Borgar och slott i Österrike
Känn historiens vingslag
Österrike är fyllt av imponerande slott och borgar, från öst till väst. De pryder kullar med vidsträckt utsikt eller ligger idylliskt i landskapet, omgivna av ängar och skogar. När du kliver in i dessa kejserliga byggnader och deras trädgårdar, får du en levande känsla av hur livet var för väpnare, jungfrur, och monarker.
Österrikarna vårdar sitt kulturarv noggrant, och många slott och borgar har restaurerats för att bli tillgängliga för allmänheten. Under guidade turer får besökare höra fascinerande anekdoter om Habsburgarnas och aristokratins liv.
Många av dessa historiska byggnader har också fått nytt liv som platser för konserter, riddarfestivaler och sommarevenemang. Schönbrunn i Wien och Eggenberg i Graz har dessutom fått den särskilda äran att bli upptagna på UNESCO:s världsarvslista.
Följ i fotspåren av prinsfamiljen Esterházy Slottet EsterházyrenässansenLackenbachs slott och slottet Forchtensteins slott.
Andra populära utflyktsmål till slott och borgar i Burgenland:
Güssing slottdet äldsta slottet i provinsen, byggt på en utdöd vulkan
Slottet Lockenhaus: tidigare hem för tempelriddarna
Slottet Schlaininginklusive fredsmuseet
Bernstein slotthotell i fjärde generationen, även med originalinredning
Slottet Halbturn: barockbyggnad med park och tidigare kejserligt sommarresidens
De vackraste slotten i Kärnten är ofta populära platser för konserter, bröllop eller sommarfestivaler:
Porcia slottrenässansbyggnaden är en plats för evenemang och utställningar.
Finkensteins slottsruineri ruinerna ovanför Faak-sjön finns en arena för 1.000 personer för evenemang, som är särskilt spektakulära på grund av utsikten.
Slottet Pöcksteinden franska trädgården är värd för sommarfestivaler och utomhusevenemang.
Maria Loretto slottligger på en halvö i sjön Wörthersee och är en populär plats för fester och bröllop.
Hochosterwitz slott: är särskilt imponerande och på en 150 meter hög kalkstensklippa, som står ensam i landskapet och drar till sig allas uppmärksamhet.
Landskron slottär inte bara känt för Adlerarena, utan också för sin prisbelönta restaurang.
Hofs slottslottets magnifika kammare kan besökas.
Laxenburgs slottbestår av två byggnader, det gamla slottet från medeltiden och den blå gården från barocken.
Slottet Grafeneggkan endast besökas under sommarmånaderna. Tips: Planera in ett konsertbesök på Wolkenturm!
Rosenburgs slottligger högt ovanför Kamptal.
Rosenau slottär en barockbyggnad som inhyser världens enda frimurarmuseum.
Schallaburgs slott: här hålls utställningar. Särskilt sevärda är de 1.600 terrakottafigurerna på den arkadförsedda innergården.
Aggsteins slottsruinär platsen för evenemang av alla de slag - från medeltida festivaler till marknader för konst och hantverk.
Slottet Ort: På en liten ö i Traunsee ligger slottet Ort Slottetsom blev känt som "Schlosshotel Orth" på österrikisk tv. Det är en av de äldsta byggnaderna i Salzkammergut. Enligt legenden byggdes det av jätten Erla av kärlek till Traunsees sjöjungfru Blondchen.
Greinburgs slottär det äldsta bebodda slottet i Österrike.
Linz slottsmuseum: ursprungligen ett slott, det rymmer nu ett museum.
Clam slott: här kan du övernatta i bower-lägenheter och sviter.
Eggenbergs slott det största och viktigaste slottskomplexet i Steiermark.
Seggau slott i södra Steiermarks vinland har en vinkällare som är över 300 år gammal.
Slottet Herberstein: som vill se växter, Djur och konst bör göra ett besök i trädgårdsslottet.
Piber slott är känt för sitt Lipizzaner-stuteri. De lipizzanerhingstar som uppträder på den världsberömda spanska ridskolan i Wien föds endast upp här.
Slottet Pöllau: planlösningen för Peterskyrkan i Rom var förebilden för slottet Pöllau. Det är därför det fått smeknamnet "den steiriska Peterskyrkan".
Riegersburgs slottriegersburg kan nås antingen via glashissen, till fots genom sju slottsportar eller via en via ferrata.
