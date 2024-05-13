Бургенланд
Летние каникулы между солнцем, природой, велоспортом и изысканным вином
Бургенланд
В Бургенланде пейзажи, излучающие спокойствие, сочетаются с оживленными культурными достопримечательностями. Регион впечатляет своей нетронутой природой и прочными корнями традиций, но при этом не является устаревшим. Холмы, обширные виноградники и прекрасные озера приглашают вас расслабиться и насладиться отдыхом. Традиционные праздники и гостеприимство создают теплую и радушную атмосферу. Здесь современное органично переплетается с традиционным, что делает Бургенланд местом, которое постоянно удивляет и восхищает.
Паннонская равнина
Новаторский дух в виноделии и кулинарии отражается в отличном качестве продуктов. Речь идет о климате Паннонской равнины, который считается теплым, сухим, мягким и с небольшим количеством осадков. В деревенских трактирах и тавернах хозяева подают типичные паннонские блюда.
"Земля солнца"
Жаркое лето и около 300 солнечных дней в году дали Бургенланду прозвище "Земля солнца", что также благоприятно сказывается на многочисленных виноградниках и фруктовых садах. Пожалуй, самый известный регион Бургенланда находится вокруг озера Нойзидль. Степному озеру он обязан своей репутацией места, которое стоит посетить. Любители солнечных и водных видов спорта смогут занять себя в национальном парке. Около 340 видов птиц находят здесь свою охраняемую среду обитания. С 2001 года этот регион также является объектом Всемирного и природного наследия ЮНЕСКО.
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Регионы
Северный Бургенланд
Сочетание природных красот, культурного богатства и кулинарных изысков делает Северный Бургенланд разнообразным местом отдыха.
Центральный Бургенланд-Розалия
Предгорья Альп, виноградники Блауфренкиш, природные парки, а также замки и дворцы характеризуют этот регион.
Города
Айзенштадт
Родина Гайдна сочетает в себе элегантность и современность. Окруженная виноградниками, она привлекает посетителей историческими достопримечательностями и мероприятиями.
Фрайштадт Руст
В Русте представлены фасады в стиле барокко и ренессанса, а также находится самая большая колония аистов в стране.
Мёрбиш
На внутренних улочках, в исторических двориках Streckhöfe или на фестивале у озера — здесь на каждом углу гости могут почувствовать паннонский стиль жизни.
Гюссинг
Окруженный виноградниками и потухшим вулканом, исторический замок возвышается над городом и предлагает неожиданные виды.
Форхтенштайн
Форхтенштайн, расположенный в самом сердце природного парка Розалия, очаровывает гостей замком, семью походными маршрутами и кулинарными и культурными мероприятиями.
Бад-Зауэрбрунн
Исторический курортный город привлекает посетителей целебными минеральными источниками, расслабляющими прогулками в Розариуме и богатой историей (велнес) культуры.
Экологичность
Клаудия Фартек убежденная сторонница экологичности и региональности. Будучи управляющей отелем Ландхофмюле в природном парке Рааб в Бургенланде, она работает в соответствии с принципами устойчивого развития уже 30 лет. Почему? Потому что это имеет для неё смысл и большое значение. В последние годы экологичность, региональность и постоянство становятся всё более важными причинами для принятия решения отдыхающими. Однако семья Фартек всегда жила в соответствии с этими идеалами, что доказывает расположение Ландхофмюле в самом центре природного парка Рааб в Бургенланде.
И их принципы принесли им плоды: отель Ландхофмюле стал первым "природным отелем" в Бургенланде и, следовательно, первым обладателем экологического знака.
В дополнение к награде "Naturidyll Hotel", Ландхофмюле также был награжден знаком качества AMA GENUSS REGION, который означает контролируемое качество и региональное происхождение.
Фестиваль на озере, княжеский дворец, замки и всемирно известный композитор — культура повсюду.
Главные события
Фестиваль Листа в Райдинге
На Фестивале Листа в Райдинге, на концертах рядом с местом его рождения, оживает идея Ференца Листа: "без воображения нет искусства".
Фестиваль Мёрбиша
Зрелищные представления с участием знаменитых артистов на берегу озера Нойзидль на ежегодном фестивале оперетты под руководством Альфонса Хайдера.
Опера в каменоломне
Классические оперы и звезды мировой музыки оживляют впечатляющую сцену под открытым небом в старейшей каменоломне Европы.
Концерты в замке Хальбтурн
Сочетание классической музыки, барочной архитектуры и паннонского пейзажа создает незабываемое впечатление.
Фестиваль камерной музыки в Локкенхаусе
Насладитесь камерной музыкой в интимной атмосфере у подножия Гешрибенштайна в Локенхаусе — здесь всегда ждут сюрпризы.
Известные люди
Франц Йозеф Гайдн (1732-1809)
Гайдн в течение 30 лет работал капельмейстером у семьи Эстерхази и своими произведениями сформировал венский классицизм.
Род Эстерхази
Эстерхазы, знатный дворянский род, характеризовали регион своим культурным покровительством и великолепными замками.
Ференц Лист (1811 - 1886)
Композитор и пианист родился в Рейдинге в Бургенланде и был яркой фигурой с уникальной карьерой.
От трактиров до ресторанов для гурманов: тур по лучшим кулинарным адресам.
Уникальные гостиницы
Советы по защите климата
Уважайте природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и забирайте мусор с собой.
Используйте экологичное передвижение. Пользуйтесь общественным транспортом или просто ездите на велосипеде.
Проявляйте заботу о диких животных. Наблюдайте за животными с безопасного расстояния.
Сознательное (и органическое) питание. Выбирайте местные и экологически чистые продукты питания и товары.
Укрепляйте биоразнообразие. Защита и сохранение биоразнообразия крайне важны для экологического баланса.
Бледно-розовый, вишнево-красный или светло-желтый: сорт Uhudler (Ухудлер) имеет разные цвета, является частью самобытности и кулинарной традиции южного Бургенланда и выращивается на 300 гектарах. В его букете чувствуются запахи лесных ягод, малины, клубники и "Фокстона".
Фруктовое вино изначально производится из американского винограда (Конкорд, Делавер, Эльвира, Рипателла), отличается высокой устойчивостью к вредителям и грибковым заболеваниям и производится как исключительно натуральный продукт. Ухудлер достигает питьевой зрелости через 2-10 лет при содержании 10-12 процентов по объему.
Сорт Ухудлер был запрещен до 1990-х годов, но скептическое отношение к сортам прямого выращивания было опровергнуто. С тех пор выращивание Ухудлера в Бургенланде разрешено.
Диалект и говор
Как "Kuh" становится "Khui" — в Бургенланде говорят на диалекте "уй". Так называемый "гианзише" относится к центрально-баварскому диалекту и во времена Австро-Венгрии на нём говорили вплоть до Вены. Жители Бургенланда говорили на том же диалекте, что и императрица Елизавета, и поэтому в то время с легкостью понимали друг друга.
Сегодня бургенландский диалект переживает отступление из-за лингвистических тенденций, идущих из Вены и Нижней Австрии.
Вопросы и ответы
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