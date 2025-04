För många människor i Österrike är julgranen, som är prydd med kulor, dekorationer, godis och ljus, julaftonens mittpunkt. Under den lysande granen ligger julklapparna som byts ut under ceremoniella former.

Julgranen har ursprungligen sina rötter i hedniska seder och symboliserar fertilitet och vitalitet. Den katolska kyrkan förkastade länge denna icke-religiösa tradition och det var inte förrän i mitten av 1900-talet som julgranar tilläts i katolska kyrkor.

Den första dokumenterade julgranen i Wien sattes upp av societetsdamen Fanny von Arnstein 1814 och anammades snabbt av medelklassfamiljer i staden. På 1800-talet återbeskogades gran- och granskogarna för att möta den växande efterfrågan.

Idag, som en del av en hållbar livsstil, väljer fler familjer "levande julgranar", som planteras i krukor och används år efter år.