Mirabell slott: har alltid präglats av kärlek: prins ärkebiskop Wolf Dietrich lät bygga Mirabell slott med dess barocka lustträdgård för sin Salome Alt, som också var inspelningsplats för musikalfilmen "The Sound of Music". Marmorsalen anses idag vara en av världens vackraste bröllopssalar.
Slottet Hellbrunnmed sina vattenfunktioner är en välkommen förfriskning på sommaren.
Slottet Hohenwerfenhar en fyra ton tung klocka som ringes i under guidade turer.
Fästningen Hohensalzburgfästningen Hohensalzburg: den äldsta piporgeln som fortfarande är i drift Piporgel i världen kan höras tre gånger om dagen.
Hofburg Innsbruckde helt renoverade statsrummen här är precis som de var på 1700-talet.
Slottet Ambrasslottet Ambras: förutom Habsburgarnas porträttgalleri med över 200 porträtt finns här också en av världens mest omfattande glassamlingar samt ärkehertig Ferdinand II:s konst- och kuriosakammare, som redan på 1500-talet ansågs vara särskilt sevärd.
Tratzbergs slottrenässansjuvel möter digitalisering: förutom den guidade turen finns det också tidsresor med virtual reality-glasögon.
Kufsteins fästningfästningen Kufstein: i fästningstornet finns världens största utomhusorgel: Heldenorgel.
Schattenburgs slott i Feldkirchschattenburg slott är hem till en av de viktigaste historiska samlingarna av vapen i Österrike. Under sommarmånaderna hålls konserter i riddarsalen.
Hohenems slottmanuskriptet till Nibelungensången upptäcktes här i slottets bibliotek år 1755. Det rektangulära palatset med sin imponerande innergård och riddarsalen anses vara en av de vackraste renässansbyggnaderna i Bodensjöregionen.
Glopper slottäven känt som Neu-Ems slott - är ett medeltida slottskomplex på en kulle. Det omvandlades till ett 5-stjärnigt hotell 2018.
Schönbrunns slottslottet var tidigare sommarresidens för kejsarinnan Sisi och Habsburgarna. På området finns också världens äldsta zoo.
Belvedere slottprins Eugenes tidigare residens inrymmer verk av Klimt, Schiele och Kokoschka i en magnifik barockmiljö.
Hofburg-palatsetdet kejserliga residenset och det kejserliga centrumet i staden Wien.
Villa Hermesvillan var kejsarinnan Elisabeths tillflyktsort. Hennes make, kejsar Franz Joseph, lät bygga jaktstugan i dagens Lainzer Tiergarten för att Sisi skulle kunna stanna längre i Wien.
Ringstrasse-palatsetdessa byggdes, beboddes och hyrdes ibland ut av aristokrater och förmögna i slutet av 1800-talet. Idag är de hem för kaffehus, parlamentet och kända hotell.
UNESCO-kommissionen arbetar för att skydda och främja mångfalden av kulturella uttryck. I Österrike har 12 världsarvslistor erkänts av UNESCO - och var och en är värd ett besök i sig själv:
det magnifika slottet Schönbrunn,
de historiska stadskärnorna i Wien, Salzburg, Baden och Graz med slottet Eggenberg
de charmiga landskapen i Wachau, Neusiedler See, Donau Limes och Hallstatt-Dachstein-regionen,
semmering-järnvägen,
de förhistoriska pålbyggnaderna
bokskogarna i Kalkalperna.
Dessutom erkänner UNESCO också immateriellt kulturarv erkänns också. Det handlar om speciella ritualer och högtider som är värda att skydda, muntliga traditioner eller kunskap om natur- och hantverkskunskaper.
Intressanta fakta om slott och borgar i Österrike
Social hållbarhet
Monumentskydd är till för att bevara och använda historiska byggnader på lång sikt. Underhåll och restaurering, inklusive av slott och palats, sparar resurser som byggmaterial och undviker markförsegling genom nya byggnader.
På så sätt bidrar bevarandet av värdefulla historiska byggnader till klimatskyddet å ena sidan och till bevarandet av traditionellt hantverk å andra sidan. Gamla material och byggnadstekniker kräver trots allt gamla kunskaper och färdigheter.
Med Tillgänglighet och inkludering i konst- och kulturupplevelser stärker den sociala hållbarheten och främjar en respektfull samexistens.