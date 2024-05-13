Бургенланд
Летние каникулы между солнцем, природой, велоспортом и изысканным вином

Зимние каникулы
Мягкий климат, заповедный ландшафт в Зеевинкеле, виноградники, деревни с традиционными домиками — Паннонская равнина — это особый уголок Австрии.

Бургенланд

В Бургенланде пейзажи, излучающие спокойствие, сочетаются с оживленными культурными достопримечательностями. Регион впечатляет своей нетронутой природой и прочными корнями традиций, но при этом не является устаревшим. Холмы, обширные виноградники и прекрасные озера приглашают вас расслабиться и насладиться отдыхом. Традиционные праздники и гостеприимство создают теплую и радушную атмосферу. Здесь современное органично переплетается с традиционным, что делает Бургенланд местом, которое постоянно удивляет и восхищает.

Паннонская равнина

Новаторский дух в виноделии и кулинарии отражается в отличном качестве продуктов. Речь идет о климате Паннонской равнины, который считается теплым, сухим, мягким и с небольшим количеством осадков. В деревенских трактирах и тавернах хозяева подают типичные паннонские блюда.

"Земля солнца"

Жаркое лето и около 300 солнечных дней в году дали Бургенланду прозвище "Земля солнца", что также благоприятно сказывается на многочисленных виноградниках и фруктовых садах. Пожалуй, самый известный регион Бургенланда находится вокруг озера Нойзидль. Степному озеру он обязан своей репутацией места, которое стоит посетить. Любители солнечных и водных видов спорта смогут занять себя в национальном парке. Около 340 видов птиц находят здесь свою охраняемую среду обитания. С 2001 года этот регион также является объектом Всемирного и природного наследия ЮНЕСКО.

Краткая информация о Бургенланде
Столица:Айзенштадт
Население:ок. 301 000 человек (по состоянию на 2024 год)
Национальные парки:1
Природные парки:6
Термальные источники:6

Карта Бургенланда: бесплатные услуги и скидки

Искусство, культура и интересные предложения для всей семьи карта для лучших впечатлений.

События в Бургенланде
Традиционные и современные яркие события можно найти в Календаре событий.

Бургенланд со всех ракурсов

Самые интересные места

Райское озеро Нойзидль

Айзенштадт: город Гайдна

Замок Эстерхази

Винный город Руст

Замок Форхтенштайн

Район погребов Хайлигенбрунн

Фестиваль на озере Мёрбиш

Тропа железного занавеса

Развлечения в Бургенланде

Туры

Путь святого Иакова

Экскурсия на воде

Маршруты по национальному парку озера Нойзидль

Экскурсионные направления в Бургенланде

Регионы

Северный Бургенланд

Сочетание природных красот, культурного богатства и кулинарных изысков делает Северный Бургенланд разнообразным местом отдыха.

Северный Бургенланд

Центральный Бургенланд-Розалия

Предгорья Альп, виноградники Блауфренкиш, природные парки, а также замки и дворцы характеризуют этот регион.

Центральный Бургенланд-Розалия

Южный Бургенланд

Любителям отдыха и культуры здесь понравятся целебные термальные источники, живописная природа и живые традиции.

Южный Бургенланд

Города

Айзенштадт

Родина Гайдна сочетает в себе элегантность и современность. Окруженная виноградниками, она привлекает посетителей историческими достопримечательностями и мероприятиями.

Айзенштадт

Фрайштадт Руст

В Русте представлены фасады в стиле барокко и ренессанса, а также находится самая большая колония аистов в стране.

Руст

Мёрбиш

На внутренних улочках, в исторических двориках Streckhöfe или на фестивале у озера — здесь на каждом углу гости могут почувствовать паннонский стиль жизни.

Мёрбиш

Гюссинг

Окруженный виноградниками и потухшим вулканом, исторический замок возвышается над городом и предлагает неожиданные виды.

Гюссинг

Форхтенштайн

Форхтенштайн, расположенный в самом сердце природного парка Розалия, очаровывает гостей замком, семью походными маршрутами и кулинарными и культурными мероприятиями.

Форхтенштайн

Бад-Зауэрбрунн

Исторический курортный город привлекает посетителей целебными минеральными источниками, расслабляющими прогулками в Розариуме и богатой историей (велнес) культуры.

Бад-Зауэрбрунн

Der Neusiedler See

Schilfgürtel, Salzlacken und Wiesen im Nationalpark wechseln sich ab mit Weinbau und sonnigen Badeplätzen: Hier trifft Naturparadies auf Lebensgefühl.

Neusiedler See

Экологичность

Отель Ландхофмюле в южном Бургенланде

Клаудия Фартек убежденная сторонница экологичности и региональности. Будучи управляющей отелем Ландхофмюле в природном парке Рааб в Бургенланде, она работает в соответствии с принципами устойчивого развития уже 30 лет. Почему? Потому что это имеет для неё смысл и большое значение. В последние годы экологичность, региональность и постоянство становятся всё более важными причинами для принятия решения отдыхающими. Однако семья Фартек всегда жила в соответствии с этими идеалами, что доказывает расположение Ландхофмюле в самом центре природного парка Рааб в Бургенланде.

И их принципы принесли им плоды: отель Ландхофмюле стал первым "природным отелем" в Бургенланде и, следовательно, первым обладателем экологического знака.

В дополнение к награде "Naturidyll Hotel", Ландхофмюле также был награжден знаком качества AMA GENUSS REGION, который означает контролируемое качество и региональное происхождение.

Отель LandhofmühleК видео

Фестиваль на озере, княжеский дворец, замки и всемирно известный композитор — культура повсюду.

