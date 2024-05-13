Oberösterreich, med sin blandning av oväntad konst och kultur i Linz och kristallklara sjöar och berg i Salzkammergut-regionen, är ren sommarglädje.

Övre Österrike: ett land med kontraster

Granitkullarna i Mühlviertel-regionen, robusta och karga men ändå en del av vackra, svepande landskap. Sjödistriktet Salzkammergut, både fyllt av nostalgi för kejserliga tider och banbrytande konst, vilket gjorde det till 2024 års Europas kulturhuvudstad. Huvudstaden Linz, både en industriell stålstad och platsen för Ars Electronica Center, framtidens museum. Oberösterreich är fullt av kontraster - och därför är det värt ett besök.