в сельской местности Австрии не обходится без восхитительного аромата сена в носу! В жаркие солнечные дни фермеры и фермершы в унисон косят свои поля.

Запах свежего сена

Ни одно лето в сельской местности Австрии не обходится без восхитительного аромата сена в носу! В жаркие солнечные дни фермеры и фермершы в унисон косят свои поля.

Латте с абрикосовым пирогом

После обеда традиционно наступает время перекуса у озера. "Марилленфлек", абрикосовый пирог с пышным бисквитом и сахарной глазурью, обязательное блюдо для настоящего ощущения летней свежести.

Корзина для пикника на пляже

Сэндвичи с хрустящим яблоком на берегу озера вкуснее, чем в любом мишленовском ресторане!

Жареный голец, только что из озера

Рыбы-гольцы обитают только в чистой воде. Именно поэтому эта рыба так популярна в Австрии.

Прогулка на водном велосипеде

Прогулка по озеру это весело...! А если вы используете собственную физическую силу, то еще и полезно.

Развлечения в окрестностях озера Вольфгангзее

Походы и прогулки

Парусный спорт на озере Вольфганг

Озеро Вольфгангзее, самое большое и глубокое озеро в Зальцбургер-Ланде. Оно является популярным местом для занятия парусным спортом с давними традициями. Здесь собирается лучшее парусное сообщество, так как условия идеальны при северо-западных или южных ветрах. "Брунвинд" также обеспечивает надежную парусную погоду.

Профессионалы убеждены в качестве парусного спорта на озере Вольфгангзее. Братья Константин и Оливер Кобале знают озеро, как свою собственную, скажем, парусную сумку. Они возвращаются сюда снова и снова после своих длительных международных парусных путешествий. Они влюблены в это озеро и пейзаж вокруг. Каждый раз, когда они возвращаются домой на своё любимое альпийское озеро, они переживают это с воодушевлением. Теперь братья осуществили свою мечту. В качестве морских яхтсменов они приняли участие в Океанской гонке знаменитой кругосветной парусной регате.

Местная гора в Зальцкаммергуте

Шафберг и история королевских кресельников

Жители Зальцбурга и Верхней Австрии одинаково любят свою гору, которая получила свое название от легенды о пастухе Джонатане с его блеющими животными: особенно популярное экскурсионное направление, вершину которого можно покорить пешком или по зубчатой железной дороге. В ясные дни с вершины можно увидеть 13 озер.

Любовь Императора Франца Иосифа I к Зальцкаммергуту также достигла высшей точки в походах на Шафберг. Когда он, уже старый и немощный, все еще жаждал увидеть сказочный вид, на вершину его несли так называемые кресельные носильщики. Специально для этого похода в финишную прямую были встроены ступеньки.

3 самых красивых места на озере Вольфгангзее

Штробль — старое встречается с новым

Великолепные загородные дома и виллы в стиле модерн чередуются с современными отелями — ностальгическая эклектика стилей.

Штробль на озере Вольфгангзее

Санкт-Вольфганг — семейный уют

Отправная точка для альпийских экскурсий и неспешных пеших прогулок, а также место действия оперетты "Дас Вейс Рёссль ам Вольфгангзее".

Санкт-Вольфганг на озере Вольфгангзее

Санкт-Гильген — местная элегантность

Изысканный шик в сочетании с традиционной деревенской идиллией — лучшее сочетание для летнего отдыха.

Санкт-Гильген на озере Вольфганг

Изысканная кухня на озере Вольфгангзее

Poll’s Kaiserterrasse

Отель Hotel zum Weißen Rössl — это настоящая легенда. В ресторане Poll's вас ждут лучшие блюда, отмеченные наградами, в сочетании с живописным видом на озеро Вольфганг.

Poll’s Kaiserterrasse

Ландхаус цу Аппесбах

Кухня в романтическом загородном доме предлагает гостям элегантные кулинарные блюда в любое время суток.

Ландхаус цу Аппесбах

Искусство, культура и традиции

Мероприятия вокруг озера Вольфгангзее

От кружка искусств до народной музыки, от Киртага до спортивных мероприятий: на озере Вольфгангзее всегда есть что отпраздновать.

