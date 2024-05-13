De mest fascinerande resmålen i Österrike
Livsstil mellan bergstoppar och alpina ängar, städer och högkultur.
Österrike erbjuder allt från glaciärtäckta berg och alpängar till kristallklara sjöar, täta skogar och pittoreska vingårdar. Natur och kultur möts på ett unikt sätt, och varje delstat har både imponerande landskap och städer som förenar historia med modern arkitektur.
Oavsett om du söker den alpina livsstilen eller stadens puls har Österrike något för alla. Här kan du njuta av sjöar, bestiga berg eller utforska kulturlivet med konserter och museer. Den varierade naturen ger möjligheter att anpassa din resa efter dina önskemål – från lugnet i naturen till stadens mångfald.
Tips för att skydda klimatet
En grön semester handlar om att inspireras och njuta av det vackra, samtidigt som man tar hänsyn till naturen, klimatet och främjar rättvis samexistens.
Att resa hållbart betyder:
att behandla natur och kultiverade kulturlandskap med respekt och ansvar.
vara öppen för ömsesidig förståelse inom tillgänglighet och inkludering.