Rauhnachtsbräuche i Österrike

Vem är rädd för den "vilda jakten"?

Rauhnächte har länge uppfattats som särskilt hotfulla och farliga. Detta baseras på traditioner från den germanska mytologin, där den "vilda jakten" sägs vara i rörelse under Rauhnächte, och ett antal demoner jagar genom luften och sprider olycka. I många regioner i Österrike tror man fortfarande att man inte bör hänga ut tvätten mellan jul och nyår, eftersom den vilda jakten kan fastna i den.

Även "Habergoaß", en getliknande demon som ofta avbildas i Perchten-parader i SalzburgerLand, är fruktad. Det sägs att denna behornade varelse ofta bär med sig barn.

Blommande grenar av lycka

Julen är dock inte bara en tid för skräck – det finns också vackra hedniska seder. Misteln, som också är känd från Asterix-serierna som en magisk ingrediens, var en symbol för lycka i den germanska mytologin. Därför hänger man mistel under dörrkarmen vid jul, och det är tradition att par kysser varandra där för att frammana en lyckosam framtid.

Den 4 december, på heliga Barbaras namnsdag, skärs fruktgrenar av och placeras i en vas. Om alla "Barbaragrenar" blommar på julafton, förutspås stor lycka under det kommande året.