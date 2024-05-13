Borgar och slott i Österrike

Österrikes slott och borgar tar dig på en resa genom medeltiden, renässansen och barocken, och erbjuder unika kulturella upplevelser.

Känn historiens vingslag

Österrike är fyllt av imponerande slott och borgar, från öst till väst. De pryder kullar med vidsträckt utsikt eller ligger idylliskt i landskapet, omgivna av ängar och skogar. När du kliver in i dessa kejserliga byggnader och deras trädgårdar, får du en levande känsla av hur livet var för väpnare, jungfrur, och monarker.

Österrikarna vårdar sitt kulturarv noggrant, och många slott och borgar har restaurerats för att bli tillgängliga för allmänheten. Under guidade turer får besökare höra fascinerande anekdoter om Habsburgarnas och aristokratins liv.

Många av dessa historiska byggnader har också fått nytt liv som platser för konserter, riddarfestivaler och sommarevenemang. Schönbrunn i Wien och Eggenberg i Graz har dessutom fått den särskilda äran att bli upptagna på UNESCO:s världsarvslista.

Slott och borgar i Österrikes nio delstater
Burgenlands vackraste slott och borgar

Följ i fotspåren av prinsfamiljen Esterházy Slottet EsterházyrenässansenLackenbachs slott och slottet Forchtensteins slott.

Andra populära utflyktsmål till slott och borgar i Burgenland:

Slott och borgar i Burgenland
Kärntens vackraste slott och borgar

De vackraste slotten i Kärnten är ofta populära platser för konserter, bröllop eller sommarfestivaler:

  • Porcia slottrenässansbyggnaden är en plats för evenemang och utställningar.

  • Finkensteins slottsruineri ruinerna ovanför Faak-sjön finns en arena för 1.000 personer för evenemang, som är särskilt spektakulära på grund av utsikten.

  • Slottet Pöcksteinden franska trädgården är värd för sommarfestivaler och utomhusevenemang.

  • Maria Loretto slottligger på en halvö i sjön Wörthersee och är en populär plats för fester och bröllop.

  • Hochosterwitz slott: är särskilt imponerande och på en 150 meter hög kalkstensklippa, som står ensam i landskapet och drar till sig allas uppmärksamhet.

  • Landskron slottär inte bara känt för Adlerarena, utan också för sin prisbelönta restaurang.

Slott och borgar i Kärnten
Niederösterreichs vackraste slott och borgar

  • Hofs slottslottets magnifika kammare kan besökas.

  • Laxenburgs slottbestår av två byggnader, det gamla slottet från medeltiden och den blå gården från barocken.

  • Slottet Grafeneggkan endast besökas under sommarmånaderna. Tips: Planera in ett konsertbesök på Wolkenturm!

  • Rosenburgs slottligger högt ovanför Kamptal.

  • Rosenau slottär en barockbyggnad som inhyser världens enda frimurarmuseum.

  • Schallaburgs slott: här hålls utställningar. Särskilt sevärda är de 1.600 terrakottafigurerna på den arkadförsedda innergården.

  • Aggsteins slottsruinär platsen för evenemang av alla de slag - från medeltida festivaler till marknader för konst och hantverk.

Slott och borgar i Niederösterreich
Oberösterreichs vackraste slott och borgar

  • Slottet Ort: På en liten ö i Traunsee ligger slottet Ort Slottetsom blev känt som "Schlosshotel Orth" på österrikisk tv. Det är en av de äldsta byggnaderna i Salzkammergut. Enligt legenden byggdes det av jätten Erla av kärlek till Traunsees sjöjungfru Blondchen.

  • Greinburgs slottär det äldsta bebodda slottet i Österrike.

  • Linz slottsmuseum: ursprungligen ett slott, det rymmer nu ett museum.

  • Clam slott: här kan du övernatta i bower-lägenheter och sviter.

Slott och borgar i Oberösterreich
Steiermarks vackraste slott och borgar

  • Eggenbergs slott det största och viktigaste slottskomplexet i Steiermark.

  • Seggau slott i södra Steiermarks vinland har en vinkällare som är över 300 år gammal.

