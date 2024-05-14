Ruine Aggstein auf bewaldeten Felsen über der Donau in der Wachau, Hügel im Morgenlicht.
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Die Wachau
Weinberge, Marillenblüte und die Donau als Lebensader

Sanfte Weinberge, historische Orte und eine gastliche Heurigenkultur: Das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau gilt als eines der schönsten Flusstäler Europas – zu Recht.

In der Wachau fließt die Donau zwischen jahrhundertealten steilen Weinbergen und verbindet spektakuläre Natur mit Geschichte – kein Wunder, dass sie zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die berühmte Wachauer Marille und die Weinterrassen, die den Riesling und Grünen Veltliner hervorbringen, sind Symbole der Region.

In der Wachau scheint die Zeit langsamer zu vergehen. Ein Besuch im Heurigen mit hausgemachten Spezialitäten, authentische Spitzenweine und den Blick auf die Donau – mehr braucht es nicht um hier einen unvergesslichen Tag zu erleben. Kulturelle Highlights wie Burgruinen, das Stift Melk und Orte wie Dürnstein und Weißenkirchen schaffen eine Atmosphäre von Ruhe und Zeitlosigkeit. 

Quick-Info zur Wachau
Lage:ca. 1 Bahnstunde von Wien entfernt
Weinbaufläche:ca 1.400 Hektar
Winzer:innen:ca. 650
Orte:Melk, Spitz an der Donau, Dürnstein, Weißenkirchen in der Wachau, Krems an der Donau
Seehöhe 200 m

Die Wachau wurde im Jahr 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Ihre einzigartige Kulturlandschaft entstand durch eine harmonische Verbindung von Natur und jahrhundertelanger menschlicher Bewirtschaftung.  

Niederösterreich-CARD: Freier Eintritt zu rund 350 Ausflugszielen.

Die Wachau in allen Perspektiven

Die Top Highlights

Dürnstein: Ruine, Stift und ein malerischer Ort

Stift Melk: Der barocke Prachtbau der Benediktinermönche

Weissenkirchen: Die größte Weinbaugemeinde der Wachau

Krems an der Donau: Die historische Kleinstadt entdecken

Heurigenkultur und Buschenschänke

Schifffahrt: Die gemütlichste Art, die Wachau zu entdecken

Benediktinerstift Göttweig: Klosterbau und Ausflugsziel

Donauradweg: Entlang Europas zweitlängsten Fluss

Marillenblüte: Ein Highlight im Frühling

Aktivitäten in der Wachau

Süßes Früchtchen

Wissenswertes über die Wachauer Marille

Die Wachauer Marille ist so außergewöhnlich, dass als eigene Marke geschützt ist. Sie hat eine pralle Form, schmeckt süß und ist saftig und verfügt über ein charakteristisches Aroma, das sich besonders gut in den aus ihr hergestellten Marmeladen und Likören sowie den flaumigen Marillenknödeln zeigt. Dass sie in der Wachau so gut gedeiht, ist dem Klima, Boden und der jahrhundertelangen Kultivierung zu verdanken. Die Blütezeit der Bäume ist ein Naturspektakel: Die Knospen öffnen sich und offenbaren ihre schneeweißen, duftenden Blüten, die die ganze Wachau in ein Meer aus Weiß verwandeln.

Wachauer Marille
Weinland Wachau

Beste Bedingungen für edle Tropfen

Mildes Klima durch Donaunähe, sonnenbeschienene Hänge, kühle Nächte und Urgesteinsböden: Diese Kombination macht die Wachau zu einem für den Weinbau prädestinierten Ort. Vor allem Weißweine gedeihen hier in der hügeligen Landschaft wie am 1000-Eimerberg oder an den Weinhängen der Domäne Wachau. Die in der Wachau angebauten Veltliner und Rieslinge werden weit über die Grenzen Österreichs hinaus geschätzt. Besonders stolz sind die Winzer:innen auf Steinfeder, Federspiel und Smaragd: drei ausgezeichnete und eingetragene Marken aus der Region. Wer sich durchkosten möchte, kann das bei Heurigen und Winzern tun. Besonders schön ist der Weinherbst Wachau, wenn die Sonne die Weingärten – und die Tropfen im Glas – in goldenes Licht taucht.

