Gore in jezera v Avstriji

Mešanica gora in jezer ima še posebej čaroben učinek na telo, um in dušo. Čutiti ta alpski način življenja in bližino narave je edinstveno.

Doživite gore in jezera, pozabite na vsakdanje življenje

V Avstriji ljudje pogosto izberejo tempo narave. Pregovorno ima alpski način življenja tukaj tradicijo, saj imajo Avstrijci že od nekdaj radi svoje gore in jezera. V večini regij je ta strast samoumevna pri načrtovanju prostega časa. To, kar je narava ustvarila v čudovitem razpoloženju – in čemur Avstrijci namenjajo trajno pozornost – lahko tukaj doživite v številnih aktivnostih: na pohodih, visokogorskih poteh, varovanih feratah in obsežnih gorsko kolesarskih poteh. Avstrijski gorski svet – sanjsko! Država je prepredena z Alpami – prostranimi gorskimi verigami, ki se izmenjujejo z dolinami, gozdovi in travniki, pašniki in kristalno čistimi gorskimi jezeri.Sredi teh pokrajin se vrstijo vasi in mesta, ki dajejo različnim regijam svoj značaj in bogato kulturo, ki je tesno povezana z alpskim okoljem

Doživite dragocen element z gorskimi potoki, mogočnimi rekami, kopalnimi jezeri in bučnimi slapovi. Bistra in čista, saj v Avstriji voda prihaja iz izvirov in podtalnice – bogastva, v katerem se država, kot ena vodno najbogatejših držav na svetu, dobesedno kopa.