  • Slottet Herberstein: som vill se växter, Djur och konst bör göra ett besök i trädgårdsslottet.

  • Piber slott är känt för sitt Lipizzaner-stuteri. De lipizzanerhingstar som uppträder på den världsberömda spanska ridskolan i Wien föds endast upp här.

  • Slottet Pöllau: planlösningen för Peterskyrkan i Rom var förebilden för slottet Pöllau. Det är därför det fått smeknamnet "den steiriska Peterskyrkan".

  • Riegersburgs slottriegersburg kan nås antingen via glashissen, till fots genom sju slottsportar eller via en via ferrata.

Slott och palats i SteiermarkSchlösserstraße Steiermark-Burgenland
Salzburgs vackraste slott och borgar

  • Mirabell slott: har alltid präglats av kärlek: prins ärkebiskop Wolf Dietrich lät bygga Mirabell slott med dess barocka lustträdgård för sin Salome Alt, som också var inspelningsplats för musikalfilmen "The Sound of Music". Marmorsalen anses idag vara en av världens vackraste bröllopssalar.

  • Slottet Hellbrunnmed sina vattenfunktioner är en välkommen förfriskning på sommaren.

  • Slottet Hohenwerfenhar en fyra ton tung klocka som ringes i under guidade turer.

  • Fästningen Hohensalzburgfästningen Hohensalzburg: den äldsta piporgeln som fortfarande är i drift Piporgel i världen kan höras tre gånger om dagen.

Slott och borgar SalzburgerLand
Tyrolens vackraste slott och borgar

  • Hofburg Innsbruckde helt renoverade statsrummen här är precis som de var på 1700-talet.

  • Slottet Ambrasslottet Ambras: förutom Habsburgarnas porträttgalleri med över 200 porträtt finns här också en av världens mest omfattande glassamlingar samt ärkehertig Ferdinand II:s konst- och kuriosakammare, som redan på 1500-talet ansågs vara särskilt sevärd.

  • Tratzbergs slottrenässansjuvel möter digitalisering: förutom den guidade turen finns det också tidsresor med virtual reality-glasögon.

  • Kufsteins fästningfästningen Kufstein: i fästningstornet finns världens största utomhusorgel: Heldenorgel.

Slott och palats i Tyrolen
Vorarlbergs vackraste slott och borgar

  • Schattenburgs slott i Feldkirchschattenburg slott är hem till en av de viktigaste historiska samlingarna av vapen i Österrike. Under sommarmånaderna hålls konserter i riddarsalen.

  • Hohenems slottmanuskriptet till Nibelungensången upptäcktes här i slottets bibliotek år 1755. Det rektangulära palatset med sin imponerande innergård och riddarsalen anses vara en av de vackraste renässansbyggnaderna i Bodensjöregionen.

  • Glopper slottäven känt som Neu-Ems slott - är ett medeltida slottskomplex på en kulle. Det omvandlades till ett 5-stjärnigt hotell 2018.

Slott och borgar i Vorarlberg
Wiens vackraste slott och borgar

  • Schönbrunns slottslottet var tidigare sommarresidens för kejsarinnan Sisi och Habsburgarna. På området finns också världens äldsta zoo.

  • Belvedere slottprins Eugenes tidigare residens inrymmer verk av Klimt, Schiele och Kokoschka i en magnifik barockmiljö.

  • Hofburg-palatsetdet kejserliga residenset och det kejserliga centrumet i staden Wien.

  • Villa Hermesvillan var kejsarinnan Elisabeths tillflyktsort. Hennes make, kejsar Franz Joseph, lät bygga jaktstugan i dagens Lainzer Tiergarten för att Sisi skulle kunna stanna längre i Wien.

  • Ringstrasse-palatsetdessa byggdes, beboddes och hyrdes ibland ut av aristokrater och förmögna i slutet av 1800-talet. Idag är de hem för kaffehus, parlamentet och kända hotell.

