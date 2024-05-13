Övre Österrike: ett land med kontraster
Granitkullarna i Mühlviertel-regionen, robusta och karga men ändå en del av vackra, svepande landskap. Sjödistriktet Salzkammergut, både fyllt av nostalgi för kejserliga tider och banbrytande konst, vilket gjorde det till 2024 års Europas kulturhuvudstad. Huvudstaden Linz, både en industriell stålstad och platsen för Ars Electronica Center, framtidens museum. Oberösterreich är fullt av kontraster - och därför är det värt ett besök.
Övre Österrikes besökskort
Skaffa ditt besökskort och använd linbanor gratis, besök sevärdheter till reducerat pris och få rabatter på sjö- och flodkryssningar.
Veranstaltungen in Oberösterreich
Traditionelle und moderne Highlights zeigt der Veranstaltungskalender
Möt Oberösterreich
Höjdpunkterna
De vackraste regionerna
Städer och platser du inte får missa
Traditionella evenemang i Oberösterreich
I Gmunden ger man varandra pepparkakshjärtan i present på den fjärde söndagen i fastaneller "Liebstatt"-söndagen, en sedvänja som går tillbaka till 1641.
Den 5 januari, "Glöckler"-löpningar i hela Salzkammergut-regionen, där människor bär starkt upplysta huvudbonader, medan lokalbefolkningen i detaljerade "Schönperchten"-dräkter har för avsikt att driva bort onda andar.
Sedan 1604, Karnevalen (eller "Fasching") i Ebensee firats med färgglada parader i slutet av februari.
På sensommaren återvänder de färgglatt dekorerade korna från Alpernas betesmarker och firas med lokala festivaler.
Julmarknaderna i hela Oberösterreich har gjort sig kända för sin festliga och mysiga atmosfär.
Berömda personligheter
Kejserliga Bad Ischl
Bad Ischl i Salzkammergut-regionen var platsen där den österrikiska kejsarfamiljen, och särskilt Franz Joseph I och Elisabeth "Sisi", tillbringade sina somrar. Idag kan du ta en guidad tur i den kejserliga villan ("Kaiservilla") eller besöka marmorslottet ("Marmorschlössl"), som byggdes för kejsarinnan Elisabeth.
Regionala recept
Boenden utöver det vanliga
Kalkalpen nationalpark
Kalkalpen ("Kalkstensalperna") nationalpark i Oberösterreich har gjort sig känd som en särskilt mångsidig och hållbar region.
Nationalparken omfattar ett av de största "slutna skogsområdena" i Österrike, dvs. inga allmänna vägar stör naturen här. De enda stigarna är skogsvägar som är nödvändiga för att bevara och underhålla skogarna.
Mer än 200 km orörda bäckar och över 800 källor med kristallklart bergsvatten finns inom området.
Fyra femtedelar av Kalkalpens nationalparks yta är täckt av skog.
Bland otaliga andra djurarter är nationalparkens skogar hem för den enda lodjurspopulationen i de österrikiska alperna.
"Vierkanthof"-gårdarna i Oberösterreich
I Oberösterreich finns en unik typ av bondgård, "Vierkanthof", som ungefär kan översättas med "fyrsidig gård". Dessa byggnader, som är byggda av sandsten, kalksten eller granit, är stora, nästan fästningsliknande och rektangulära med en innergård i mitten. Väggarna, som är upp till en meter tjocka, håller interiören varm på vintern och sval på sommaren.