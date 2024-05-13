Нижняя Австрия
Летние каникулы между дворцами, замками и вином
Чем известна Нижняя Австрия?
Крупнейшая федеральная земля Австрии расположена на северо-востоке на реке Дунай. Регион имеет богатое культурное наследие и удивительную природу! Поля, леса, долины рек, горные вершины — разнообразие ландшафта придает Нижней Австрии очаровательный характер. Ведущий винодельческий регион Австрии является домом для винных таверн и винотек наряду с сотнями великолепных дворцов, замков и монастырей. А оживленная культурная и художественная жизнь освежает историческую часть города.
Уютно и приятно
Можно ли описать отношение к жизни в Нижней Австрии только одним способом? — Эпикурейское! Экскурсии здесь всегда сопровождаются кулинарными остановками. Здесь всегда есть винная таверна или один из популярных трактиров с пабной культурой. Но главную роль играют вина. Нижние австрийцы поэтому даже имеют так называемое пятое время года — винную осень.
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Нижняя Австрия со всех ракурсов
Самые интересные места
Развлечения в Нижней Австрии
Туры
Экскурсионные направления в Нижней Австрии
Регионы
Дунайский регион
Живописные пейзажи, ценные культурные сокровища, изысканные кулинарные изыски и вина — Дунайский регион обещает множество моментов наслаждения.
Венские Альпы
Там, где Ракс, Шнееберг и Земмеринг теряют высоту, начинается земля 1000 холмов: очаровательный регион.
Вальдфиртель
Густые леса, мистические скалы, маковые поля и пруды создают фон этого нетронутого природного региона Нижней Австрии.
Вайнвиртель
Виноградники на каждом шагу: этот регион винных таверн и подвальных переулков лучше всего осматривать на велосипеде или пешком.
Венский лес
Невероятный лес всего в двух шагах от мегаполиса Вены: регион с его деревенскими винными тавернами вдохновлял уже Людвига ван Бетховена.
Города
Санкт-Пёльтен
Молодой, современный, барочный: столица провинции — оживленный школьный и торговый центр.
Мельк
Красивый старый город и барочный монастырь со знаменитой библиотекой являются воротами в Вахау.
Баден под Веной
Очаровательный курортный город и старый город в стиле барокко — место, где дворяне проводили свои летние каникулы.
Цветтль
Между двумя реками расположился город пивоваров с симпатичным старым центром и аутентичными трактирами.
Искусство и культура Нижней Австрии: богатство замков, дворцов и истории
Главные события
Замок Графенегг
Звук и природа: сочетание романтического замка, древних деревьев в парке и чарующих звуков — особый культурный опыт.
Дунайский фестиваль в Кремсе
Авангардная музыка и исполнительское искусство открывают звуковые горизонты на Дунае.
Велленклэнге
Камерная музыка, джаз, фолк-музыка и звуки инди-сцены звучат на озере Лунц.
фестиваль "glatt & verkehrt"
Этот важный фестиваль представляет широкий спектр музыкальных жанров, таких как традиционная народная музыка, джаз и современные музыкальные формы со всего мира.
Известные люди
Оскар Кокошка: пионер экспрессионизма
Родившись в Пёхларне на Дунае, знаменитый художник-экспрессионист всегда был связан со своей родиной.
Эгон Шиле: Мастер международного модернизма
Эгон Шиле, родившийся в Тульне, наиболее известен своими зачастую причудливыми портретами, а также пейзажными картинами.
Познакомьтесь с Нижней Австрией, насладитесь общением!
Уникальные гостиницы
Советы по защите климата
Уважайте природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и убирайте за собой мусор.
Используйте устойчивое передвижение. Пользуйтесь общественным транспортом или просто катайтесь на велосипеде.
Проявляйте заботу о диких животных. Наблюдайте за животными с безопасного расстояния.
Сознательное (и органическое) питание. Выбирайте местные и экологически чистые продукты питания и товары.
Укрепляйте биоразнообразие. Защита и сохранение биоразнообразия крайне важны для экологического баланса.
Пабная культура Нижней Австрии
Нижняя Австрия — это кулинарная сокровищница, и отведать её просто необходимо. Ведь лучшие продукты произрастают здесь: знаменитые абрикосы и вино в Вахау, маки, травы и специи в Вальдфиртеле, вино и сидр в районах, названных в их честь.
В Нижней Австрии особенно важна культура пабов. Будь то городской трактир, деревенский трактир или отмеченный наградами ресторан: около 200 предприятий-членов заслужили награду "Традиционный трактир" и культивируют местные блюда, создают новые интерпретации и готовят из региональных продуктов. Здесь есть место как необычным идеям, так и инновационным рецептам и новому подходу к традиционной культуре пабов.
Экология и культура
Разнообразие расцветает в выставочном саду "Ноев ковчег" в Вальдфиртеле! Романтический павильон XVIII века — лишь одна из многих особенностей экскурсии по райскому саду в Шильтерне. Плоды выставочного сада, в основном редкие сорта фруктов и овощей, перерабатываются в превосходные деликатесы — садовая кухня открывается каждое лето. В магазине можно приобрести редкие семена и молодые растения для сада или балкона.
Горячий совет для тех, кто особенно увлечен биоразнообразием!
Вопросы и ответы
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