Мероприятия у озера Вольфгангзее

Часто задаваемые вопросы

Озеро Вольфгангзее одно из самых известных озер Австрии, расположенное в регионе Зальцкаммергут и пересекающее границы федеральных земель Зальцбурга и Верхней Австрии. Большая часть находится в Зальцбург, а северная в Верхней Австрии. Общины Санкт-Гильген, Штробль и Санкт-Вольфганг расположены вокруг озера Вольфгангзее.

Географически озеро Вольфгангзее представляет из себя умиротворенный альпийский пейзаж между горами Шафберг на западе и Цвёльферхорн на востоке двумя удивительными вершинами, которые являются популярными местами для семейного отдыха. Вид на озеро Вольфгангзее и окрестности несомненно впечатляет.

Пешие прогулки и походы: Природа для всех предпочтений, для походов и прогулок.

Увлекательные велосипедные прогулки и горные велосипеды: Неторопливые прогулки или стремительные маршруты на горных велосипедах.

Бег и скандинавская ходьба: Откройте для себя красоту пейзажа.

Скалолазание: Горный ландшафт Зальцкаммергута невероятно фантастический и идеально подходит для скалолазных туров любого уровня сложности.

Водные виды спорта и прокат лодок: Парусный спорт, серфинг, дайвинг, подводное плавание, водные лыжи и вейкбординг озеро Вольфгангзее является круглогодичным раем для любителей водных видов спорта.

Рыбалка и рыболовство: Кристально чистая вода и обилие рыбы

Парусный спорт: Популярное место для парусного спорта с давними традициями

Его первоначальное название "Аберзее" упоминается в документах уже в 800 году. Через 500 лет оно стало "Вольфгангзее" в честь Святого Вольфганга, благодаря которому одноименная деревня стала местом паломничества в средневековье.

  1. Окруженное горами Шафберг и Цвёльферхорн, озеро Вольфгангзее предлагает живописные виды. На озере Вольфгангзее можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе плаванием, катанием на лодках, пешими прогулками и скалолазанием летом, а также зимними видами спорта в окрестностях.

  2. Регион вокруг озера Вольфгангзее имеет богатую историю и культуру. Общины Санкт-Вольфганг, Санкт-Гильген и Штробль, в частности, имеют исторические центры с традиционной архитектурой и известны своими культурными мероприятиями.

  3. Санкт-Гильген место рождения матери Моцарта и дом его сестры Наннерль. Пейзаж вокруг озера Вольфганг также вдохновлял композитора Франца Легара, который жил и работал неподалеку.

  4. Кино и телевидение: На озере Вольфгангзее снималось множество фильмов и телесериалов. Особенно известна оперетта "Im Weißen Rössl", написанная Ральфом Бенацки в 1930 году. Ее действие происходит в знаменитом одноименном отеле на озере Вольфгангзее.

Особые условия проживания на озере Вольфгангзее

Бутик-отель Cortisen

Сочетание традиций и современного комфорта. Отель расположен в живописной природной местности прямо на озере Вольфгангзее.

Бутик-отель Cortisen

Загородный дом в Аппесбахе

Построенный более 100 лет назад загородный дом известен своими кулинарными изысками и фантастическим расположением прямо на озере Вольфгангзее.

Загородный дом в Аппесбахе

В Линахофе

Зеленые луга и леса, великолепная горная панорама, множество удобств для детей, домашние продукты с фермы.

В Линахофе

Органическая ферма Штадльманнбауэр

На окраине Штробля в тихом месте, экологически чистые животные, отправная точка для пеших и велосипедных прогулок.

Органическая ферма Штадльманнбауэр

Сталлербауэр у озера

Расположение прямо на озере рядом с Санкт-Гильгеном, много места для детей, фантастические виды.

Шталлербауэр у озера

Информация о защите климата

Сохранение наследия — синоним устойчивого развития

Сохранение исторических зданий является выдающейся инициативой Австрии по защите климата. Почему?

  • Сохранение исторических зданий позволяет экономить ресурсы и предотвращает засорение зеленых насаждений.

  • Сохранение памятников играет важную социокультурную роль: сохранение приносит пользу всему региону, который может вдохновлять своих гостей культурным богатством.

  • Многие исторические здания построены из натуральных материалов, добытых в непосредственной близости. При профессиональном ремонте предпочтение отдается таким же региональным строительным материалам, чтобы сохранить их оригинальность.

  • Охраняются популяции видов животных и виды растений. Сохранение природы это правильный путь и с экологической точки зрения.

5 самых красивых озер в Зальцкаммергуте

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