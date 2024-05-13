Нижняя Австрия
Летние каникулы между дворцами, замками и вином

Зимние каникулы
В Нижней Австрии культура и природа сливаются воедино: от музеев до винных таверн, от дворцов и замков до лесов и озер.

Чем известна Нижняя Австрия?

Крупнейшая федеральная земля Австрии расположена на северо-востоке на реке Дунай. Регион имеет богатое культурное наследие и удивительную природу! Поля, леса, долины рек, горные вершины — разнообразие ландшафта придает Нижней Австрии очаровательный характер. Ведущий винодельческий регион Австрии является домом для винных таверн и винотек наряду с сотнями великолепных дворцов, замков и монастырей. А оживленная культурная и художественная жизнь освежает историческую часть города.

Уютно и приятно

Можно ли описать отношение к жизни в Нижней Австрии только одним способом? Эпикурейское! Экскурсии здесь всегда сопровождаются кулинарными остановками. Здесь всегда есть винная таверна или один из популярных трактиров с пабной культурой. Но главную роль играют вина. Нижние австрийцы поэтому даже имеют так называемое пятое время года винную осень.

Краткая информация о Нижней Австрии
Столица:Санкт-Пёльтен
Площадь:19.180 км²
Население:ок. 1,72 миллиона человек (по состоянию на 2024 год)
Национальные парки:2
Природные парки:19
Оздоровительные курорты:7

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События в Нижней Австрии
Традиционные и современные яркие события можно найти в Календаре событий

Нижняя Австрия со всех ракурсов

Самые интересные места

Железная дорога Земмеринг (ЮНЕСКО)

Зона дикой природы Дюрренштайн (ЮНЕСКО)

Регион Всемирного наследия Вахау

Римский город Карнунтум

Аббатство Мельк — в стиле барокко в регионе Вахау (ЮНЕСКО)

Пешеходный и водный мир водопада Майра

Жемчужина барокко замок Хоф

Развлечения в Нижней Австрии

Туры

Велосипедные туры с удовольствием

Туры на горных велосипедах

Паломнические туры

Лодочные туры

Экскурсионные направления в Нижней Австрии

Регионы

Дунайский регион

Живописные пейзажи, ценные культурные сокровища, изысканные кулинарные изыски и вина — Дунайский регион обещает множество моментов наслаждения.

Дунайский регион

Венские Альпы

Там, где Ракс, Шнееберг и Земмеринг теряют высоту, начинается земля 1000 холмов: очаровательный регион.

Венские Альпы

Вальдфиртель

Густые леса, мистические скалы, маковые поля и пруды создают фон этого нетронутого природного региона Нижней Австрии.

Вальдфиртель

Вайнвиртель

Виноградники на каждом шагу: этот регион винных таверн и подвальных переулков лучше всего осматривать на велосипеде или пешком.

Вайнвиртель

Венский лес

Невероятный лес всего в двух шагах от мегаполиса Вены: регион с его деревенскими винными тавернами вдохновлял уже Людвига ван Бетховена.

Венский лес

Моствиертель

Фруктовые сады на севере и 2000-метровые вершины, такие как Этшер или Хохкар, на юге: контраст, который обещает наслаждение и приключения на одном дыхании.

Моствиертель

Города

Санкт-Пёльтен

Молодой, современный, барочный: столица провинции — оживленный школьный и торговый центр.

Санкт-Пёльтен

Мельк

Красивый старый город и барочный монастырь со знаменитой библиотекой являются воротами в Вахау.

Мельк

Кремс на Дунае

В этом культурном мегаполисе много музеев и лучшая в стране гастрономия.

Кремс

Баден под Веной

Очаровательный курортный город и старый город в стиле барокко — место, где дворяне проводили свои летние каникулы.

Баден

Ретц

В знаменитом винном городе со сказочной ветряной мельницей вино чувствует себя как дома.

Ретц

Вайдхофен-ан-дер-Иббс

Средневековый город с семью башнями имеет свою крепостную историю.

Вайдхофен

Цветтль

Между двумя реками расположился город пивоваров с симпатичным старым центром и аутентичными трактирами.

Цветтль

Винер-Нойштадт

После исторической прогулки с гидом по центру города насладитесь культурой кофеен.

Винер-Нойштадт

Искусство и культура Нижней Австрии: богатство замков, дворцов и истории

Достопримечательности Нижней Австрии

Главные события

Замок Графенегг

Grafenegg

Звук и природа: сочетание романтического замка, древних деревьев в парке и чарующих звуков — особый культурный опыт.

Замок Графенегг

Дунайский фестиваль в Кремсе

02.05.2025 – 11.05.2025
Krems

Авангардная музыка и исполнительское искусство открывают звуковые горизонты на Дунае.

Дунайский фестиваль

Велленклэнге

11.07.2025 – 26.07.2025
Lunz am See

Камерная музыка, джаз, фолк-музыка и звуки инди-сцены звучат на озере Лунц.

Велленклэнге

фестиваль "glatt & verkehrt"

Krems

Этот важный фестиваль представляет широкий спектр музыкальных жанров, таких как традиционная народная музыка, джаз и современные музыкальные формы со всего мира.

фестиваль "glatt & verkehrt"

Фестиваль в Райхенау

03.07.2025 – 03.08.2025
Reichenau

Знаменитое культурное событие проходит каждое лето посреди природной идиллии Венских Альп.

Фестиваль в Райхенау

Известные люди

Оскар Кокошка: пионер экспрессионизма

Родившись в Пёхларне на Дунае, знаменитый художник-экспрессионист всегда был связан со своей родиной.

Оскар Кокошка

Эгон Шиле: Мастер международного модернизма

Эгон Шиле, родившийся в Тульне, наиболее известен своими зачастую причудливыми портретами, а также пейзажными картинами.

