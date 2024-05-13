Österrikes slott och borgar tar dig på en resa genom medeltiden, renässansen och barocken, och erbjuder unika kulturella upplevelser.

Känn historiens vingslag

Österrike är fyllt av imponerande slott och borgar, från öst till väst. De pryder kullar med vidsträckt utsikt eller ligger idylliskt i landskapet, omgivna av ängar och skogar. När du kliver in i dessa kejserliga byggnader och deras trädgårdar, får du en levande känsla av hur livet var för väpnare, jungfrur, och monarker.

Österrikarna vårdar sitt kulturarv noggrant, och många slott och borgar har restaurerats för att bli tillgängliga för allmänheten. Under guidade turer får besökare höra fascinerande anekdoter om Habsburgarnas och aristokratins liv.

Många av dessa historiska byggnader har också fått nytt liv som platser för konserter, riddarfestivaler och sommarevenemang. Schönbrunn i Wien och Eggenberg i Graz har dessutom fått den särskilda äran att bli upptagna på UNESCO:s världsarvslista.