Drei Radfahrer auf einem Weg durch Weinberge, Donau und Weißenkirchen im Hintergrund, Wachau.
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Die Donau in Österreich
Immer den Fluss im Blick: Vom Donausteig bis zur Wachau nach Wien

Auf 350 Kilometern bietet die Donau in Österreich eine Kulturlandschaft mit Städten, Weinregionen und Flusslandschaften.

Zwischen Passau und Bratislava fließt die Donau durch Oberösterreich, Niederösterreich und Wien. Die Schlögener Schlinge ist die berühmteste Schleife der Donau und ein Meisterstück der Evolution, eine Co-Produktion von Wind und Wasser und ein paar Millionen Jahren Zeit. Schon die Römer nutzten sie als Wasserstraße, bereits damals gelangten Waren und Weltanschauungen über die Donau ins Land. Dass der Fluss ein mildes Mikroklima mit fruchtbaren Böden schuf, lockte die Menschen schon früh an seine Ufer. Sie bauten Burgen und Schlösser und Stifte, gründeten Orte, planten Städte. Gestalteten eine Kulturlandschaft, die einzigartig ist.

Und dann ist da noch diese dichte Abfolge an Erlebnissen. Zwischen der barocken Pracht von Stift Melk und der stillen Kraft der Wachau mit ihren Terrassenweingärten entfaltet sich eine Landschaft, die so beeindruckend ist, dass sie zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Weiter östlich öffnet sich die Donau Richtung Wien, trifft hier auf urbane Leichtigkeit und gewachsene Geschichte, bis hin zum Nationalpark Donau-Auen mit Auwäldern, Donauarmen und freigegebenen Wegen.Wer mit dem Schiff, dem Rad oder zu Fuß unterwegs ist, merkt schnell: Die Donau ist kein Ziel. Sie ist eine Einladung, sich treiben zu lassen – zwischen Kultur, Gegenwart und dem, was noch kommt.

Quick-Info zur Donau
Länge:2.850 Flusskilometer, davon fließen 350 durch Österreich
Quelle:im Schwarzwald in Deutschland
Mündung:Schwarzes Meer
Verlauf:von Westen nach Osten
Fließt neben Österreich durch 9 Länder:Deutschland, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Ukraine, Republik Moldau

„An der schönen blauen Donau“ – der Walzer des Johann Strauss Sohn begann seinen Siegeszug um die Welt schon bald nach der Uraufführung am 15. Februar 1867. Heute ist er Österreichs heimliche Nationalhymne und fixer Programmpunkt beim Neujahrskonzert im Großen Saal des Wiener Musikvereins.

Die Donau aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Schlögener Donaublick: Aussichtspunkt und Rastplatz

Burg Clam: Burghotel, Event- und Konzertlocation ClamLive

Stift St. Florian: Bibliothek, Marmorsaal, Bruckner-Orgel

Stift Melk: Stiftskirche, Museum, Gartenanlage

Wachau: UNESCO-Welkulturerbe, Weinberge, Marillenblüte

Schöne Aussichten entlang der Donau: Top 5 Aussichtsplätze

Burgruine Aggstein: 360 Grad Rundgang, Outdoor Escape Room

Carnuntum: Römische Stadt, Heidentor, Museum, Amphitheater

Stift Klosterneuburg: Ältestes Weingut Österreichs

Donauturm: Ausblick vom Turm, 360° Panorama, Kulinarik

Aktivitäten entlang der Donau

Die schönsten Städte und Orte

Krems an der Donau

Zwischen alten Mauern und moderner Kunst entfaltet sich ein Ort voller Kontraste. Entdeckt die historische Altstadt, die Kunstmeile und genießt exquisite Weine.

Krems

Dürnstein

Barocke Altstadt mit ikonischem blauem Kirchturm. Hoch darüber die Ruine – einst Burg der Kuenringer, wo der englische König Richard Löwenherz gefangen gehalten wurde.

Dürnstein

Grein an der Donau

Zwischen Donauufer und sanften Hügeln des Mühlviertels entfaltet Grein seinen stillen Charme – mit Schloss Greinburg und dem ältesten Stadttheater Österreichs

Grein an der Donau

Hainburg an der Donau

Mittelalterliche Gassen treffen auf den Nationalpark Donau-Auen: Entlang freigegebener Wege und Radrouten lassen sich Auwald, Donauarme erkunden.