Достопримечательности Бургенланда

Главные события

Фестиваль Листа в Райдинге

11.10.2024 – 15.06.2025
Raiding

На Фестивале Листа в Райдинге, на концертах рядом с местом его рождения, оживает идея Ференца Листа: "без воображения нет искусства".

Фестиваль Листа

Фестиваль Мёрбиша

10.07.2025 – 16.08.2025
Mörbisch

Зрелищные представления с участием знаменитых артистов на берегу озера Нойзидль на ежегодном фестивале оперетты под руководством Альфонса Хайдера.

Фестиваль на Мёрбишском озере

Опера в каменоломне

09.07.2025 – 23.08.2025
St. Margarethen

Классические оперы и звезды мировой музыки оживляют впечатляющую сцену под открытым небом в старейшей каменоломне Европы.

Санкт-Маргаретен

Концерты в замке Хальбтурн

Halbturn

Сочетание классической музыки, барочной архитектуры и паннонского пейзажа создает незабываемое впечатление.

Концерты в замке Хальбтурн

Фестиваль камерной музыки в Локкенхаусе

10.07.2025 – 19.07.2025
Lockenhaus

Насладитесь камерной музыкой в интимной атмосфере у подножия Гешрибенштайна в Локенхаусе — здесь всегда ждут сюрпризы.

Локкенхаус

Classic.Esterházy

Eisenstadt

В барочном бальном зале дворца Эстерхази в Айзенштадте разворачивается фестиваль звуков Classic.Esterházy.

Classic.Esterházy

Известные люди

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809)

Гайдн в течение 30 лет работал капельмейстером у семьи Эстерхази и своими произведениями сформировал венский классицизм.

Дом Гайдна в Айзенштадте

Род Эстерхази

Эстерхазы, знатный дворянский род, характеризовали регион своим культурным покровительством и великолепными замками.

Княжеский род Эстерхази

Ференц Лист (1811 - 1886)

Композитор и пианист родился в Рейдинге в Бургенланде и был яркой фигурой с уникальной карьерой.

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Поместье Пурбах

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Советы по защите климата

Что мы можем сделать для защиты биоразнообразия?

  • Уважайте природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и забирайте мусор с собой.

  • Используйте экологичное передвижение. Пользуйтесь общественным транспортом или просто ездите на велосипеде.

  • Проявляйте заботу о диких животных. Наблюдайте за животными с безопасного расстояния.

  • Сознательное (и органическое) питание. Выбирайте местные и экологически чистые продукты питания и товары.

  • Укрепляйте биоразнообразие. Защита и сохранение биоразнообразия крайне важны для экологического баланса.

Путешествуйте экологично
Что еще может предложить Бургенланд
Особенности вина из южного Бургенланда

Бледно-розовый, вишнево-красный или светло-желтый: сорт Uhudler (Ухудлер) имеет разные цвета, является частью самобытности и кулинарной традиции южного Бургенланда и выращивается на 300 гектарах. В его букете чувствуются запахи лесных ягод, малины, клубники и "Фокстона".

Фруктовое вино изначально производится из американского винограда (Конкорд, Делавер, Эльвира, Рипателла), отличается высокой устойчивостью к вредителям и грибковым заболеваниям и производится как исключительно натуральный продукт. Ухудлер достигает питьевой зрелости через 2-10 лет при содержании 10-12 процентов по объему.

Сорт Ухудлер был запрещен до 1990-х годов, но скептическое отношение к сортам прямого выращивания было опровергнуто. С тех пор выращивание Ухудлера в Бургенланде разрешено.

Диалект и говор

Диалект в Бургенланде

Как "Kuh" становится "Khui" в Бургенланде говорят на диалекте "уй". Так называемый "гианзише" относится к центрально-баварскому диалекту и во времена Австро-Венгрии на нём говорили вплоть до Вены. Жители Бургенланда говорили на том же диалекте, что и императрица Елизавета, и поэтому в то время с легкостью понимали друг друга.

Сегодня бургенландский диалект переживает отступление из-за лингвистических тенденций, идущих из Вены и Нижней Австрии.

Вопросы и ответы

Бургенланд официально вошел в состав Австрии 4 октября 1921 года.

До 1918 года нынешний Бургенланд входил в состав венгерской половины Австро-Венгерской монархии. После распада Австро-Венгерской империи в конце Первой мировой войны принадлежность территории была реорганизована Сен-Жерменским договором 1919 года. В соответствии с ним территория, известная в то время как Западная Венгрия, должна была войти в состав Австрийской Республики. Однако фактическое включение Бургенланда в состав Австрии было отложено до 1921/22 года, когда он окончательно вошел в состав Австрийской Республики в качестве "независимой федеральной провинции с равными правами".

  • Озеро Нойзидль одно из крупнейших степных озер в Европе. Национальный парк является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с уникальной флорой и фауной.

  • Культура: Бургенланд богат своей историей и культурой, здесь находится большое количество замков и дворцов, проводятся многочисленные культурные мероприятия и фестивали.

  • Благодаря умеренно-континентальному климату регион идеально подходит для виноградарства и является одним из ведущих винодельческих регионов Австрии.

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Бургенланд, известный своей богатой историей и культурой, имеет множество замков и дворцов, разбросанных по всей провинции. Хотя точное число их неизвестно, принято считать, что здесь насчитывается от 100 до 120 различных замков и дворцов. Эти исторические объекты варьируются от хорошо сохранившихся крепостей до романтических руин и представляют собой широкий спектр архитектурных стилей и исторических периодов. Среди наиболее известных примеров замки Форхтенштайн, Бернштайн, Фриденсбург, Шлайнинг, Гюссинг и Локкенхаус, которые играют важную роль в региональной истории Бургенланда.

Бургенланд раньше назывался "Германской Западной Венгрией", когда он еще был частью Венгерского королевства в составе Австро-Венгерской монархии.

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