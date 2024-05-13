Озеро Вольфгангзее в Зальцкаммергуте

Невообразимой красоты озеро, расположившееся между лесами, лугами и горными ландшафтами.

Неторопливость наслаждения

Озеро Вольфгангзее находится на территории двух федеральных земель: Зальцбургерланда и Верхней Австрии. Данный регион является одним из типичных в Зальцкаммергуте, где у посетителей, как говорят в Австрии, захватывает дух и когда радость жизни сочетается с вдохновением. С одной стороны, это красивейший пейзаж, окружающий озеро, и многочисленные возможности для активного отдыха . С другой стороны, это уютный образ жизни людей, которые живут здесь. Как хозяева, они заботятся о том, чтобы всё было на высшем уровне для их гостей.

Озеро Вольфгангзее: бирюзового цвета синева и спокойствие

Его первоначальное название "Аберзее" упоминается в документах уже в 800 году. Через 500 лет оно стало "Вольфгангзее" — в честь Святого Вольфганга, благодаря которому одноименная деревня стала местом паломничества в средневековье. Примечательно, что из ручья Цинкенбах в озеро Вольфгангзее стекало много воды, в результате чего её качество стало непревзойденно высоким, за что уже в наши дни представители от ЕС нарекли озеро статусом "эталонного". Кстати, цвет озера зависит от природы растений и животных, обитающих в воде. Но за чудесный бирюзово-голубой цвет также отвечают кристаллы извести.