Schlösser Wien
UNESCO-Welterbestätten
Bevarandet av historiska skatter

UNESCO-kommissionen arbetar för att skydda och främja mångfalden av kulturella uttryck. I Österrike har 12 världsarvslistor erkänts av UNESCO - och var och en är värd ett besök i sig själv:

  • det magnifika slottet Schönbrunn,

  • de historiska stadskärnorna i Wien, Salzburg, Baden och Graz med slottet Eggenberg

  • de charmiga landskapen i Wachau, Neusiedler See, Donau Limes och Hallstatt-Dachstein-regionen,

  • semmering-järnvägen,

  • de förhistoriska pålbyggnaderna

  • bokskogarna i Kalkalperna.

Dessutom erkänner UNESCO också immateriellt kulturarv erkänns också. Det handlar om speciella ritualer och högtider som är värda att skydda, muntliga traditioner eller kunskap om natur- och hantverkskunskaper.

Intressanta fakta om slott och borgar i Österrike

Det finns cirka 1.000 slott och borgar i Österrike, varav en del har reducerats till ruiner.

Forchtensteins slott, Burgenland

Hochosterwitz slott, Kärnten

Slottet Kreuzenstein, Niederösterreich

Clam Castle, Oberösterreich

Slottet Hohenwerfen, Salzburg

Slottet Riegersburg, Steiermark

Fästningen Kufstein, Tyrolen

Slottet Schattenburg, Vorarlberg

Fästningen Hohensalzburg blickar ner på staden Salzburg, och är en av de största helt bevarade borgarna i Centraleuropa. Världens äldsta piporgel som fortfarande är i drift kan fortfarande höras här tre gånger om dagen.

Schönbrunn är det största slottet i Österrike och har funnits med på UNESCO:s världsarvslista sedan 1996. Schönbrunns slott är det tidigare sommarresidenset för kejsarinnan Sisi och Habsburgarna. På området finns också världens äldsta zoo.

Skillnaden ligger främst i de olika funktionerna: En borg användes förr i tiden för försvar. Med sina tjocka murar skyddade det mot fiendetrupper och låg vanligtvis på en kulle för att få en bättre utsikt. Borgar byggdes i allmänhet tidigare än palats, nämligen under medeltiden.

Ett slott var å andra sidan adelsmännens residens. Det hade en representativ funktion och speglade ägarens rikedom och makt. I detta avseende var ett slott överdådigt möblerat, hade stora fönster, storslagna salar och kammare samt vidsträckta, vackert anlagda trädgårdar.

Drömmiljöer som inbjuder till sömn: Sagolika nätter och kejserliga vistelser i slott, f.d. adelsbostäder och medeltida fästningar hittar du här.

Burgenland: Bernstein slott, Lockenhaus slott

Kärnten: Hotel Schloss Lerchenhof, Schloss Seefels, Seeschlössl Velden

Niederösterreich: Slottet Schönau, Slottet Dürnstein

Övre Österrike: Clam Castle, Heritage Hotel Hallstatt

SalzburgerLand: Hotel Schloss Leopoldskron, Schloss Fuschl

Steiermark: Kapfenstein slott, Gamlitz slott, Pichlarn slott

Tyrolen: Hotel Schloss Fernsteinsee, Jagdschloss Kühtai, Hotel Bergschlössl

Vorarlberg: Hotel Hirschen Schwarzenberg, Glopper slott

Wien: Schönbrunns slott, Wilhelminenbergs slott

Du kan också övernatta i Slottshotell och herrgårdar.

Social hållbarhet

Information om klimatskydd

Monumentskydd är till för att bevara och använda historiska byggnader på lång sikt. Underhåll och restaurering, inklusive av slott och palats, sparar resurser som byggmaterial och undviker markförsegling genom nya byggnader.

På så sätt bidrar bevarandet av värdefulla historiska byggnader till klimatskyddet å ena sidan och till bevarandet av traditionellt hantverk å andra sidan. Gamla material och byggnadstekniker kräver trots allt gamla kunskaper och färdigheter.

Med Tillgänglighet och inkludering i konst- och kulturupplevelser stärker den sociala hållbarheten och främjar en respektfull samexistens.

Det här kanske också intresserar dig

Upptäck det bästa av Österrike