Эгон Шиле

Йозеф Гайдн: основатель венского классицизма

Йозеф Гайдн, родившийся в маленькой деревне Рорау, произвел революцию в музыке благодаря своему музыкальному языку, представленному в сонатах, квартетах и симфониях.

Йозеф Гайдн

Познакомьтесь с Нижней Австрией, насладитесь общением!

Кулинарные изыски Нижней Австрии

Уникальные гостиницы

Винный и спа-отель LOISIUM в Лангенлуа

Спа-отель Steigenberger в Кремсе

Природный отель Мольцбаххоф в Кирхберг-ам-Векселе

Дом Лооса в Пайербахе

Советы по защите климата

Что мы можем сделать для защиты биоразнообразия?

  • Уважайте природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и убирайте за собой мусор.

  • Используйте устойчивое передвижение. Пользуйтесь общественным транспортом или просто катайтесь на велосипеде.

  • Проявляйте заботу о диких животных. Наблюдайте за животными с безопасного расстояния.

  • Сознательное (и органическое) питание. Выбирайте местные и экологически чистые продукты питания и товары.

  • Укрепляйте биоразнообразие. Защита и сохранение биоразнообразия крайне важны для экологического баланса.

Путешествуйте экологично
Что еще может предложить Нижняя Австрия

Пабная культура Нижней Австрии

Это отличная кухня!

Нижняя Австрия это кулинарная сокровищница, и отведать её просто необходимо. Ведь лучшие продукты произрастают здесь: знаменитые абрикосы и вино в Вахау, маки, травы и специи в Вальдфиртеле, вино и сидр в районах, названных в их честь.

В Нижней Австрии особенно важна культура пабов. Будь то городской трактир, деревенский трактир или отмеченный наградами ресторан: около 200 предприятий-членов заслужили награду "Традиционный трактир" и культивируют местные блюда, создают новые интерпретации и готовят из региональных продуктов. Здесь есть место как необычным идеям, так и инновационным рецептам и новому подходу к традиционной культуре пабов.

Культура пабов в Нижней Австрии

Экология и культура

Сад-выставка "Ноев ковчег" в Шильтерне

Разнообразие расцветает в выставочном саду "Ноев ковчег" в Вальдфиртеле! Романтический павильон XVIII века лишь одна из многих особенностей экскурсии по райскому саду в Шильтерне. Плоды выставочного сада, в основном редкие сорта фруктов и овощей, перерабатываются в превосходные деликатесы садовая кухня открывается каждое лето. В магазине можно приобрести редкие семена и молодые растения для сада или балкона.

Горячий совет для тех, кто особенно увлечен биоразнообразием!

Выставочный сад "Ноев ковчег

Вопросы и ответы

Нижняя Австрия самая большая федеральная земля Австрии, состоящая из шести регионов, различающихся по местоположению, культуре и экономике:

  1. Вайнвиртель: виноградарство

  2. Вальдфиртель: густые леса

  3. Моствиертель: выращивание яблок и груш, производство сидра

  4. Промышленный район: экономический центр Нижней Австрии с сильным промышленным сектором

  5. Окрестности Вены/центр Нижней Австрии: Районы вокруг Вены, которые предлагают как жилые, так и рекреационные площади

  6. Дунайско-мартовско-тайские поймы: речные ландшафты вдоль Дуная и рек Марч и Тхайя

Крупнейшая федеральная земля Австрии с федеральной столицей Санкт-Пёльтен лежит на северо-востоке на Дунае какое богатое культурное наследие, какая красота природы! Альпийское, паннонское, северное и южное европейское влияние объединяет все типы ландшафтов в общую идиллическую картину. Сельскохозяйственные угодья, леса, долины рек, горные вершины различия в ландшафте придают Нижней Австрии особый характер. Ведущий винодельческий регион Австрии является домом для уютных винных таверн и винных трактиров наряду с великолепными дворцами, замками и монастырями. А оживленная культурная и художественная жизнь привносит освежающий штрих в историческую часть.

Что делает Нижнюю Австрию такой особенной?
В Нижней Австрии находятся три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО:

  • Железная дорога Земмерин: железной дороге Земмеринг уже более 160 лет, она регулярно курсирует по 41-километровой железнодорожной ветке из Глогница в Мюрцзушлаг. В 1854 году она стала первой в мире горной железной дорогой, а в 1998 году была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Зона дикой природы Дюрренштайн-Лассингталь: как крупнейший остаток первобытного леса в Альпийской дуге, эта зона дикой природы с 2017 года является признанным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Охраняемыми природными лесами, а также видами животных, растений и грибов, она вносит свой вклад в сохранение экосистем.

  • Вахау: одна из самых красивых речных долин и винодельческих регионов в мире впервые упоминается в документах более 1200 лет назад. Уже в раннем Средневековье этот регион был одним из важнейших экономических регионов Нижней Австрии.

Нижняя Австрия имеет богатую историю и стратегически важное местоположение, что привело к строительству многочисленных замков и дворцов на протяжении веков. В прошлом они служили не только военной защитой, но и резиденциями, административными центрами и представительскими местами. Многие из замков и дворцов стали символами культурного наследия и самобытности Нижней Австрии.

Впервые упоминается в 996 году нашей эры как "Остаррихи", а через несколько сотен лет Нижняя Австрия стала "эрцгерцогством Австрия под Энном" "Австрийское эрцгерцогство под Энном" его наибольшую протяженность. Позднее оно было названо "Нижней Австрией" в отличие от "Верхней Австрии", чтобы описать географическое положение двух регионов. в 1920 году Нижняя Австрия была признана отдельной федеральной землей (без Вены).

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