Hainburg an der Donau

Besondere Events

Besondere Unterkünfte

Best Western Hotel Spinnerei Linz: 3 Sterne Superior

Steigenberger Hotel & Spa Krems: 4 Sterne Superior

Hotel Schachner Maria Taferl: 4 Sterne

Hotel Donauschlinge Haibach: 4 Sterne

Donau Lodge Ybbs: 4 Sterne

Hotel Schloss Dürnstein: 5 Sterne

Hotel Wesenufer Waldkirchen: 4 Sterne

Hilton Vienna Waterfront: 4 Sterne

Flusslandschaft und Lebensräume

Nationalpark Donau-Auen

Der Nationalpark Donau-Auen erstreckt sich von Wien bis zur Marchmündung an der Staatsgrenze zur Slowakei. Die hier auf einer Strecke von rund 36 km noch frei fließende Donau darf die Landschaft formen und ist Lebensraum für über 60 Fischarten, Eisvögel, Seeadler, Biber, Sumpfschildkröten, seltene Orchideen und zahllose Insektenarten.

Das Schutzgebiet ist frei zugänglich, allerdings dürfen die Wanderwege und die freigegebenen Radrouten nicht verlassen werden. Geführte Wanderungen, und Schlauchboottouren in Begleitung von Nationalpark Ranger:innenbieten ein besonders intensives Naturerlebnis.

Nationalpark Donau-Auen

FAQs

Die Donau fließt von Westen nach Osten und durchquert Österreich auf einer Länge von rund 350 Kilometern und ist dabei eine bedeutende Lebensader des Landes. Sie verbindet historische Städte, Naturschutzgebiete und Kulturschätze. Sie tritt bei Jochenstein in Oberösterreich in das Land ein und fließt zunächst durch die Stadt Linz bis zur Schlögener Schlinge.

Weiter östlich schlängelt sie sich durch die berühmte Wachau, ein UNESCO-Weltkulturerbe, bekannt für ihre malerischen Weingärten und Burgruinen. Anschließend erreicht sie Wien, bevor sie weiter den Nationalpark Donau-Auen durchquert und schließlich bei Hainburg an der Grenze zur Slowakei das Land verlässt.

Diese Orte zeigen die Vielfalt der Donau-Region in Österreich: 

  • Linz: Die Hauptstadt Oberösterreichs „City of Media Arts“ begeistert mit ihrem modernen Kulturangebot, darunter das Ars Electronica Center und das Lentos Kunstmuseum. 

  • Stift Melk: Hoch über der Donau thront das barocke Benediktinerstift. 

  • Wachau: UNESCO Weltkulturerbe, zwischen Melk und Krems ist bekannt für steile Weinberge, historische Burgen wie die Ruine Dürnstein und Aggstein. 

  • Krems: besticht mit ihrer Altstadt, der Kunsthalle Krems und kleinen Winzerbetrieben. 

  • Wien: Die Hauptstadt verbindet Donauufer und urbanes Leben. Der Donaukanal ist ein Hotspot für Kunst und Kulinarik, während die Alte Donau mit Booten und Stränden lockt. Die Donauinsel ist ein beliebtes Naherholungsgebiet.

  • Nationalpark Donau-Auen: mit Auwäldern, Donauarmen und vielfältigen Lebensräumen bietet sich für Wanderungen auf freigegebenen Wegen an.

Entlang der Donau in Österreich gibt es viele Möglichkeiten, die Landschaft zu erleben. Besonders beliebt sind:

  • Radfahren auf dem Donauradweg,

  • Wandern entlang des Donausteigs,

  • Schifffahrten auf dem Fluss sowie

  • Baden an den Donauufern.

  • Aussichtsplätze mit Donaublick und

  • Sehenswürdigkeiten wie Stifte, Burgen und historische Städte prägen die Region.

Entlang der Donau in Österreich finden das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen statt. Zu den bekanntesten zählen

  • das Donauinselfest in Wien,

  • das Donaufestival in Krems,

  • die Sonnwendfeiern in der Wachau,

  • die Donaufestwochen im Strudengau,

  • der Linz Donau Marathon sowie

  • der Wachau Radmarathon.

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