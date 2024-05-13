Oberösterreich
Pittoreska sjöstränder, historiska städer och häpnadsväckande berg

Oberösterreich, med sin blandning av oväntad konst och kultur i Linz och kristallklara sjöar och berg i Salzkammergut-regionen, är ren sommarglädje.

Övre Österrike: ett land med kontraster

Granitkullarna i Mühlviertel-regionen, robusta och karga men ändå en del av vackra, svepande landskap. Sjödistriktet Salzkammergut, både fyllt av nostalgi för kejserliga tider och banbrytande konst, vilket gjorde det till 2024 års Europas kulturhuvudstad. Huvudstaden Linz, både en industriell stålstad och platsen för Ars Electronica Center, framtidens museum. Oberösterreich är fullt av kontraster - och därför är det värt ett besök.

Snabbfakta om Oberösterreich
Landets huvudstad:Linz
Areal:11.982 km²
Befolkning:ca 1,53 miljoner (år 2024)
Badande sjöar:70
Djupaste sjön:Sjön Traunsee, 191 m
Naturparker: Naturparker:4

Övre Österrikes besökskort
Skaffa ditt besökskort och använd linbanor gratis, besök sevärdheter till reducerat pris och få rabatter på sjö- och flodkryssningar.

Möt Oberösterreich

Höjdpunkterna

Salzkammergut-regionen: en perfekt sommarretreat

Europas kulturhuvudstad 2024

Donausteig vandring längs Donau

Gosaus sjöar

Unika ölupplevelser

Österrikes längsta via ferrata

Aktiviteter i Oberösterreich

Dagsutflykter i Oberösterreich

De vackraste regionerna

Städer och platser du inte får missa

För allt finns det en säsong

Traditionella evenemang i Oberösterreich

  • I Gmunden ger man varandra pepparkakshjärtan i present den fjärde söndagen i fastaneller "Liebstatt"-söndagen, en sedvänja som går tillbaka till 1641.

  • Den 5 januari, "Glöckler"-löpningar i hela Salzkammergut-regionen, där människor bär starkt upplysta huvudbonader, medan lokalbefolkningen i detaljerade "Schönperchten"-dräkter har för avsikt att driva bort onda andar.

  • Sedan 1604, Karnevalen (eller "Fasching") i Ebensee firats med färgglada parader i slutet av februari.

  • På sensommaren återvänder de färgglatt dekorerade korna från Alpernas betesmarker och firas med lokala festivaler.

  • Julmarknaderna i hela Oberösterreich har gjort sig kända för sin festliga och mysiga atmosfär.

Berömda personligheter

Där kejsaren tillbringade sommaren

Kejserliga Bad Ischl

Bad Ischl i Salzkammergut-regionen var platsen där den österrikiska kejsarfamiljen, och särskilt Franz Joseph I och Elisabeth "Sisi", tillbringade sina somrar. Idag kan du ta en guidad tur i den kejserliga villan ("Kaiservilla") eller besöka marmorslottet ("Marmorschlössl"), som byggdes för kejsarinnan Elisabeth.

Utforska kejsarens sommarhem

Regionala recept

Boenden utöver det vanliga

Spa Resort Geinberg

Bergergut i regionen Mühlviertel

Bondgårdssemester i Oberösterreich

Känd för sin biologiska mångfald

Kalkalpen nationalpark

Kalkalpen ("Kalkstensalperna") nationalpark i Oberösterreich har gjort sig känd som en särskilt mångsidig och hållbar region.

  • Nationalparken omfattar ett av de största "slutna skogsområdena" i Österrike, dvs. inga allmänna vägar stör naturen här. De enda stigarna är skogsvägar som är nödvändiga för att bevara och underhålla skogarna.

  • Mer än 200 km orörda bäckar och över 800 källor med kristallklart bergsvatten finns inom området.

  • Fyra femtedelar av Kalkalpens nationalparks yta är täckt av skog.

  • Bland otaliga andra djurarter är nationalparkens skogar hem för den enda lodjurspopulationen i de österrikiska alperna.

Nationalpark Kalkalpen
Unik arkitektur

"Vierkanthof"-gårdarna i Oberösterreich

I Oberösterreich finns en unik typ av bondgård, "Vierkanthof", som ungefär kan översättas med "fyrsidig gård". Dessa byggnader, som är byggda av sandsten, kalksten eller granit, är stora, nästan fästningsliknande och rektangulära med en innergård i mitten. Väggarna, som är upp till en meter tjocka, håller interiören varm på vintern och sval på sommaren.

FAQs

