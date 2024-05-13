Озеро Вольфгангзее в Зальцкаммергуте
Там, где замирает сердце
Неторопливость наслаждения
Озеро Вольфгангзее находится на территории двух федеральных земель: Зальцбургерланда и Верхней Австрии. Данный регион является одним из типичных в Зальцкаммергуте, где у посетителей, как говорят в Австрии, захватывает дух и когда радость жизни сочетается с вдохновением. С одной стороны, это красивейший пейзаж, окружающий озеро, и многочисленные возможности для активного отдыха. С другой стороны, это уютный образ жизни людей, которые живут здесь. Как хозяева, они заботятся о том, чтобы всё было на высшем уровне для их гостей.
Озеро Вольфгангзее: бирюзового цвета синева и спокойствие
Его первоначальное название "Аберзее" упоминается в документах уже в 800 году. Через 500 лет оно стало "Вольфгангзее" — в честь Святого Вольфганга, благодаря которому одноименная деревня стала местом паломничества в средневековье. Примечательно, что из ручья Цинкенбах в озеро Вольфгангзее стекало много воды, в результате чего её качество стало непревзойденно высоким, за что уже в наши дни представители от ЕС нарекли озеро статусом "эталонного". Кстати, цвет озера зависит от природы растений и животных, обитающих в воде. Но за чудесный бирюзово-голубой цвет также отвечают кристаллы извести.
Советы по плаванию, чтобы "освежиться" на озере Вольфгангзее
Зона купания "Информационный Рид"
Ухоженная зона для купания с открытой лужайкой для загара находится в деревне Рид.
Природный пляж Вассвизе
Лужайка для загара в Штробле с деревьями, пирс для купания, детская площадка, буфет и прокат лодок.
Между водой и горами
Летний отдых был поистине королевским. Даже знатные вельможи ещё в древние времена перебирались на летние месяцы из города в свои загородные поместья. Не столько желание отдохнуть двигало ими — сколько необходимость ухаживать за сельскохозяйственными угодьями.
Однако в конце XIX века в Австрии стали больше наслаждаться прохладным летним воздухом, чистыми озерами, горами и лесами: аристократия и богатая буржуазия переезжали из своих дворцов в жарком городе в альпийские летние резиденции. Прежде всего Император Франц Иосиф, который нашел в своем "очень-очень любимом Бад-Ишле" (как он выразился в письме к матери) покой и расслабление, недоступные ему в рамках строгого придворного церемониала в Вене. Просто убежать от суеты — и по сей день летний курорт отлично справляется с этой целью.
5 вещей, которые являются частью летнего отдыха
Запах свежего сена
Ни одно лето в сельской местности Австрии не обходится без восхитительного аромата сена в носу! В жаркие солнечные дни фермеры и фермершы в унисон косят свои поля.
Латте с абрикосовым пирогом
После обеда традиционно наступает время перекуса у озера. "Марилленфлек", абрикосовый пирог с пышным бисквитом и сахарной глазурью, — обязательное блюдо для настоящего ощущения летней свежести.
Корзина для пикника на пляже
Сэндвичи с хрустящим яблоком — на берегу озера вкуснее, чем в любом мишленовском ресторане!
Жареный голец, только что из озера
Рыбы-гольцы обитают только в чистой воде. Именно поэтому эта рыба так популярна в Австрии.
Прогулка на водном велосипеде
Прогулка по озеру — это весело...! А если вы используете собственную физическую силу, то еще и полезно.
Развлечения в окрестностях озера Вольфгангзее
Походы и прогулки
Озеро Вольфгангзее, самое большое и глубокое озеро в Зальцбургер-Ланде. Оно является популярным местом для занятия парусным спортом с давними традициями. Здесь собирается лучшее парусное сообщество, так как условия идеальны при северо-западных или южных ветрах. "Брунвинд" также обеспечивает надежную парусную погоду.
Профессионалы убеждены в качестве парусного спорта на озере Вольфгангзее. Братья Константин и Оливер Кобале знают озеро, как свою собственную, скажем, парусную сумку. Они возвращаются сюда снова и снова после своих длительных международных парусных путешествий. Они влюблены в это озеро и пейзаж вокруг. Каждый раз, когда они возвращаются домой на своё любимое альпийское озеро, они переживают это с воодушевлением. Теперь братья осуществили свою мечту. В качестве морских яхтсменов они приняли участие в Океанской гонке — знаменитой кругосветной парусной регате.
Местная гора в Зальцкаммергуте
Жители Зальцбурга и Верхней Австрии одинаково любят свою гору, которая получила свое название от легенды о пастухе Джонатане с его блеющими животными: особенно популярное экскурсионное направление, вершину которого можно покорить пешком или по зубчатой железной дороге. В ясные дни с вершины можно увидеть 13 озер.
Любовь Императора Франца Иосифа I к Зальцкаммергуту также достигла высшей точки в походах на Шафберг. Когда он, уже старый и немощный, все еще жаждал увидеть сказочный вид, на вершину его несли так называемые кресельные носильщики. Специально для этого похода в финишную прямую были встроены ступеньки.
3 самых красивых места на озере Вольфгангзее
Штробль — старое встречается с новым
Великолепные загородные дома и виллы в стиле модерн чередуются с современными отелями — ностальгическая эклектика стилей.
Санкт-Вольфганг — семейный уют
Отправная точка для альпийских экскурсий и неспешных пеших прогулок, а также место действия оперетты "Дас Вейс Рёссль ам Вольфгангзее".
Изысканная кухня на озере Вольфгангзее
Poll’s Kaiserterrasse
Отель Hotel zum Weißen Rössl — это настоящая легенда. В ресторане Poll's вас ждут лучшие блюда, отмеченные наградами, в сочетании с живописным видом на озеро Вольфганг.
Искусство, культура и традиции
Часто задаваемые вопросы
Особые условия проживания на озере Вольфгангзее
Бутик-отель Cortisen
Сочетание традиций и современного комфорта. Отель расположен в живописной природной местности прямо на озере Вольфгангзее.
Загородный дом в Аппесбахе
Построенный более 100 лет назад загородный дом известен своими кулинарными изысками и фантастическим расположением прямо на озере Вольфгангзее.
В Линахофе
Зеленые луга и леса, великолепная горная панорама, множество удобств для детей, домашние продукты с фермы.
Органическая ферма Штадльманнбауэр
На окраине Штробля в тихом месте, экологически чистые животные, отправная точка для пеших и велосипедных прогулок.
Информация о защите климата
Сохранение исторических зданий является выдающейся инициативой Австрии по защите климата. Почему?
Сохранение исторических зданий позволяет экономить ресурсы и предотвращает засорение зеленых насаждений.
Сохранение памятников играет важную социокультурную роль: сохранение приносит пользу всему региону, который может вдохновлять своих гостей культурным богатством.
Многие исторические здания построены из натуральных материалов, добытых в непосредственной близости. При профессиональном ремонте предпочтение отдается таким же региональным строительным материалам, чтобы сохранить их оригинальность.
Охраняются популяции видов животных и виды растений. Сохранение природы — это правильный путь и с экологической точки зрения.
5 самых красивых озер в Зальцкаммергуте
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