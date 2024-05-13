В Нижней Австрии культура и природа сливаются воедино: от музеев до винных таверн, от дворцов и замков до лесов и озер.

Чем известна Нижняя Австрия?

Крупнейшая федеральная земля Австрии расположена на северо-востоке на реке Дунай. Регион имеет богатое культурное наследие и удивительную природу! Поля, леса, долины рек, горные вершины — разнообразие ландшафта придает Нижней Австрии очаровательный характер. Ведущий винодельческий регион Австрии является домом для винных таверн и винотек наряду с сотнями великолепных дворцов, замков и монастырей. А оживленная культурная и художественная жизнь освежает историческую часть города.

Уютно и приятно