Domäne Wachau

Besondere Events

Marillenblüte in der Wachau

Die Wachau zeigt sich im Frühling in ihrem schönsten Kleid – ein Erlebnis.

Marillenblüte in der Wachau

Sonnenwendfeier Wachau-Nibelungengau-Kremstal

Feuerwerke und tausende Lichter, die sich in der Donau widerspiegeln: Die Sonnenwende wird besonders zelebriert – auch vom Schiff aus.

Sonnenwendfeier

Musikalischen Weinterrassen

Eine Verbindung von Musik, Wein und Natur, die ihresgleichen sucht.

Musikalischen Weinterrassen

Glatt & Verkehrt Festival

Das jährlich stattfindende Festival kombiniert Volksmusik mit modernen Einflüssen in einzigartigen Locations wie Weingütern, Burgruinen und Kirchen.

Glatt & Verkehrt Festival

Wachauer Weinfrühling

Die Weinbauregionen feiern den Wein mit Verkostungen und kulturellem Rahmenprogramm.

Wachauer Weinfrühling

Wachau Marathon

Ein Spektakel für alle, die sportlich durch die Wachau laufen oder nur zuschauen wollen.

Wachau Marathon

Regionale Rezepte

Wachauer Marillenknödel

Das Geheimnis des Wachauer Marillenknödels ist die Fülle: Die „echte“ Marille. Mit diesem Rezept schmeckt der Marillenknödel wie das Original in der Wachau.

Wachauer Marillenknödel

Marillenkuchen mit Marzipan

Das Highlight in der Marillensaison: ein ruckzuck Marillenkuchen vom Blech verfeinert mit Marzipan.

Marillenkuchen mit Marzipan

Marillenpalatschinken

Palatschinken – auch bekannt unter Pfannkuchen, Omeletts, Crêpes – sind Omeletts, die mit Marillenmarmelade gefüllt serviert werden.

Marillenpalatschinken

Besondere Unterkünfte

Steigenberger Hotel & Spa Krems

Hotel Schloss Dürnstein

Weingut Holzapfel

Klimaschutz-Info

Was ist das LIFE-Projekt in der Wachau?

Vor über 100 Jahren wurden in der Wachau Längsverbauungen mit Treppelwegen umgesetzt. Dadurch fehlten Kiesbänke und Flachufer, die für viele Donaufischarten und Wasservögel bedeutend sind. Durch die Renaturierung im Rahmen des LIFE-Projekts wurde das Flussbild belebt. Fische und Vögel finden wieder mehr Rückzugsorte und Radfahrer:innen und Wanderer:innen erleben eine ursprünglichere Donaulandschaft.

LIFE-Projekt Wachau

FAQs

Sehenswerte Orte in der Wachau sind:

  • Melk: Bekannt für das barocke Stift Melk, eines der beeindruckendsten Klostergebäude Europas.

  • Spitz an der Donau: Ein charmantes Weindorf, berühmt für den Tausendeimerberg, einen Weinberg mit steilen Terrassen.

  • Dürnstein: Berühmt für die Ruine Dürnstein, wo Richard Löwenherz im Mittelalter gefangen gehalten wurde. Die Stadt ist ein beliebtes Touristenziel mit malerischen Gassen.

  • Weißenkirchen in der Wachau: Ein Zentrum des Weinbaus in der Wachau, umgeben von terrassierten Weinbergen und historischen Kirchen.

  • Krems an der Donau: Eine der ältesten Städte Österreichs mit einer lebendigen Kulturszene, einschließlich Museen und Festivals.

Die Orte und Städte in der Wachau sind berühmt für ihre kulturellen Schätze, wie die mittelalterlichen Burgruinen, barocken Stadtkerne – und die zeitgenössische Kulturszene: Zu deren Highlights zählen das Donaufestival Krems, das Festival Glatt & Verkehrt in Spitz, die Sommerspiele in Melk oder die Kunsthalle Krems.

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