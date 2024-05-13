Мягкий климат, заповедный ландшафт в Зеевинкеле, виноградники, деревни с традиционными домиками — Паннонская равнина — это особый уголок Австрии.

Бургенланд

В Бургенланде пейзажи, излучающие спокойствие, сочетаются с оживленными культурными достопримечательностями. Регион впечатляет своей нетронутой природой и прочными корнями традиций, но при этом не является устаревшим. Холмы, обширные виноградники и прекрасные озера приглашают вас расслабиться и насладиться отдыхом. Традиционные праздники и гостеприимство создают теплую и радушную атмосферу. Здесь современное органично переплетается с традиционным, что делает Бургенланд местом, которое постоянно удивляет и восхищает.

Паннонская равнина

Новаторский дух в виноделии и кулинарии отражается в отличном качестве продуктов. Речь идет о климате Паннонской равнины, который считается теплым, сухим, мягким и с небольшим количеством осадков. В деревенских трактирах и тавернах хозяева подают типичные паннонские блюда.

"Земля солнца"

Жаркое лето и около 300 солнечных дней в году дали Бургенланду прозвище "Земля солнца", что также благоприятно сказывается на многочисленных виноградниках и фруктовых садах. Пожалуй, самый известный регион Бургенланда находится вокруг озера Нойзидль. Степному озеру он обязан своей репутацией места, которое стоит посетить. Любители солнечных и водных видов спорта смогут занять себя в национальном парке. Около 340 видов птиц находят здесь свою охраняемую среду обитания. С 2001 года этот регион также является объектом Всемирного и природного наследия ЮНЕСКО.