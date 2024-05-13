De mest fascinerande resmålen i Österrike omfattar regioner med varierande landskap samt städer rika på sevärdheter, kultur och arkitektur.

Österrike erbjuder allt från glaciärtäckta berg och alpängar till kristallklara sjöar, täta skogar och pittoreska vingårdar. Natur och kultur möts på ett unikt sätt, och varje delstat har både imponerande landskap och städer som förenar historia med modern arkitektur.

Oavsett om du söker den alpina livsstilen eller stadens puls har Österrike något för alla. Här kan du njuta av sjöar, bestiga berg eller utforska kulturlivet med konserter och museer. Den varierade naturen ger möjligheter att anpassa din resa efter dina önskemål – från lugnet i naturen till stadens mångfald.